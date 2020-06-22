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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200622/1573280196.html
Путин возлагает венки к Могиле Неизвестного солдата. Прямая трансляция
Президент России почтил память погибших в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:59
75 лет великой победы
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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LIVE: Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
LIVE: Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
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видео, владимир путин, общество
Путин возлагает венки к Могиле Неизвестного солдата. Прямая трансляция
Президент России почтил память погибших в Великой Отечественной войне.
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Путин возлагает венки к Могиле Неизвестного солдата. Прямая трансляция

11:59 22.06.2020
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Президент России почтил память погибших в Великой Отечественной войне.
В России 22 июня отмечают День памяти и скорби: ровно 79 лет назад с фашистская Германия напала на Советский Союз.
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75 лет Великой ПобедыВладимир ПутинОбщество
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