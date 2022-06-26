14:03 26.06.2022 (обновлено: 15:39 26.06.2022)
Прах Шатунова частично захоронят в Германии
Прах певца Юрия Шатунова частично захоронят в Германии
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрощание с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве
Прощание с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Часть праха Юрия Шатунова захоронят в Германии, где артист жил долгое время, другая часть останется на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости его представитель Аркадий Кудряшов.
"Вообще пожеланием Юрия Васильевича было, чтоб его прах развеяли на его рыбном месте в Баварии. Там такое рыбное озеро, в лесу находится", — также сказал он.
Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни, причиной стал обширный инфаркт.
Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау в Башкирии. После смерти матери с 11 лет какое-то время бродяжничал, затем был в школе-интернате в Оренбурге, где познакомился с Сергеем Кузнецовым — руководителем кружка художественной самодеятельности. Шатунов выступал в "Ласковом мае" с 1986 по 1991 год. Помимо "Белых роз", самыми популярными хитами в его исполнении являются "Розовый вечер", "Лето" и "Седая ночь".