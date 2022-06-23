https://ria.ru/20220623/shatunov-1797500075.html

Умер Юрий Шатунов

Умер Юрий Шатунов - РИА Новости, 23.06.2022

Умер Юрий Шатунов

Певец Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня, сообщил РИА Новости его представитель. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:10

2022-06-23T11:10

2022-06-23T12:26

музыка

юрий шатунов

шоубиз

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Певец Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня, сообщил РИА Новости его представитель."Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры Шатунова остановилось", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что причиной смерти стал обширный инфаркт.Артисту было 48 лет.Шатунов получил всесоюзную популярность как солист группы "Ласковый май", в которой он пел с 1986 по 1991 год. Среди самых популярных хитов в его исполнении — "Белые розы" и "Седая ночь".

https://ria.ru/20220623/shatunov-1797525315.html

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музыка, юрий шатунов