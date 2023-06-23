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Кравцов рассказал, какие карты будут в новых учебниках по истории - РИА Новости, 23.06.2023
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05:24 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/kravtsov-1879904000.html
Кравцов рассказал, какие карты будут в новых учебниках по истории
Кравцов рассказал, какие карты будут в новых учебниках по истории - РИА Новости, 23.06.2023
Кравцов рассказал, какие карты будут в новых учебниках по истории
Карты с новыми регионами России будут в новых учебниках истории, в них также добавят портреты героев специальной военной операции, изображения памятников,... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T05:24
2023-06-23T05:24
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
сергей кравцов
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Карты с новыми регионами России будут в новых учебниках истории, в них также добавят портреты героев специальной военной операции, изображения памятников, восстановленной "Саур-Могилы", заявил в интервью РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов. "В учебнике есть портреты героев, есть в том числе карта новая, памятники, "Саур-Могила", - сказал Кравцов. Ранее он сообщал о создании нового учебника по истории, который будет единым для всех школ, но для разных уровней преподавания истории будут разные учебники. Работу над созданием учебника возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В учебник войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, так и санкционное давление. Авторами учебника также стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.
https://ria.ru/20230623/kravtsov-1879901146.html
россия
донецкая народная республика
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей кравцов
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Сергей Кравцов
Кравцов рассказал, какие карты будут в новых учебниках по истории

Кравцов: в новых учебниках истории будут карты с новыми регионами России

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Карты с новыми регионами России будут в новых учебниках истории, в них также добавят портреты героев специальной военной операции, изображения памятников, восстановленной "Саур-Могилы", заявил в интервью РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов.
"В учебнике есть портреты героев, есть в том числе карта новая, памятники, "Саур-Могила", - сказал Кравцов.
Ранее он сообщал о создании нового учебника по истории, который будет единым для всех школ, но для разных уровней преподавания истории будут разные учебники. Работу над созданием учебника возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В учебник войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, так и санкционное давление. Авторами учебника также стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
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03:18
 
ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСергей Кравцов
 
 
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