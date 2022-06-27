https://ria.ru/20220627/shatunov-1798386068.html

В Москве началась церемония прощания близких с Юрием Шатуновым

В Москве началась церемония прощания близких с Юрием Шатуновым - РИА Новости, 27.06.2022

В Москве началась церемония прощания близких с Юрием Шатуновым

Церемония прощания друзей и родственников с Юрием Шатуновым началась в похоронном доме Троекурово в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:35

2022-06-27T12:35

2022-06-27T12:35

шоубиз

знаменитости

юрий шатунов

шоу-бизнес

инфаркты

троекуровское кладбище

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Церемония прощания друзей и родственников с Юрием Шатуновым началась в похоронном доме Троекурово в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Отмечается, что здание оцеплено сотрудниками полиции и кладбища, посторонних не подпускают.Тело артиста кремируют, прах захоронят на Троекуровском кладбище и на берегу лесного озера в Баварии, где певец любил рыбачить.Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. В воскресенье на Троекуровском кладбище состоялось открытое прощание, на которое пришли более 10 тысяч человек.

https://ria.ru/20220626/shatunov-1798237514.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, юрий шатунов, шоу-бизнес, инфаркты, троекуровское кладбище