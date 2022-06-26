https://ria.ru/20220626/prakh-1798218829.html

Прах Шатунова частично захоронят в Германии

Прах Шатунова частично захоронят в Германии - РИА Новости, 26.06.2022

Прах Шатунова частично захоронят в Германии

Часть праха Юрия Шатунова захоронят в Германии, где артист жил долгое время, другая часть останется на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T14:03

2022-06-26T14:03

2022-06-26T15:39

шоубиз

юрий шатунов

германия

ласковый май

бавария

кумертау

оренбург

россия

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Часть праха Юрия Шатунова захоронят в Германии, где артист жил долгое время, другая часть останется на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости его представитель Аркадий Кудряшов.Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни, причиной стал обширный инфаркт.Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау в Башкирии. После смерти матери с 11 лет какое-то время бродяжничал, затем был в школе-интернате в Оренбурге, где познакомился с Сергеем Кузнецовым — руководителем кружка художественной самодеятельности. Шатунов выступал в "Ласковом мае" с 1986 по 1991 год. Помимо "Белых роз", самыми популярными хитами в его исполнении являются "Розовый вечер", "Лето" и "Седая ночь".

https://ria.ru/20220624/shatunov-1797718817.html

германия

бавария

кумертау

оренбург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

юрий шатунов, германия, ласковый май, бавария, кумертау, оренбург, россия