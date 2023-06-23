https://ria.ru/20230623/kravtsov-1879965485.html

Сергей Кравцов: причины СВО будут изучать как в 10-м, так и в 11-м классах

Сергей Кравцов: причины СВО будут изучать как в 10-м, так и в 11-м классах - РИА Новости, 23.06.2023

Сергей Кравцов: причины СВО будут изучать как в 10-м, так и в 11-м классах

О том, какой конкурс в российских школах за рубежом, а также в педагогических вузах, как Минпросвещения России планирует назвать уроки "Основы безопасности... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T11:30

2023-06-23T11:30

2023-06-23T22:40

интервью

россия

сво

сергей кравцов

совет федерации рф

школы

год педагога и наставника

социальный навигатор

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О том, какой конкурс в российских школах за рубежом, а также в педагогических вузах, как Минпросвещения России планирует назвать уроки "Основы безопасности жизнедеятельности", почему информационная война стала главным вызовом для учебного года во время проведения специальной военной операции, благодаря кому Россия победила в этой информационной войне и почему зарубежные страны заинтересованы в российских программах по естественно-научному образованию, рассказал в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов. Беседовали Дмитрий Киселев и Полина Ковалева.— Сергей Сергеевич, это первый учебный год, который полностью прошел в условиях СВО. Каковы его уроки для вас?— Вообще, хочу сказать, что самый главный вызов, с которым мы столкнулись, это та информационная война, которая была объявлена нам со стороны руководителей стран коллективного Запада, Соединенных Штатов Америки, направленная на дестабилизацию ситуации. Эта фейковая война, которая была развязана и в которой мы сейчас побеждаем, которая еще раз убедила нас в том, что нужно заниматься и воспитанием, историей, объективно рассказывая детям правду. Наверное, это самый главный был вызов, с которым мы справились. И хочу поблагодарить прежде всего учителей, которые действительно начиная со специальной военной операции рассказывали правду своим школьникам.— И приняли на себя этот удар фактически.— Вот эта информационная война, она, конечно, как я уже сказал, была определенным вызовом, но наша сила в том, что учителя были и остаются рядом с учениками.— То есть эта информационная война нацелена и на детей буквально?— Да. Что касается, там, санкций, обеспечения школ оборудованием, строительства школ, капитальных ремонтов — это вообще все задачи, которые поставлены президентом. У нас построено и открыто в этом учебном году 250 новых школ. Идет программа капитального ремонта, оснащения школ новым оборудованием. То есть никакие санкции вообще абсолютно не повлияли. Наоборот, как я уже сказал, они сделали нас сильней.— Вы часто говорите о суверенной системе образования. Что это? Суверенитет обычно — это атрибут государства.— В основе суверенной системы образования лежат прежде всего традиционные ценности. Тот указ президента, который был подписан в ноябре прошлого года, "О защите традиционных ценностей". Это единое образовательное пространство, фактически федеральные программы, которые мы утвердили по основным предметам, таким как история, русский язык, литература, география, основы безопасности жизнедеятельности, обществознание, для того чтобы было единое образовательное пространство. Ведь что до этого момента происходило? Каждая школа фактически могла разрабатывать свои программы. Были некие примерные программы. Поэтому достижение советской системы образования в том, что это была система, которую пытались разрушить. И мы сегодня восстанавливаем фактически систему образования. Наши результаты по реализации национального проекта, когда мы опережаем те показатели по качеству образования. Наведение порядка с учебниками, программами, содержанием образования. И, конечно, статус учителя, педагога, от которого очень многое зависит. Неслучайно этот год президентом объявлен Годом педагога и наставника. Мы отказались от понятия "образовательная услуга". Если родители относятся к системе образования как к услуге — отсюда, к сожалению, те результаты, которые мы видели, которые так обсуждаются нашим обществом. Поэтому вот ключевые элементы суверенной системы образования: прежде всего опора на наши традиционные ценности, принятие решений государственных, обеспечивающих качество образования, статус педагога-учителя, единое образовательное пространство.— А есть ли какой-то интерес к этим принципам суверенной системы образования у наших зарубежных коллег? Актуально ли это?— Вы знаете, я скажу такой интересный факт. В свое время я был и во многих странах европейских, знаком со многими министрами и азиатских стран, европейских стран. Они мне говорили — так, между нами, в общении между собой: зачем вы отказались от принципа системности, который в свое время взяли финны, который взяли в основу все азиатские страны, которые показывают сегодня высокое качество образования? Буквально неделю назад мы в Казани провели форум, назвали его "Формируя будущее", на который пригласили министров дружественных стран. Приехали 30 министров, десять министров были по видео-конференц-связи, то есть порядка 40 стран, 40 руководителей системы образования. И они понимают, что те принципы, которые были заложены в системе советского образования, очень востребованы. Поэтому мы договорились, что будем помогать, будем обмениваться опытом. Очень заинтересованы в центрах русского языка. Очень заинтересованы в наших программах по естественно-научному образованию, потому что сегодня инженерное образование, подготовка инженерных кадров, это, конечно, приоритет для каждой страны. Системность в образовании, подготовка учителей, как у нас выстроена система подготовки учителей: начиная от профильных классов, завершая и аспирантурой, и магистратурой, системой переподготовки. Мы здесь тоже, можно сказать, навели определенный порядок, синхронизировали систему подготовки наших учителей с программами обучения в школах. Поэтому, конечно, интерес есть, и мы договорились, что здесь будем взаимодействовать. И открытие наших школ: вы знаете, в Таджикистане у нас открыто пять школ, сейчас в Киргизии будем открывать девять школ. Конкурс пять-семь человек на место. Идут за качеством.— Президент Путин призвал активнее обмениваться, активнее сотрудничать в области образования, системы образования, обмениваться стандартами вплоть до написания общих учебников. Как идет эта работа либо планируется?— Прежде всего, конечно, учебники по естественно-научным предметам. Мы, допустим, с Узбекистаном совместно готовим учебники и по русскому языку. Договорились — только что я был в Армении — в Ереване тоже большой интерес к преподаванию на русском языке, у них, по-моему, со второго по 12 класс идет преподавание. Тоже есть интерес к нашим учебникам, потому что они устарели в определенной степени, нужно их обновлять. Поэтому тоже договорились о создании совместных учебников. И в рамках вот тех встреч, которые у меня были в Казани, мы со многими министрами и министром Кубы, рядом африканских стран договорились, что посмотрим их учебники.— Сергей Сергеевич, вы уже упомянули советскую систему образования, и президент также говорил о том, что стоит возвращаться к советской системе, но не полностью, а брать ее фундаментальные основы и при этом выстраивать уникальную систему. Как сейчас ведется работа по возвращению и выстраиванию такой уникальной системы?— Как я уже сказал, важно, чтобы это действительно была система. Первое — единое содержание образования, чтобы было понятно, чему учить ребенка в первом, втором, третьем — в каждом классе, по каждому предмету. Тот базовый уровень образования необходим для всестороннего развития каждого ребенка, чтобы был кругозор, мышление, собственно говоря, в этом была в том числе и сила советской системы образования. Второе — организация воспитательной работы. Формирование тех традиционных ценностей, которые формируют человека, человека с большой буквы: уважение к взрослым, любовь к малой и к большой родине, приоритет нематериального над материальным. Вот единая программа воспитания. Появление института советника директора по воспитанию. Это молодой учитель, у которого глаза горят, который организовывает школьные кружки, спортивные секции, ходит в походы с ребятами. И когда мы стали смотреть — а как. Вот очень важно занять ребенка, вывести его из социальных сетей, из той деструктивной информации, которая, к сожалению, за счет нашего информационного века в определенной степени давит на ребенка, захватывает его. И сегодня мы видим, что в тех школах, где введена должность советника директора по воспитанию, меньше правонарушений, лучше климат, детям интереснее учиться. "Разговоры о важном" — тоже много говорили и обсуждали, поднятие флага и исполнение государственного гимна. Мы со следующего учебного года начинаем систему профориентации с шестого класса. Рассказываем о наших отечественных компаниях.— Вы сказали о советниках директора по воспитанию и о том, что ребенка необходимо увлечь, вытянуть из социальных сетей. А как советники директора по воспитанию взаимодействуют с детьми летом — во время летних каникул, когда у них меньше возможностей, дети разъезжаются, вот как?— Во-первых, в июне во многих школах работают детские лагеря, пришкольные лагеря, и советники играют непосредственную роль, очень много активности различной, чтобы детям в лагерях было действительно интересно. Сегодня действует программа впервые с этого года по строительству детских лагерей из быстровозводимых конструкций, инициированная и поддержанная в том числе Советом Федерации, Валентиной Ивановной Матвиенко. Был принят закон о запрете перепрофилирования земель, которые под детские центры отведены, для других нужд. Как, к сожалению, у нас, помните, было в детских садах: детские сады отдавали в аренду банкам, различным коммерческим организациям. А потом, когда произошел рост количества детей дошкольного возраста, школьного возраста, не было детских садов. Сегодня у нас, кстати, 100-процентная практически обеспеченность детскими садами. Мы эту проблему, можно сказать, практически решили, так же как и проблему с третьей сменой. Поэтому в летний период советники у нас проходят и повышение квалификации. Мы анализируем каждый год, обмениваемся опытом, практикой, чтобы уже в сентябре прийти к ребятам и, используя опыт и других регионов, можно было реализовывать в той или иной школе.— Скажите, пожалуйста, советская система была знаком качества, знания российских выпускников высоко ценили на международной арене, а какую позицию Россия занимает сейчас?— У нас по результатам тех исследований, в которых мы участвовали, Российская Федерация занимает первое место по качеству начальной школы, мы входим в число лидеров по качеству естественно-научного образования. Но сегодня мы переходим к своей национальной системе оценки качества образования — суверенной, в которой будут учитываться те основы, о которых я говорил. Потому что система оценки, она тоже ориентирует и учителей, и программы, подстраивая под себя. Вообще система образования — очень чувствительная система. Вот, как пример, вы сейчас спросили, на Питерском форуме я говорил, что мы сейчас прорабатываем вопрос, это предложение со стороны и педагогических вузов, и учителей — готовить в том числе в колледжах учителей для основной школы. И вот очень много публикаций: неучей будут готовить, якобы качество образования понизится. Кстати, у нас сегодня серьезно развивается среднее профессиональное образование. И я хочу сказать благодарность тем педагогам, которые работают в педагогических училищах, в педагогических колледжах. И там достаточно высокий уровень подготовки воспитателей детских садов, учителей начальных классов, собственно говоря. Поэтому, конечно, этот вопрос обсуждается. У нас нет решения. Но на сегодняшний день мы рассматриваем возможность обучения в колледжах учителей технологии, музыки. Система образования — очень чувствительная сфера, и хочу сказать, что я здесь достаточно консервативен. Если какие-то изменения серьезные предлагать, их надо, конечно, обсуждать.— А чем современная подготовка педагогов отличается от той, которая была раньше?— Вы знаете, раньше — надо понять, когда. Как я уже сказал, очень важно, чтобы молодой педагог-студент пришел в школу подготовленным. И я сам оканчивал педагогический университет, учился пять лет. Так вот, четвертый-пятый курс у меня была практика. Поэтому очень важно получить базовые, хорошие знания, качественные знания в педагогическом университете. И чтобы программы тоже были связаны с программами школы. Мы утвердили ядро педагогического образования — как для уровней колледжа, так и для вузов. Его полностью соотнесли, синхронизировали со школьными стандартами, увеличили практическую подготовку, чтобы ребята могли под руководством опытных педагогов себя попробовать в педагогической работе, выстроили единую систему переподготовки и повышения квалификации учителей. Вот эти принципы обеспечивают нам высокое качество образования.— Президентом 2023-й объявлен Годом педагога-наставника, и очень символично поступить в педагогический вуз в Год педагога и наставника. А когда стартует приемная кампания в педагогические вузы?— Приемная кампания уже стартовала 20 июня. Закончится 3 августа. Хочу сказать, что второй год подряд педагогическое направление — третье в популярности после информационных технологий и медицинского направления. Посмотрим, какие результаты будут этого года, но по ряду педагогических специальностей конкурс — десять человек на место. Пошли учителя мотивированные.— Неожиданно.— А на мой взгляд, это абсолютно ожидаемо в том смысле, что можно, конечно, критиковать. Конечно, проблемы остаются. Мы это прекрасно понимаем. Но, действительно, сегодня школы меняются, условия труда учителей меняются. Посмотрите: те школы, в которых мы учились — я помню, я сам оканчивал московскую школу — сегодня другой уровень. Максимальная поддержка и оплата педагогов. Да, тоже проблемы остаются у нас, мы сегодня говорим о том, что нужна единая система, понятная, прозрачная, оплата педагогов, особенно молодых педагогов. Но тем не менее те меры, о которых мы говорили, конечно, дают свои результаты, и ребята пошли в педагогику, пошли в педагогические вузы. Это очень важно.— Начальная военная подготовка. Вот СВО, наверное, окрашивает эту тему в школах. Что сейчас?— Вы знаете, я что хочу сказать, конечно, здесь важен баланс. У нас есть предмет "Основы безопасности жизнедеятельности", был предмет "Начальная военная подготовка" в советское время. "Основы безопасности жизнедеятельности" — этот предмет включает в себя курс начальной военной подготовки, но он шире. Он в том числе рассматривает вопросы оказания различной помощи, техногенные катастрофы, которые могут произойти, как действовать, природные. И мы тоже обсудили с педагогическим сообществом и с учителями, видим, что ребята, которые воевали в зоне специальной военной операции, они как никто другой могут прийти и рассказать правду. Поэтому такое сейчас решение тоже обсуждаем, чтобы этот предмет назвать "Основы безопасности и защита Родины". Не просто основы безопасности жизнедеятельности, акцент и усиление компонентов, связанных с защитой Родины, на мой взгляд, очень важны.— Президент поручил создать на базе образовательных учреждений музеи СВО. Как это продвигается? Как это выглядит?— У нас уже создано 14 тысяч музеев.— В школах?— В школах. Мы берем и те артефакты, которые сегодня привозят ребята, возвращающиеся из зоны специальной военной операции, рассказываем о фактах, это, конечно, следующий этап, в том числе и развитие школьных музеев Великой Отечественной войны. Потому что сегодня завершаем ту войну, которая в 2014 году киевским режимом была объявлена против жителей Донбасса. Поэтому, помимо того содержания, которое у нас представлено в новом учебнике 11-го класса, мы в школах развиваем и будем дальше увеличивать количество музейных пространств, в том числе и портреты героев, и в музеях, как я уже сказал, и в учебнике истории.— А СВО уже у вас уже в учебнике 11-го класса, я даже вижу, что раскрыт там на 415-й странице. Скажите, пожалуйста, это уже изданный, запущенный учебник 11-го класса, где есть тема СВО? Сколько часов отведено на эту тему?— Знаете, можно сказать, что во многом 11-й класс, ведь специальная военная операция, она, по большому счету, началась не 24 февраля. Причины начала специальной военной операции — они намного раньше и намного глубже. Это фактически попытка раскола и со стороны Соединенных Штатов Америки. Здесь нельзя сказать, что один или два часа, это фактически 11-й класс, отчасти и 10-й.— Но в учебнике это уже есть. Есть портреты героев.— В учебнике есть портреты героев, есть в том числе карта новая, памятники, "Саур-Могила".— А это уже окончательная версия учебника или же он будет как-то еще совершенствоваться?— Конечно, мы дополним учебник, как только мы победим. Как я уже сказал, мы уже побеждаем в информационной войне, но специальная военная операция закончится — и закончится нашей победой — и, конечно, мы дополним учебник истории. И сегодня я впервые вам хочу показать рукопись учебника за 10-й класс.— Еще никто не видел?— Никто не видел. Это впервые показываю, это с 1914-й по 1945-й, это революция, это Советский Союз. Конечно, катастрофа — распад Советского Союза, геополитическая катастрофа. Я благодарен авторам Владимиру Ростиславовичу Мединскому, Анатолию Васильевичу Торкунову, Александру Ивановичу Чубарьяну.— Это три автора.— Да, три автора. У нас было, по-моему, 15 линеек учебников по истории. Сейчас вот мы взяли три лучшие линейки, трех авторов, они договорились создать единый учебник по истории.— И создали.— И создали. Он очень интересный. Вот я читал о Сталинградской битве — весь еще, честно скажу, не посмотрел: только вчера принесли. Мурашки по телу идут. Герои, факты. Впервые в учебнике мы возможность через QR-код обратиться к достоверным фактам, достоверной информации.— То есть такое расширение там есть.— Чтобы это действительно было интересно.— Ну это прямо прорыв настоящий. Хорошо. Ну а раньше имя Сталина пугало, но вы же, наверное, как-то объясняете, если говорите о Сталинграде, кто такой Сталин? Кто такой Ленин? Поскольку вот это все были сложные темы. Как вы решаете их сейчас, вот в этом учебнике.— Только правда. Историческая правда, факты. Не надо замалчивать и стараться обходить в том числе и острые углы.— То есть здесь, в этом учебнике, без недосказанности?— В этом учебнике факты. И то содержание, которое представлено в этом учебнике, оно излагает историческую правду, основанную на фактах. Вот, это самое главное.— Если я правильно понимаю, мы не несем портретов наших маршалов Победы по Красной площади во время празднования Дня Победы лишь потому, что если мы несем Жукова, тогда нужно нести Сталина. Но поскольку Сталина не несем, то и Жукова не несем. Тогда стерли всех. "Не доставайся же ты никому!.." Понесем эти портреты вообще?— Когда участвую в акции "Бессмертный полк", я несу портрет своего дедушки, который воевал в 1943-м, 1944-м, 1945-м, портрет моей бабушки несут мои дети, она тоже воевала.— Мы говорили про учебники истории, и вы также сказали про то, что по учебнику истории было 15 разных авторов, было такое многообразие. А как сейчас обстоят дела с другими учебниками? Планируете ли создавать единые учебники по другим предметам, чтобы уйти от многообразия?— У нас уже сейчас в федеральном перечне учебников фактически один предмет — один учебник, за исключением истории. По истории — три учебника. Авторский коллектив уже подготовил учебник для 10-го и 11-го класса. И в следующем году будет готов единый учебник для основной школы. Причем мы делаем сопоставление всеобщей истории, мировой истории с историей России. Мы не можем изучать историю России в отрыве от мировой истории. Это впервые сделано, чтобы ребята тоже понимали те процессы, которые шли и в других странах, и гордились теми фактами и теми результатами, в том числе из нашей истории, и понимали в целом процессы. Поэтому изучение фактов, изучение истории, конечно, очень важно — в том числе для понимания процессов и сегодняшнего дня. Непросто у нас, честно скажу, шел этот процесс. По остальным предметам мы взяли лучшие учебники, в том числе естественнонаучного цикла, которые и в советское время были. И, понятно, их доработали с учетом тех достижений науки, которые у нас есть.— В состав России вошли четыре новых региона. В них точно так же проходил учебный процесс. А были ли какие-то нештатные ситуации, потому что тяжелые условия все-таки на этих территориях, которые срывали учебный процесс? Как вообще прошел учебный год?— Возвращаясь к первому вопросу Дмитрия Константиновича — по поводу учебного года. Конечно, важно то, что в новых регионах прошел учебный год, прошел по российским стандартам, учебникам, в которых нет ненависти. Я в первый раз в конце мая был в Мелитополе, встретился с учителями. Честно говоря, непростая была такая встреча, чувствовал напряжение.— Учителя те же?— Те же.— Учебники другие?— Учебники другие. И когда они приехали в Москву, я им показал наши учебники, они говорят: а где здесь в учебнике что-то написано против Украины, против Соединенных Штатов Америки, против Европы? В наших все учебниках написано против России.— Ненависть сплошная?— Ненависть. А у вас этого нет. Я говорю: а у нас этого и быть не может.— И не было.— И не было никогда. И после этого у них стало меняться сознание, особенно у молодых учителей, потому что учителя опытные, они понимали, что происходит, но они, к сожалению, сделать ничего не могли. И, конечно, важно то, что 1 сентября 1300 школ открылись и не было необходимости, чтобы приезжали учителя из других регионов. Фактически учителя при той информационной войне, которая там, давление, они вышли в школы. Вот они — настоящие герои, им низкий поклон. И они завершили учебный год. И мы сегодня готовимся к началу нового учебного года. И, несмотря на те угрозы, которые им поступают, они готовы быть в школе.— Скажите, пожалуйста, я вижу, у вас тоже лежат золотая и серебряная медали. Вы говорили о том, что…— Да, Полина, я тоже сегодня впервые покажу, об этом мы здесь в РИА Новости говорили на итоговой пресс-конференции. О том, что мы возродим серебряные медали. Мы это сделали.— Это для кого медали?— Для ребят, которые завершают школу, это золотая медаль — отличники. Но понятно, что есть ребята, которые получили одну или две четверки, хорошо учились, и как-то обойти их обойти вниманием, как это было, наверное, неправильно. Поэтому мы приняли решение и вот подготовили серебряную медаль, она по форме такая же, как золотая медаль, но уже другого цвета. Вот поэтому я ее сегодня впервые покажу, и со следующего учебного года школы могут вручать ребятам серебряные медали.— А раньше это давало преимущество для поступления в вуз как сейчас?— Да, золотая медаль дает преимущества.— Какие?— В том числе и дополнительные баллы к единому государственному экзамену в рамках портфолио.— Как, сколько?— Золотая медаль, по-моему, пять баллов, серебряная может два или три балла давать, но сейчас мы вместе с Минобрнауки, с вузами этот вопрос отрабатываем, мы до 1 сентября окончательно определимся.— В этом учебном году в школах был ряд нововведений, например, занятия "Разговоры о важном", в начале недели церемония поднятия государственного флага и исполнение государственного гимна. А может быть, вы можете подвести итоги года с этими нововведениями, какие были отзывы? Как планируется совершенствовать вот, в частности, занятия "Разговоры о важном"?— Я сказал: итоги уже мы их видим. В целом очень позитивно. И родители, и учителя, и ребята. Ведь на уроках мы рассказываем о наших достижениях. Вот у нас какие уроки прошли? День матери, День отца, Россия — страна возможностей, День атомной промышленности. Многие ребята узнали, что атомные ледоколы первые у нас, у нас огромный флот, нам есть чем гордиться. Космос. Поэтому у нас выдающиеся ученые. И 165 лет мы в прошлом году отмечали Константина Эдуардовича Циолковского — тоже об этом говорили на уроках. Вы знаете, очень большой интерес. Вот у меня Тимур, он окончил первый класс, я у него спрашиваю: а какие у тебя любимые уроки? Он говорит: русский язык и "Разговоры о важном". А я говорю: а почему у тебя "Разговоры о важном" любимые? Он говорит: а потому что там интересно. Нет определенного формализма, который присутствует на традиционных уроках. Здесь общение.— У меня то же самое. Да.— Это тоже очень важно.— Сергей Сергеевич, может быть, вы что-то хотели добавить от себя? Может быть, мы упустили какую-то тему?— Во-первых, я хотел вас поблагодарить, Дмитрий Константинович, за вашу итоговую программу, спасибо. За ту правду, которую вы говорите людям, основываясь на фактах. Это очень важно. В целом я хочу сказать, что мы, несмотря ни на какие сложности, будем развиваться. Нас существующая ситуация только укрепляет. И нас не сломить. Наша страна развивается, несмотря на все сложности, благодаря президенту, который уделяет образованию очень много внимания. И хочу поблагодарить наших учителей, наших педагогов. От них очень многое зависит. Я считаю, что профессия учителя — главная на земле. Огромные им слова благодарности.

https://ria.ru/20230621/vuz-1879554835.html

https://sn.ria.ru/20230605/pedagog-1875506857.html

https://sn.ria.ru/20230621/nastavnik-1879418063.html

https://ria.ru/20230619/golikova-1879180971.html

https://ria.ru/20230518/teatr-1872388437.html

https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877680380.html

https://ria.ru/20230620/uchebnik-1879354114.html

https://ria.ru/20230509/bessmertnyy_polk-1869842523.html

https://ria.ru/20230419/istoriya-1866357195.html

https://ria.ru/20230615/yazyk-1878267940.html

россия

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2023

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

О музеях СВО, новом учебнике истории и возрождении серебряной медали. Полная версия интервью Кравцова О музеях СВО, новом учебнике истории и возрождении серебряной медали. Полная версия интервью Кравцова 2023-06-23T11:30 true PT34M48S

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Артем Смирнов

интервью, россия, сво, сергей кравцов, совет федерации рф, школы, социальный навигатор, сн_образование