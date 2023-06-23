https://ria.ru/20230623/nargiz-1880067675.html

Иосиф Пригожин ответил Наргиз на ее оскорбления в адрес российских артистов

Иосиф Пригожин ответил Наргиз на ее оскорбления в адрес российских артистов - РИА Новости, 23.06.2023

Иосиф Пригожин ответил Наргиз на ее оскорбления в адрес российских артистов

Продюсер и телеведущий Иосиф Пригожин в интервью "Абзацу" высказался об оскорблениях певицы Наргиз в адрес российских артистов. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T18:27

2023-06-23T18:27

2023-06-23T18:46

шоубиз

иосиф пригожин

наргиз (певица)

россия

узбекистан

ташкент

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знаменитости

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Продюсер и телеведущий Иосиф Пригожин в интервью "Абзацу" высказался об оскорблениях певицы Наргиз в адрес российских артистов."Не ей определять, кому ездить, а кому нет. С ее стороны можно назвать свинством вообще что-либо кому-либо говорить. Ничего, что она сама эмигрантка из Узбекистана? А сегодня винит во всем Россию и российских артистов", – отреагировал Пригожин.Он подчеркнул, что исполнительница обрела популярность не на своей родине. "Наргиз благодаря Максиму Фадееву, федеральному каналу и России в целом сделала себе карьеру", – отметил продюсер. После начала спецоперации Наргиз осудила ее. После этого ей запретили въезд в Россию до 2072 года. Исполнительница неоднократно позволяла себе негативные высказывания в адрес российских артистов.Прошлой осенью она матом отреагировала на анонс концерта Филиппа Киркорова в Ташкенте. В ответ музыкант обвинил ее в отсутствии совести и призвал "подружиться с головой". Затем Наргиз возмутила афиша выступления Ирины Дубцовой в столице Узбекистана. Она позволила себе нецензурную брань в адрес коллеги. Позже она пояснила, что ее высказывание относится ко всем российским музыкантам.

https://ria.ru/20221111/kirkorov-1830763887.html

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Александра Липатова

иосиф пригожин, наргиз (певица), россия, узбекистан, ташкент, максим фадеев, знаменитости