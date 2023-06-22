Дрозденко предложил ввести в школах дополнительный урок о ВОВ
Дрозденко предложил ввести в школах дополнительный урок о Великой Отечественной войне
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фотохост-агентство РИА Новости
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил ввести в школах дополнительный урок об истории Великой Отечественной войны.
"Мне кажется, что можно даже создать отдельную программу. И здесь надо не стесняться поддавливать министерство просвещения, чтобы была отдельная программа, которая бы более подробно рассказывала о Великой Отечественной войне… Когда смотришь учебник истории, то Великой Отечественной войне посвящено маленькое количество разделов. Я понимаю, что школьник должен выучить историю от Рюрика до сегодняшних дней, но тогда давайте честно скажем: мы не можем этот материал дать в рамках школьных уроков истории, давайте введем дополнительный урок, как мы ввели дополнительный урок физкультуры и профессиональной ориентации. Почему бы нам не ввести отдельный урок, который будет наших ребят воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине и братства, которое сегодня есть между нами, мы даже говорим на одном языке", - сказал губернатор, который в четверг в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" принял участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти и скорби и презентации книги серии "Библиотека Союзного государства" о военных преступлениях против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.
Дрозденко отметил, что в основу представленной книги легли доказательства преступлений фашистов против народов Советского Союза в годы войны, в том числе решение суда о признании геноцидом советского народа преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории Ленинградской области.
"Учитывая, что эта книга несет под собой реальные факты, реальные доказательства, доказанные через представление обвинений прокуратуры и подтвержденные судебными решениями, то, конечно же, нам необходимо организовать в школах дополнительные уроки истории или факультативно. Здесь больше должны смотреть министры и все те, кто занимается системой образования. Но изучение архивных документов нужно не для того, чтобы нагрузить школьников. Дело в том, что через изучение архивных документов школьников потом можно привлечь к исследовательской работе, а затем уже выйти на места боев, на конкретные памятники, где можно провести уроки мужества", - сказал он.
В четверг в помещениях гарнизона Брестской крепости в Белоруссии была представлена книга о военных преступлениях против народов СССР в годы Великой Отечественной войны. В основу издания "Срока давности не имеют... преступления фашизма против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." положены материалы уголовного дела о геноциде белорусского народа, а также решения судов Санкт-Петербурга и Ленобласти, вынесенные по искам прокуроров о признании преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками против мирного населения и военнопленных.
Ленинградский областной суд в октябре прошлого года признал геноцидом советского народа преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории региона. В ходе судебного заседания было установлено, что в период с 1941 года по 1944 год на территории Ленинградской области немецкими оккупационными властями и их пособниками путем расстрелов, истязаний, пыток, повешения, смертельных инъекций, сожжения заживо и иными способами, а также с использованием развернутой сети концентрационных лагерей и лагерей трудовой повинности, преднамеренно массово истреблено более 33 тысяч мирных граждан, свыше 109 тысяч военнопленных, проходящих военную службу в Красной Армии, насильственно угнано на принудительные работы в Германию и другие страны.