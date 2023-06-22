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День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.06.2023

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война (1941-1945) – освободительная война народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, являющаяся... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T01:00

2023-06-22T01:00

2023-06-22T01:00

справки

великая отечественная война (1941-1945)

россия

германия

ссср

юрий левитан

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22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война (1941-1945) – освободительная война народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, являющаяся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945).На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.К этому времени фашистской Германией были порабощены многие европейские страны, и советский народ принял на себя самый мощный удар.Против СССР выступили вместе с Германией Румыния, Италия, через несколько дней Словакия, Финляндия, Венгрия, а в середине августа к ним присоединилась Норвегия.Советский народ ответил врагу единым могучим сопротивлением, стоял в полном смысле этого слова насмерть, защищая отечество.Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. Общие людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 миллиона человек. Из них около 8,7 миллиона погибли на полях сражений, 7,42 миллиона человек были преднамеренно истреблены нацистами на оккупированных территориях, более 4,1 миллиона погибли от жестоких условий оккупационного режима. 5,27 миллиона человек были угнаны на каторжные работы в Германию и сопредельные с нею страны, пребывавшие также под немецкой оккупацией. Из них вернулись на родину чуть больше половины – 2,65 миллиона человек, более 450 тысяч иммигрировали, 2,16 миллиона человек погибли и умерли в плену.Потери СССР составили 40% всех людских потерь во Второй мировой войне. Около одного миллиона советских воинов отдали свои жизни при освобождении народов Европы. Согласно заключению Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, оккупанты полностью или частично разрушили свыше 1,7 тысячи городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень СССР, только прямой материальный ущерб государству и населению составил 679 миллиардов рублей (в ценах 1941 года).Понесенные страной людские потери и материальный ущерб от немецко-фашистской агрессии ни с чем не сравнимы. История еще не знала таких разрушений, варварства и бесчеловечности, каким отмечен путь гитлеровцев по советской земле.До 1992 года день начала Великой Отечественной войны не был официальной памятной датой.Постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 года этот день был объявлен Днем памяти защитников Отечества.Указом президента России от 8 июня 1996 года его название было изменено на День памяти и скорби.24 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", которыми в перечень памятных дат была включена новая – 22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год).22 июня в память о начале Великой Отечественной войны, на территории России приспускаются государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи.Руководители страны возлагают траурные венки к Могиле Неизвестного солдата в Москве.В этот день народы России скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили свое Отечество или стали жертвами войн, прежде всего Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.С 2020 года в России в День памяти и скорби стала проводиться ежегодная общероссийская минута молчания на основании изменений, внесенных в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Она проходит одновременно во всех регионах страны в 12.15 по московскому времени. Это точное время выхода в эфир обращения советского правительства к гражданам страны, где сообщалось о нападении нацистской Германии на Советский Союз.Накануне Дня памяти и скорби с 2009 года ежегодно проводится общенациональная акция "Свеча памяти" – по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. К акции можно присоединиться онлайн и зажечь свою виртуальную свечу памяти на сайте деньпамяти.рф.В ночь с 21 на 22 июня в Москве традиционно проходят две знаковые акции – "Линия памяти" на Крымской набережной и "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду.Во время акции "Линия памяти", которая в первый раз прошла в 2015 году, на Крымской набережной в ночь на 22 июня в память о каждом дне Великой Отечественной войны зажигают инсталляцию из 1418 (по числу дней войны) свечей. Их устанавливают на бордюре вдоль набережной вместе с красными листами отрывного календаря, на которых белыми цифрами пронумерован каждый день войны. Во время акции каждый желающий может зажечь свечу в память об одном из важных для его семьи дне войны. Свечи горят до полуночи 23 июня.Патриотическая акция "Вахта памяти. Вечный огонь" проводится в центре Москвы у Вечного огня в Александровском саду с 1992 года. Во время мероприятия молодежные объединения, общественные организации и патриотические клубы, а также все желающие возлагают цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.Возложение начинается после того, как в четыре часа утра голос Юрия Левитана объявит о начале войны. В 2015 году акция "Вахта памяти. Вечный огонь" стала официально общероссийской и прошла по единому стандарту в городах-героях и городах воинской славы.22 июня 2019 года Министерство обороны Российской Федерации во многих городах России провело Всероссийскую военно-патриотическую акцию "Горсть Памяти", целью которой является передача земли с мест захоронений и братских могил воинов, павших в боях и умерших от ран и болезней в военных госпиталях, в историко-мемориальный комплекс Главного Храма Вооруженных Сил в городе Москве.Также в этот день был произведен забор воды с мест гибели кораблей и судов в годы Великой Отечественной войны. Кисеты с землей и капсулы с водой с воинскими почестями доставили в Подмосковье. В дальнейшем их поместили в гильзы артиллерийских снарядов и установили на территории Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.Во многих городах в День памяти и скорби открываются тематические выставки и экспозиции, проходят концерты и акции. Акции в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, кроме России, ежегодно проходят 22 июня еще более чем в 80 странах мира.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

германия

ссср

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, великая отечественная война (1941-1945), россия, германия, ссср, юрий левитан