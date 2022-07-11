https://ria.ru/20220711/leps-1801677873.html
"Это гражданский долг". Лепс рассказал о выступлениях в Донбассе
"Это гражданский долг". Лепс рассказал о выступлениях в Донбассе - РИА Новости, 11.07.2022
"Это гражданский долг". Лепс рассказал о выступлениях в Донбассе
Певец, композитор, заслуженный артист России Григорий Лепс назвал выступления в Донбассе своим гражданским долгом. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:45
2022-07-11T12:45
2022-07-11T12:45
шоубиз
донецк (днр)
луганск
григорий лепс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/78/1551617806_0:281:2966:1949_1920x0_80_0_0_b51aac84c9a599d5f9b2ab4cf91dabd7.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Певец, композитор, заслуженный артист России Григорий Лепс назвал выступления в Донбассе своим гражданским долгом.Ранее он дал концерты в Донецке и Луганске."Это гражданский долг, это моя работа. Ничего сложного в этом вопросе нет, я не считаю, что я делаю какой-то героический поступок, когда бываю в той стороне, когда бываю в этих госпиталях, пою для этих ребят, для этих девчат, для врачей, когда посещаю эти госпиталя. Это нормальное явление для нормального гражданина своей страны, который выбрал свою позицию. Другой я себе не представляю", - сказал Лепс на творческой встрече.Он отметил, что в этом деле он не одинок. "Очень много артистов посещают горячие, грубо говоря, точки. На сегодняшний день много ребят, моих коллег там выступает. Спасибо им за это тоже", - заключил Лепс.
https://ria.ru/20220511/lugansk-1787985039.html
донецк (днр)
луганск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/78/1551617806_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_64ddbf43377f33da105dcc094f1f62df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк (днр), луганск, григорий лепс
"Это гражданский долг". Лепс рассказал о выступлениях в Донбассе
Заслуженный артист России Григорий Лепс назвал выступления в Донбассе гражданским долгом
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Певец, композитор, заслуженный артист России Григорий Лепс назвал выступления в Донбассе своим гражданским долгом.
Ранее он дал концерты в Донецке
и Луганске
.
"Это гражданский долг, это моя работа. Ничего сложного в этом вопросе нет, я не считаю, что я делаю какой-то героический поступок, когда бываю в той стороне, когда бываю в этих госпиталях, пою для этих ребят, для этих девчат, для врачей, когда посещаю эти госпиталя. Это нормальное явление для нормального гражданина своей страны, который выбрал свою позицию. Другой я себе не представляю", - сказал Лепс на творческой встрече.
Он отметил, что в этом деле он не одинок. "Очень много артистов посещают горячие, грубо говоря, точки. На сегодняшний день много ребят, моих коллег там выступает. Спасибо им за это тоже", - заключил Лепс.