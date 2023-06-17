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Председатель ЛДПР Слуцкий заявил на ПМЭФ, что купил первую Lada X-Cross 5

Председатель ЛДПР Слуцкий заявил на ПМЭФ, что купил первую Lada X-Cross 5 - РИА Новости, 17.06.2023

Председатель ЛДПР Слуцкий заявил на ПМЭФ, что купил первую Lada X-Cross 5

Председатель ЛДПР, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил о покупке первого автомобиля Lada X-Cross 5, сошедшего с конвейера. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T15:28

2023-06-17T15:28

2023-06-17T15:28

пмэф-2023

экономика

авто

леонид слуцкий (политик)

санкт-петербург

россия

максим соколов

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Председатель ЛДПР, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил о покупке первого автомобиля Lada X-Cross 5, сошедшего с конвейера. "Вот эта машина первая, я узнал, что она тоже продается, так что первая машина вот эта, которая сошла с производства - я покупаю как символ единения тех, кто исповедует здравый смысл, кто за Россию, кто за передовое производство", - сказал он. По словам Слуцкого, машина станет собственностью партии ЛДПР. "АвтоВАЗ" в последний день ПМЭФ запустил производство автомобилей Lada - модели X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. После торжественной церемонии вице-премьер сел за руль и сделал круг по территории завода. Пассажирами были президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Протестировал новый автомобиль вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он назвал новую модель "достойной, удобной в управлении и комфортной в маневренности", порекомендовав ее потребителям. Lada X-Cross 5 - переднеприводный городской кроссовер, оснащенный 160-сильным турбированным двигателем и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. "Конструктивные особенности автомобиля – панорамная крыша, интеллектуальные системы безопасности ADAS (контроль утомляемости водителя, предупреждение о выезде из полосы, адаптивное переключение дальнего света, системы кругового обзора, экстренного торможения и др.), мультимедийная система", - уточнили в "АвтоВАЗе". В начале февраля "АвтоВАЗ" приобрел активы Nissan у ФГУП "НАМИ": 99% ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", включая завод в Санкт-Петербурге, перешли компании за символическую стоимость в размере 1 евро, 1% остается у ФГУП "НАМИ". Согласно условиям сделки, у Nissan сохраняется опцион по обратному выкупу этих активов в течение шести лет. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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экономика, авто, леонид слуцкий (политик), санкт-петербург, россия, максим соколов, александр беглов, лдпр, автоваз, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"