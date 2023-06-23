https://ria.ru/20230623/kravtsov-1879904000.html

Кравцов рассказал, какие карты будут в новых учебниках по истории

Кравцов рассказал, какие карты будут в новых учебниках по истории - РИА Новости, 23.06.2023

Кравцов рассказал, какие карты будут в новых учебниках по истории

Карты с новыми регионами России будут в новых учебниках истории, в них также добавят портреты героев специальной военной операции, изображения памятников,... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T05:24

2023-06-23T05:24

2023-06-23T05:24

общество

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

сергей кравцов

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Карты с новыми регионами России будут в новых учебниках истории, в них также добавят портреты героев специальной военной операции, изображения памятников, восстановленной "Саур-Могилы", заявил в интервью РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов. "В учебнике есть портреты героев, есть в том числе карта новая, памятники, "Саур-Могила", - сказал Кравцов. Ранее он сообщал о создании нового учебника по истории, который будет единым для всех школ, но для разных уровней преподавания истории будут разные учебники. Работу над созданием учебника возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В учебник войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, так и санкционное давление. Авторами учебника также стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.

https://ria.ru/20230623/kravtsov-1879901146.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей кравцов