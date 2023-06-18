https://ria.ru/20230618/medrabotnik-1878770629.html

День медицинского работника в России

День медицинского работника в России - РИА Новости, 18.06.2023

День медицинского работника в России

Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T01:50

2023-06-18T01:50

2023-06-18T01:50

справки

россия

день медицинского работника в россии

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Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". В 2023 году День медицинского работника выпадает на 18 июня.Благородный труд медиков, сопряженный с огромной ответственностью, пользуется заслуженным уважением и почетом. Согласно опросу портала SuperJob (2022), 30% россиян испытывают наибольшее уважение к врачам, фельдшерам, медсестрам. Согласно исследованию ВЦИОМ (2022), государственные/муниципальные учреждения здравоохранения пользуются наибольшей популярностью у населения, чем частные клиники, в течении 2022 года их посещали 59%. Частные клиники посетили 31% россиян. Каждый второй из тех, кто обращался в бюджетные медучреждения, остался доволен оказанной помощью – 49%.За последние годы в отечественной медицине многое изменилось: получили развитие наука и инновационные технологии в сфере здравоохранения, были построены новые высокотехнологичные центры, существенно обновлено оснащение больниц и поликлиник, значительно выросла доступность высокотехнологичной медицинской помощи. Минздрав России активно работает над выполнением задач улучшения качества первичной медицинской помощи, подготовки квалифицированного персонала и улучшения условий труда. В 2016 году был создан портал для непрерывного медицинского образования. В настоящее время им пользуются свыше 1,8 миллиона обучающихся специалистов, размещено почти 150 тысяч программ повышения квалификации. По итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года был утвержден паспорт национального проекта "Здравоохранение" (2019-2024). Он включает восемь федеральных проектов. В их числе – "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие экспорта медицинских услуг" и др. С 2022 года в рамках проекта "Здравоохранение" реализуется федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ", цель которого – организация оказания медпомощи рядом с домом, обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. Для этого к 2025 году будет построено или реконструировано около 2,5 тысяч медицинских объектов, отремонтировано около 6,5 тысяч зданий медорганизаций, для первичного звена закупят более 13,3 тысяч автомобилей и 66,5 тысяч единиц нового оборудования. По данным Росстата, на конец 2021 года численность врачей всех специальностей в России составляла 741,9 тысяч человек, численность среднего медперсонала – 1,467 миллиона человек, число фельдшерско-акушерских пунктов – 33,628 тысяч.В 2022 году было построено более 270 больниц и поликлиник, а также свыше 700 быстровозводимых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Завершен капитальный ремонт 1300 объектов. Поставлено 37 тысяч единиц оборудования, две тысячи машин скорой помощи и четыре тысячи автомобилей для перевозки врачей и пациентов.Важной задачей остается повышение уровня заработной платы и введение эффективных мер стимулирования труда. По данным Росстата за первый квартал 2023 года средняя зарплата врачей – 100,9 тысяч рублей. К тому же периоду 2022 года она выросла на 10% (92 тысячи рублей). Постановлением правительства РФ от 31 декабря 2022 года установлено, что в 2023 году медики должны получать ежемесячные социальные выплаты в размере от 4,5 тысяч до 18,5 тысяч рублей на человека.Самую большую выплату – 18,5 тысяч получают врачи центральных районных, районных и участковых больниц. Врачи поликлиник и других амбулаторных учреждений первичного звена будут получают выплаты в размере 14,5 тысяч рублей, а врачи станций или отделений скорой медицинской помощи – 11,5 тысяч.Фельдшеры и медсестры станций и отделений скорой помощи получают семь тысяч рублей. Общее число получателей выплат – 1,1 миллиона человек. Всего на эти цели будет направлено 152,4 миллиарда рублей. http://government.ru/docs/47504/В настоящее время во всех регионах страны наблюдается дефицит врачебных кадров. Наиболее острый – в Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе, Псковской и Курганской областях, Республике Алтай, где на одну вакансию приходится менее 0,05 резюме. Субъекты, где число резюме врачей немного превышает количество вакансий, – Москва (2,1) и Санкт-Петербург (1,2).В январе-феврале 2023 года гериатры и геронтологи стали самыми дефицитными врачебными специальностями в России: по данным сервиса Headhunter, на одну такую вакансию приходится 0,1 резюме. На вакансии аллергологов, иммунологов, неонатологов, отоларингологов, фтизиатров, офтальмологов, ревматологов, неврологов и инфекционистов в сервисе нашлось по 0,2 резюме. Особое внимание уделяется кадровому обеспечению на селе. В России реализуются программы "Земский доктор" (с 2012 года) и "Земский фельдшер" (с 2018 года). Программа подразумевает единовременные выплаты по миллиону рублей для молодых врачей и по 500 тысяч для фельдшеров, которые переезжают в сельскую местность. Согласно постановлению правительства РФ от 22 апреля 2022 года, теперь условием получения выплат не является обязательный переезд в сельскую местность. На поддержку смогут рассчитывать студенты-медики и выпускники медицинских колледжей, которые завершили учебу и вернулись работать в свои населенные пункты. Одновременно уделяется внимание созданию комфортной среды в амбулаторных медицинских организациях. С ноября 2016 года в России действует проект "Бережливая поликлиника". Более 3,3 тысячи медорганизаций работают по принципу бережливых технологий, более 1,7 тысячи из них детские. В результате удалось в среднем в четыре раза снизить время ожидания в очереди у регистратуры и в три раза – у кабинета врача, а время работы врача с пациентом выросло более чем в два раза. В 2022 году финалистами Конкурса лучших практик внедрения бережливых технологий стали 25 организаций первичного звена здравоохранения. В их числе – поликлиника № 4 Нижнего Новгорода, Инфекционная больница им. Е.Н. Павловского Белгородской области, Гурьевская ЦРБ Калининградской области, ГКБ № 4 Ивановской области и другие. В 2022 году была разработана система поощрения поликлиник: они получают средства, если выполнили минимум 40% из 28 показателей, разделенных на три группы – результативность профилактических мероприятий, эффективность диспансерного наблюдения и снижение смертности среди взрослых и детей. В 2022 году стимулирующие средства получили 76,3% поликлиник.Результатом комплексных мер по укреплению общественного здоровья стал рост средней продолжительности жизни россиян, которая в 2019 году, по данным Минздрава, достигла исторического максимума – 73,4 года. Однако на фоне пандемии коронавируса по итогам 2020 года этот показатель снизился до 71,1. Ожидается, что при сохранившейся тенденции показатель смертности за 2023 год будет на 1,5-2% ниже, а ожидаемая продолжительность жизни достигнет 73,5 лет и превысит доковидный уровень 2019 года. В настоящее время средняя продолжительность жизни составляет 72,8 года. По итогам 2021 года показатель младенческой смертности достиг самых низких значений – 4,4 промилле (число умерших до года на 1000 рожденных живыми). В январе-мае 2023 года он составил 4,1 промилле. С началом пандемии новой коронавирусной инфекции увеличилась нагрузка на всю систему здравоохранения. Прежде всего – на первичное звено. Врачи практически круглосуточно работали в поликлиниках, помогали пациентам на дому. К работе привлекались студенты. Переподготовку и обучение для борьбы с коронавирусом прошли полтора миллиона врачей и медсестер. В стране наладили масштабное производство средств индивидуальной защиты. Бригады врачей помогали коллегам в России и за рубежом. На пике пандемии для помощи пациентам с COVID-19 были привлечены свыше 800 тысяч врачей. В настоящее время помощь пациентам с COVID-19, нуждающимся в стационарном лечении, возложена на специализированные инфекционные больницы и отделения. За последние два года эта сеть значительно расширена. По стране создано 77 новых объектов инфекционной службы мощностью более 11 тысяч мест.В канун Дня медицинского работника лучшим врачам России вручается ежегодная премия "Призвание" – одна из главных медицинских премий России. Совместный проект Первого канала и Минздрава РФ реализуется с 2001 года. За годы существования премии ее лауреатами премии стали сотни врачей из всех регионов страны, совершившие прорыв в создании новых методов лечения и диагностики, сделали научные открытия и внесли огромный вклад в развитие мировой медицинской науки. Премия вручается в номинациях "За создание нового метода лечения", "За создание нового метода диагностики", "За верность профессии" и др. В 2023 году 23-я церемония вручения премии прошла в Москве 15 июня.В номинации "За вклад в развитие медицины, медицинской науки и здравоохранения, внесенный представителями науки" лауреатами стали сотрудники ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Награда присуждена за создание российской платформы агрегации данных о геномах вирусов VGARus, обеспечивающей централизованный анализ динамики и структуры выявленных вариантов SARS-CoV-2 в Российской Федерации. За проведение уникальной операции премию получила группа врачей под руководством доктора Александра Романова из Новосибирска за спасение ребенка от смертельной аритмии. Премию за создание нового метода лечения неоперабельных пациентов получила группа онкологов под руководством Валерия Короткова и Андрея Каприна (Москва, Обнинск, Нижний Новгород, Курск, Ярославль). Премию за создание нового метода автоматизированной дистанционной диагностики новообразований кожи с помощью искусственного интеллекта вручили группе дерматологов под руководством Ирены Шливко (Нижний Новгород). Специальную премию военным врачам присудили двум бригадам военных медиков, которые, рискуя жизнью, извлекли неразорвавшиеся снаряды из тел пациентов. Специальную премию Первого канала получила группа сосудистых хирургов под руководством Эдуарда Чарчяна из Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского. Они отмечены за разработку и внедрение в клиническую практику уникальных операций по лечению тотальной аневризмы аорты.В номинации "За верность профессии" премию получил старейший анестезиолог-реаниматолог Валерий Машинсий из Омска. Его стаж работы в медицине составляет 57 лет. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, день медицинского работника в россии