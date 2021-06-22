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В России прошла минута молчания в память о погибших в годы войны

В России прошла минута молчания в память о погибших в годы войны - РИА Новости, 22.06.2021

В России прошла минута молчания в память о погибших в годы войны

Общероссийская минута молчания наступила в 12:15 по московскому времени в День памяти и скорби — годовщину начала Великой Отечественной войны. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T12:18

2021-06-22T12:18

2021-06-22T14:16

россия

великая отечественная война (1941-1945)

москва

общество

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Общероссийская минута молчания наступила в 12:15 по московскому времени в День памяти и скорби — годовщину начала Великой Отечественной войны.Ее объявил президент России Владимир Путин в Александровском саду. Перед этим он возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, а также к каждой из стел на аллее городов-героев и городов воинской славы.Время проведения траурного ритуала выбрано неслучайно — именно в этот момент 22 июня 1941 года в эфир вышло обращение советского правительства к гражданам страны, где сообщалось о нападении нацистской Германии на Советский Союз.Война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. По официальным данным, она унесла жизни 26,6 миллиона советских граждан. Из них более 8,7 миллиона пали на полях сражений, 7,42 миллиона преднамеренно истреблены нацистами на оккупированных территориях, свыше 4,1 миллиона погибли от условий оккупационного режима. Еще 5,27 миллиона человек вывезли на каторжные работы в Германию и сопредельные страны, пребывавшие под немецкой оккупацией. Из них на родину вернулись чуть больше половины — 2,65 миллиона человек, более 450 тысяч иммигрировали, 2,16 миллиона человек погибли в плену.На долю СССР приходится 40 процентов всех людских потерь во Второй мировой войне. Около миллиона советских воинов отдали жизни при освобождении народов Европы. Согласно заключению Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, оккупанты полностью или частично разрушили свыше 1,7 тысячи городов и поселков, более 70 тысяч сел и деревень СССР, только прямой материальный ущерб государству и населению составил 679 миллиардов рублей (в ценах 1941 года).

https://radiosputnik.ria.ru/20210622/putin-1738050689.html

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россия, великая отечественная война (1941-1945), москва, общество