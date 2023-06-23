https://ria.ru/20230623/nargiz-1880067675.html
Иосиф Пригожин ответил Наргиз на ее оскорбления в адрес российских артистов
Иосиф Пригожин ответил Наргиз на ее оскорбления в адрес российских артистов - РИА Новости, 23.06.2023
Иосиф Пригожин ответил Наргиз на ее оскорбления в адрес российских артистов
Продюсер и телеведущий Иосиф Пригожин в интервью "Абзацу" высказался об оскорблениях певицы Наргиз в адрес российских артистов. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T18:27
2023-06-23T18:27
2023-06-23T18:46
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Продюсер и телеведущий Иосиф Пригожин в интервью "Абзацу" высказался об оскорблениях певицы Наргиз в адрес российских артистов."Не ей определять, кому ездить, а кому нет. С ее стороны можно назвать свинством вообще что-либо кому-либо говорить. Ничего, что она сама эмигрантка из Узбекистана? А сегодня винит во всем Россию и российских артистов", – отреагировал Пригожин.Он подчеркнул, что исполнительница обрела популярность не на своей родине. "Наргиз благодаря Максиму Фадееву, федеральному каналу и России в целом сделала себе карьеру", – отметил продюсер. После начала спецоперации Наргиз осудила ее. После этого ей запретили въезд в Россию до 2072 года. Исполнительница неоднократно позволяла себе негативные высказывания в адрес российских артистов.Прошлой осенью она матом отреагировала на анонс концерта Филиппа Киркорова в Ташкенте. В ответ музыкант обвинил ее в отсутствии совести и призвал "подружиться с головой". Затем Наргиз возмутила афиша выступления Ирины Дубцовой в столице Узбекистана. Она позволила себе нецензурную брань в адрес коллеги. Позже она пояснила, что ее высказывание относится ко всем российским музыкантам.
https://ria.ru/20221111/kirkorov-1830763887.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Шоубиз, Иосиф Пригожин, Наргиз (певица), Россия, Узбекистан, Ташкент, Максим Фадеев, Знаменитости
Иосиф Пригожин ответил Наргиз на ее оскорбления в адрес российских артистов
Продюсер Иосиф Пригожин назвал "свинством" высказывания Наргиз в адрес артистов из России