https://ria.ru/20220711/leps-1801677873.html

"Это гражданский долг". Лепс рассказал о выступлениях в Донбассе

"Это гражданский долг". Лепс рассказал о выступлениях в Донбассе - РИА Новости, 11.07.2022

"Это гражданский долг". Лепс рассказал о выступлениях в Донбассе

Певец, композитор, заслуженный артист России Григорий Лепс назвал выступления в Донбассе своим гражданским долгом. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T12:45

2022-07-11T12:45

2022-07-11T12:45

шоубиз

донецк (днр)

луганск

григорий лепс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/78/1551617806_0:281:2966:1949_1920x0_80_0_0_b51aac84c9a599d5f9b2ab4cf91dabd7.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Певец, композитор, заслуженный артист России Григорий Лепс назвал выступления в Донбассе своим гражданским долгом.Ранее он дал концерты в Донецке и Луганске."Это гражданский долг, это моя работа. Ничего сложного в этом вопросе нет, я не считаю, что я делаю какой-то героический поступок, когда бываю в той стороне, когда бываю в этих госпиталях, пою для этих ребят, для этих девчат, для врачей, когда посещаю эти госпиталя. Это нормальное явление для нормального гражданина своей страны, который выбрал свою позицию. Другой я себе не представляю", - сказал Лепс на творческой встрече.Он отметил, что в этом деле он не одинок. "Очень много артистов посещают горячие, грубо говоря, точки. На сегодняшний день много ребят, моих коллег там выступает. Спасибо им за это тоже", - заключил Лепс.

https://ria.ru/20220511/lugansk-1787985039.html

донецк (днр)

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк (днр), луганск, григорий лепс