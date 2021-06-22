https://ria.ru/20210622/voyna-1733868702.html

"Двадцать второго июня, ровно в четыре часа": день, когда началась война

"Двадцать второго июня, ровно в четыре часа": день, когда началась война - РИА Новости, 22.06.2021

"Двадцать второго июня, ровно в четыре часа": день, когда началась война

Двадцать второго июня в России чтят память погибших в годы Великой Отечественной войны. В этот день в 1941 году фашистская Германия без предупреждения напала на РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T11:26

2021-06-22T11:26

2021-06-22T11:31

великая отечественная война (1941-1945)

ссср

история

фото

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Двадцать второго июня в России чтят память погибших в годы Великой Отечественной войны. В этот день в 1941 году фашистская Германия без предупреждения напала на Советский Союз, в одночасье перевернув жизни людей. Потрясение, мобилизация страны и первые бои — в фотоленте Ria.ru.

ссср

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великая отечественная война (1941-1945), ссср, история, фото, фото