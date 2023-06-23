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Иосиф Пригожин ответил Наргиз на ее оскорбления в адрес российских артистов - РИА Новости, 23.06.2023
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Шоубиз
 
18:27 23.06.2023 (обновлено: 18:46 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/nargiz-1880067675.html
Иосиф Пригожин ответил Наргиз на ее оскорбления в адрес российских артистов
Иосиф Пригожин ответил Наргиз на ее оскорбления в адрес российских артистов - РИА Новости, 23.06.2023
Иосиф Пригожин ответил Наргиз на ее оскорбления в адрес российских артистов
Продюсер и телеведущий Иосиф Пригожин в интервью "Абзацу" высказался об оскорблениях певицы Наргиз в адрес российских артистов. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T18:27
2023-06-23T18:46
шоубиз
иосиф пригожин
наргиз (певица)
россия
узбекистан
ташкент
максим фадеев
знаменитости
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Продюсер и телеведущий Иосиф Пригожин в интервью "Абзацу" высказался об оскорблениях певицы Наргиз в адрес российских артистов.&quot;Не ей определять, кому ездить, а кому нет. С ее стороны можно назвать свинством вообще что-либо кому-либо говорить. Ничего, что она сама эмигрантка из Узбекистана? А сегодня винит во всем Россию и российских артистов&quot;, – отреагировал Пригожин.Он подчеркнул, что исполнительница обрела популярность не на своей родине. "Наргиз благодаря Максиму Фадееву, федеральному каналу и России в целом сделала себе карьеру", – отметил продюсер. После начала спецоперации Наргиз осудила ее. После этого ей запретили въезд в Россию до 2072 года. Исполнительница неоднократно позволяла себе негативные высказывания в адрес российских артистов.Прошлой осенью она матом отреагировала на анонс концерта Филиппа Киркорова в Ташкенте. В ответ музыкант обвинил ее в отсутствии совести и призвал "подружиться с головой". Затем Наргиз возмутила афиша выступления Ирины Дубцовой в столице Узбекистана. Она позволила себе нецензурную брань в адрес коллеги. Позже она пояснила, что ее высказывание относится ко всем российским музыкантам.
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иосиф пригожин, наргиз (певица), россия, узбекистан, ташкент, максим фадеев, знаменитости
Шоубиз, Иосиф Пригожин, Наргиз (певица), Россия, Узбекистан, Ташкент, Максим Фадеев, Знаменитости
Иосиф Пригожин ответил Наргиз на ее оскорбления в адрес российских артистов

Продюсер Иосиф Пригожин назвал "свинством" высказывания Наргиз в адрес артистов из России

© РИА Новости / Владимир Трефилов, Евгения Новоженина Иосиф Пригожин и Наргиз Закирова
Иосиф Пригожин и Наргиз Закирова - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов, Евгения Новоженина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Продюсер и телеведущий Иосиф Пригожин в интервью "Абзацу" высказался об оскорблениях певицы Наргиз в адрес российских артистов.
«

"Не ей определять, кому ездить, а кому нет. С ее стороны можно назвать свинством вообще что-либо кому-либо говорить. Ничего, что она сама эмигрантка из Узбекистана? А сегодня винит во всем Россию и российских артистов", – отреагировал Пригожин.

Он подчеркнул, что исполнительница обрела популярность не на своей родине.
«
"Наргиз благодаря Максиму Фадееву, федеральному каналу и России в целом сделала себе карьеру", – отметил продюсер.
После начала спецоперации Наргиз осудила ее. После этого ей запретили въезд в Россию до 2072 года.
Исполнительница неоднократно позволяла себе негативные высказывания в адрес российских артистов.
Прошлой осенью она матом отреагировала на анонс концерта Филиппа Киркорова в Ташкенте. В ответ музыкант обвинил ее в отсутствии совести и призвал "подружиться с головой".
Затем Наргиз возмутила афиша выступления Ирины Дубцовой в столице Узбекистана. Она позволила себе нецензурную брань в адрес коллеги. Позже она пояснила, что ее высказывание относится ко всем российским музыкантам.
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ШоубизИосиф ПригожинНаргиз (певица)РоссияУзбекистанТашкентМаксим ФадеевЗнаменитости
 
 
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