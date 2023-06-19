https://ria.ru/20230619/leps-1879130460.html

В Казахстане отменили концерт Григория Лепса

В Казахстане отменили концерт Григория Лепса - РИА Новости, 19.06.2023

В Казахстане отменили концерт Григория Лепса

В Казахстане отменили концерт Григория Лепса, запланированный на восьмое июля в городе Конаев в Makao Luxury Village. Об этом сообщили представители площадки на РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T13:48

2023-06-19T13:48

2023-06-19T13:48

шоубиз

казахстан

украина

григорий лепс

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новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. В Казахстане отменили концерт Григория Лепса, запланированный на восьмое июля в городе Конаев в Makao Luxury Village. Об этом сообщили представители площадки на своей странице в соцсети. "Компания, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления Григория Лепса, приняла решение разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке", – говорится в сообщении.Представители площадки отметили, что билеты можно вернуть по месту их приобретения. Однако они не указали причину случившегося. Сам музыкант пока не прокомментировал новость о том, что его шоу не состоится. По данным СМИ, концерт Лепса отменился из-за его патриотической позиции. Ранее он сообщил на ПМЭФ-2023, что вместе с Николаем Басковым будет выдавать по миллиону рублей каждому, кто уничтожит западные танки на Украине. Его заявление вызвало бурную реакцию у осудивших спецоперацию активистов в Казахстане. Они призвали бойкотировать выступление артиста. Григорий Лепс придерживается активной гражданской позиции с самого начала СВО, куда он неоднократно высылал гуманитарную помощь. Музыкант также выступал в военных госпиталях, ДНР и ЛНР. Он признавался, что это его гражданский долг.

https://ria.ru/20230407/leps-1863757057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

казахстан, украина, григорий лепс, знаменитости, россия, новости шоу-бизнеса, николай басков