https://ria.ru/20220628/shatunov-1798710634.html
Прах Юрия Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище
Прах Юрия Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 28.06.2022
Прах Юрия Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище
Прах солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова захоронили во вторник на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:15
2022-06-28T15:15
2022-06-28T15:15
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Прах солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова захоронили во вторник на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. В воскресенье на Троекуровском кладбище состоялось открытое прощание, на которое пришли тысячи поклонников. В понедельник на церемонию допустили только близких артиста. Его тело кремировали.Похороны прошли во вторник в закрытом режиме. Сотрудники Росгвардии не пропускали посторонних, оцепив проход к месту захоронения артиста. На месте прощания был установлен большой черный шатер, стояло множество корзин с белыми розами от фанатов и близких. На могиле установлен деревянный крест с фотографией, на которой Шатунов широко улыбается.Прах захоронен на участке 24а, рядом покоится советский футболист Виктор Понедельник.Шатунов – советский и российский певец, солист группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год, среди его самых популярных хитов – "Белые розы" и "Седая ночь".Ранее сообщалось, что на Троекуровском кладбище захоронят только часть праха артиста. Вторую часть отвезут на берег лесного озера в Баварии, где певец любил рыбачить.
https://ria.ru/20220627/shatunov-1798393284.html
https://ria.ru/20220624/shatunov-1797903894.html
https://ria.ru/20220628/sosedov-1798621749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, юрий шатунов, шоу-бизнес, ласковый май, новости культуры
Прах Юрия Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище
Прах умершего от инфаркта Юрия Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище в Москве
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Прах солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова захоронили во вторник на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. В воскресенье на Троекуровском кладбище состоялось открытое прощание, на которое пришли тысячи поклонников. В понедельник на церемонию допустили только близких артиста. Его тело кремировали.
Похороны прошли во вторник в закрытом режиме. Сотрудники Росгвардии не пропускали посторонних, оцепив проход к месту захоронения артиста. На месте прощания был установлен большой черный шатер, стояло множество корзин с белыми розами от фанатов и близких. На могиле установлен деревянный крест с фотографией, на которой Шатунов широко улыбается.
Прах захоронен на участке 24а, рядом покоится советский футболист Виктор Понедельник.
Шатунов – советский и российский певец, солист группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год, среди его самых популярных хитов – "Белые розы" и "Седая ночь".
Ранее сообщалось, что на Троекуровском кладбище захоронят только часть праха артиста. Вторую часть отвезут
на берег лесного озера в Баварии, где певец любил рыбачить.