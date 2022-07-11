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"Это гражданский долг". Лепс рассказал о выступлениях в Донбассе - РИА Новости, 11.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220711/leps-1801677873.html
"Это гражданский долг". Лепс рассказал о выступлениях в Донбассе
"Это гражданский долг". Лепс рассказал о выступлениях в Донбассе - РИА Новости, 11.07.2022
"Это гражданский долг". Лепс рассказал о выступлениях в Донбассе
Певец, композитор, заслуженный артист России Григорий Лепс назвал выступления в Донбассе своим гражданским долгом. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:45
2022-07-11T12:45
шоубиз
донецк (днр)
луганск
григорий лепс
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Певец, композитор, заслуженный артист России Григорий Лепс назвал выступления в Донбассе своим гражданским долгом.Ранее он дал концерты в Донецке и Луганске."Это гражданский долг, это моя работа. Ничего сложного в этом вопросе нет, я не считаю, что я делаю какой-то героический поступок, когда бываю в той стороне, когда бываю в этих госпиталях, пою для этих ребят, для этих девчат, для врачей, когда посещаю эти госпиталя. Это нормальное явление для нормального гражданина своей страны, который выбрал свою позицию. Другой я себе не представляю", - сказал Лепс на творческой встрече.Он отметил, что в этом деле он не одинок. "Очень много артистов посещают горячие, грубо говоря, точки. На сегодняшний день много ребят, моих коллег там выступает. Спасибо им за это тоже", - заключил Лепс.
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донецк (днр), луганск, григорий лепс
12:45 11.07.2022
 
"Это гражданский долг". Лепс рассказал о выступлениях в Донбассе

Заслуженный артист России Григорий Лепс назвал выступления в Донбассе гражданским долгом

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Певец Григорий Лепс . Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Певец, композитор, заслуженный артист России Григорий Лепс назвал выступления в Донбассе своим гражданским долгом.
Ранее он дал концерты в Донецке и Луганске.
"Это гражданский долг, это моя работа. Ничего сложного в этом вопросе нет, я не считаю, что я делаю какой-то героический поступок, когда бываю в той стороне, когда бываю в этих госпиталях, пою для этих ребят, для этих девчат, для врачей, когда посещаю эти госпиталя. Это нормальное явление для нормального гражданина своей страны, который выбрал свою позицию. Другой я себе не представляю", - сказал Лепс на творческой встрече.
Он отметил, что в этом деле он не одинок. "Очень много артистов посещают горячие, грубо говоря, точки. На сегодняшний день много ребят, моих коллег там выступает. Спасибо им за это тоже", - заключил Лепс.
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ШоубизДонецк (ДНР)ЛуганскГригорий Лепс
 
 
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