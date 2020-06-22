https://ria.ru/20200622/1573280196.html
Путин возлагает венки к Могиле Неизвестного солдата. Прямая трансляция
Президент России почтил память погибших в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:59
2020-06-22T11:59
75 лет великой победы
владимир путин
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
LIVE: Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
2020-06-22T11:59
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, владимир путин, общество