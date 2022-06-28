https://ria.ru/20220628/shatunov-1798710634.html

Прах Юрия Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище

Прах Юрия Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 28.06.2022

Прах Юрия Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище

Прах солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова захоронили во вторник на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T15:15

2022-06-28T15:15

2022-06-28T15:15

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Прах солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова захоронили во вторник на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. В воскресенье на Троекуровском кладбище состоялось открытое прощание, на которое пришли тысячи поклонников. В понедельник на церемонию допустили только близких артиста. Его тело кремировали.Похороны прошли во вторник в закрытом режиме. Сотрудники Росгвардии не пропускали посторонних, оцепив проход к месту захоронения артиста. На месте прощания был установлен большой черный шатер, стояло множество корзин с белыми розами от фанатов и близких. На могиле установлен деревянный крест с фотографией, на которой Шатунов широко улыбается.Прах захоронен на участке 24а, рядом покоится советский футболист Виктор Понедельник.Шатунов – советский и российский певец, солист группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год, среди его самых популярных хитов – "Белые розы" и "Седая ночь".Ранее сообщалось, что на Троекуровском кладбище захоронят только часть праха артиста. Вторую часть отвезут на берег лесного озера в Баварии, где певец любил рыбачить.

https://ria.ru/20220627/shatunov-1798393284.html

https://ria.ru/20220624/shatunov-1797903894.html

https://ria.ru/20220628/sosedov-1798621749.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, юрий шатунов, шоу-бизнес, ласковый май, новости культуры