https://ria.ru/20230619/leps-1879130460.html
В Казахстане отменили концерт Григория Лепса
В Казахстане отменили концерт Григория Лепса - РИА Новости, 19.06.2023
В Казахстане отменили концерт Григория Лепса
В Казахстане отменили концерт Григория Лепса, запланированный на восьмое июля в городе Конаев в Makao Luxury Village. Об этом сообщили представители площадки на РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T13:48
2023-06-19T13:48
2023-06-19T13:48
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. В Казахстане отменили концерт Григория Лепса, запланированный на восьмое июля в городе Конаев в Makao Luxury Village. Об этом сообщили представители площадки на своей странице в соцсети. "Компания, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления Григория Лепса, приняла решение разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке", – говорится в сообщении.Представители площадки отметили, что билеты можно вернуть по месту их приобретения. Однако они не указали причину случившегося. Сам музыкант пока не прокомментировал новость о том, что его шоу не состоится. По данным СМИ, концерт Лепса отменился из-за его патриотической позиции. Ранее он сообщил на ПМЭФ-2023, что вместе с Николаем Басковым будет выдавать по миллиону рублей каждому, кто уничтожит западные танки на Украине. Его заявление вызвало бурную реакцию у осудивших спецоперацию активистов в Казахстане. Они призвали бойкотировать выступление артиста. Григорий Лепс придерживается активной гражданской позиции с самого начала СВО, куда он неоднократно высылал гуманитарную помощь. Музыкант также выступал в военных госпиталях, ДНР и ЛНР. Он признавался, что это его гражданский долг.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, украина, григорий лепс, знаменитости, россия, новости шоу-бизнеса, николай басков
Шоубиз, Казахстан, Украина, Григорий Лепс, Знаменитости, Россия, Новости шоу-бизнеса, Николай Басков
В Казахстане отменили концерт Григория Лепса
СМИ: концерт Григория Лепса в Казахстане был отменен из-за его патриотической позиции
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. В Казахстане отменили концерт Григория Лепса, запланированный на восьмое июля в городе Конаев в Makao Luxury Village. Об этом сообщили представители площадки на своей странице в соцсети.
«
"Компания, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления Григория Лепса, приняла решение разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке", – говорится в сообщении.
Представители площадки отметили, что билеты можно вернуть по месту их приобретения. Однако они не указали причину случившегося.
Сам музыкант пока не прокомментировал новость о том, что его шоу не состоится.
По данным СМИ, концерт Лепса отменился из-за его патриотической позиции. Ранее он сообщил на ПМЭФ-2023, что вместе с Николаем Басковым будет выдавать по миллиону рублей каждому, кто уничтожит западные танки на Украине. Его заявление вызвало бурную реакцию у осудивших спецоперацию активистов в Казахстане. Они призвали бойкотировать выступление артиста.
Григорий Лепс придерживается активной гражданской позиции с самого начала СВО, куда он неоднократно высылал гуманитарную помощь.
Музыкант также выступал в военных госпиталях, ДНР и ЛНР. Он признавался
, что это его гражданский долг.
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