https://ria.ru/20230622/urok-1879851582.html

Дрозденко предложил ввести в школах дополнительный урок о ВОВ

Дрозденко предложил ввести в школах дополнительный урок о ВОВ - РИА Новости, 22.06.2023

Дрозденко предложил ввести в школах дополнительный урок о ВОВ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил ввести в школах дополнительный урок об истории Великой Отечественной войны. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T17:48

2023-06-22T17:48

2023-06-22T18:07

ленинградская область

александр дрозденко

общество

белоруссия

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил ввести в школах дополнительный урок об истории Великой Отечественной войны. "Мне кажется, что можно даже создать отдельную программу. И здесь надо не стесняться поддавливать министерство просвещения, чтобы была отдельная программа, которая бы более подробно рассказывала о Великой Отечественной войне… Когда смотришь учебник истории, то Великой Отечественной войне посвящено маленькое количество разделов. Я понимаю, что школьник должен выучить историю от Рюрика до сегодняшних дней, но тогда давайте честно скажем: мы не можем этот материал дать в рамках школьных уроков истории, давайте введем дополнительный урок, как мы ввели дополнительный урок физкультуры и профессиональной ориентации. Почему бы нам не ввести отдельный урок, который будет наших ребят воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине и братства, которое сегодня есть между нами, мы даже говорим на одном языке", - сказал губернатор, который в четверг в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" принял участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти и скорби и презентации книги серии "Библиотека Союзного государства" о военных преступлениях против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Дрозденко отметил, что в основу представленной книги легли доказательства преступлений фашистов против народов Советского Союза в годы войны, в том числе решение суда о признании геноцидом советского народа преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории Ленинградской области. "Учитывая, что эта книга несет под собой реальные факты, реальные доказательства, доказанные через представление обвинений прокуратуры и подтвержденные судебными решениями, то, конечно же, нам необходимо организовать в школах дополнительные уроки истории или факультативно. Здесь больше должны смотреть министры и все те, кто занимается системой образования. Но изучение архивных документов нужно не для того, чтобы нагрузить школьников. Дело в том, что через изучение архивных документов школьников потом можно привлечь к исследовательской работе, а затем уже выйти на места боев, на конкретные памятники, где можно провести уроки мужества", - сказал он. В четверг в помещениях гарнизона Брестской крепости в Белоруссии была представлена книга о военных преступлениях против народов СССР в годы Великой Отечественной войны. В основу издания "Срока давности не имеют... преступления фашизма против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." положены материалы уголовного дела о геноциде белорусского народа, а также решения судов Санкт-Петербурга и Ленобласти, вынесенные по искам прокуроров о признании преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками против мирного населения и военнопленных. Ленинградский областной суд в октябре прошлого года признал геноцидом советского народа преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории региона. В ходе судебного заседания было установлено, что в период с 1941 года по 1944 год на территории Ленинградской области немецкими оккупационными властями и их пособниками путем расстрелов, истязаний, пыток, повешения, смертельных инъекций, сожжения заживо и иными способами, а также с использованием развернутой сети концентрационных лагерей и лагерей трудовой повинности, преднамеренно массово истреблено более 33 тысяч мирных граждан, свыше 109 тысяч военнопленных, проходящих военную службу в Красной Армии, насильственно угнано на принудительные работы в Германию и другие страны.

https://ria.ru/20230622/dokumenty-1879700883.html

https://ria.ru/20230622/zhertvy-1879693181.html

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Екатерина Зайцева

ленинградская область, александр дрозденко, общество, белоруссия, ссср, великая отечественная война (1941-1945)