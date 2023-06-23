https://ria.ru/20230623/kravtsov-1879904000.html
Кравцов рассказал, какие карты будут в новых учебниках по истории
Кравцов рассказал, какие карты будут в новых учебниках по истории - РИА Новости, 23.06.2023
Кравцов рассказал, какие карты будут в новых учебниках по истории
Карты с новыми регионами России будут в новых учебниках истории, в них также добавят портреты героев специальной военной операции, изображения памятников,... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T05:24
2023-06-23T05:24
2023-06-23T05:24
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
сергей кравцов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874090397_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_9a398d2fc484be0c3dad95c199a76649.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Карты с новыми регионами России будут в новых учебниках истории, в них также добавят портреты героев специальной военной операции, изображения памятников, восстановленной "Саур-Могилы", заявил в интервью РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов. "В учебнике есть портреты героев, есть в том числе карта новая, памятники, "Саур-Могила", - сказал Кравцов. Ранее он сообщал о создании нового учебника по истории, который будет единым для всех школ, но для разных уровней преподавания истории будут разные учебники. Работу над созданием учебника возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В учебник войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, так и санкционное давление. Авторами учебника также стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.
https://ria.ru/20230623/kravtsov-1879901146.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874090397_213:0:1988:1331_1920x0_80_0_0_98bc1497503235ab41720383ec17953b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей кравцов
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Сергей Кравцов
Кравцов рассказал, какие карты будут в новых учебниках по истории
Кравцов: в новых учебниках истории будут карты с новыми регионами России