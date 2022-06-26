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Прах Шатунова частично захоронят в Германии - РИА Новости, 26.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220626/prakh-1798218829.html
Прах Шатунова частично захоронят в Германии
Прах Шатунова частично захоронят в Германии - РИА Новости, 26.06.2022
Прах Шатунова частично захоронят в Германии
Часть праха Юрия Шатунова захоронят в Германии, где артист жил долгое время, другая часть останется на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T14:03
2022-06-26T15:39
шоубиз
юрий шатунов
германия
ласковый май
бавария
кумертау
оренбург
россия
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Часть праха Юрия Шатунова захоронят в Германии, где артист жил долгое время, другая часть останется на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости его представитель Аркадий Кудряшов.Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни, причиной стал обширный инфаркт.Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау в Башкирии. После смерти матери с 11 лет какое-то время бродяжничал, затем был в школе-интернате в Оренбурге, где познакомился с Сергеем Кузнецовым — руководителем кружка художественной самодеятельности. Шатунов выступал в "Ласковом мае" с 1986 по 1991 год. Помимо "Белых роз", самыми популярными хитами в его исполнении являются "Розовый вечер", "Лето" и "Седая ночь".
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юрий шатунов, германия, ласковый май, бавария, кумертау, оренбург, россия
14:03 26.06.2022 (обновлено: 15:39 26.06.2022)
 
Прах Шатунова частично захоронят в Германии

Прах певца Юрия Шатунова частично захоронят в Германии

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрощание с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве
Прощание с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Прощание с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Часть праха Юрия Шатунова захоронят в Германии, где артист жил долгое время, другая часть останется на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости его представитель Аркадий Кудряшов.

"Вообще пожеланием Юрия Васильевича было, чтоб его прах развеяли на его рыбном месте в Баварии. Там такое рыбное озеро, в лесу находится", — также сказал он.

Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни, причиной стал обширный инфаркт.
Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау в Башкирии. После смерти матери с 11 лет какое-то время бродяжничал, затем был в школе-интернате в Оренбурге, где познакомился с Сергеем Кузнецовым — руководителем кружка художественной самодеятельности. Шатунов выступал в "Ласковом мае" с 1986 по 1991 год. Помимо "Белых роз", самыми популярными хитами в его исполнении являются "Розовый вечер", "Лето" и "Седая ночь".
Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 01:10Шоубиз
Друг Шатунова рассказал, что происходило с певцом перед смертью
 
ШоубизЮрий ШатуновГерманияЛасковый майБаварияКумертауОренбургРоссия
 
 
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