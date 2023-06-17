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Председатель ЛДПР Слуцкий заявил на ПМЭФ, что купил первую Lada X-Cross 5 - РИА Новости, 17.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
15:28 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/mashina-1878891820.html
Председатель ЛДПР Слуцкий заявил на ПМЭФ, что купил первую Lada X-Cross 5
Председатель ЛДПР Слуцкий заявил на ПМЭФ, что купил первую Lada X-Cross 5 - РИА Новости, 17.06.2023
Председатель ЛДПР Слуцкий заявил на ПМЭФ, что купил первую Lada X-Cross 5
Председатель ЛДПР, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил о покупке первого автомобиля Lada X-Cross 5, сошедшего с конвейера. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T15:28
2023-06-17T15:28
пмэф-2023
экономика
авто
леонид слуцкий (политик)
санкт-петербург
россия
максим соколов
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Председатель ЛДПР, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил о покупке первого автомобиля Lada X-Cross 5, сошедшего с конвейера. "Вот эта машина первая, я узнал, что она тоже продается, так что первая машина вот эта, которая сошла с производства - я покупаю как символ единения тех, кто исповедует здравый смысл, кто за Россию, кто за передовое производство", - сказал он. По словам Слуцкого, машина станет собственностью партии ЛДПР. "АвтоВАЗ" в последний день ПМЭФ запустил производство автомобилей Lada - модели X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. После торжественной церемонии вице-премьер сел за руль и сделал круг по территории завода. Пассажирами были президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Протестировал новый автомобиль вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он назвал новую модель "достойной, удобной в управлении и комфортной в маневренности", порекомендовав ее потребителям. Lada X-Cross 5 - переднеприводный городской кроссовер, оснащенный 160-сильным турбированным двигателем и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. "Конструктивные особенности автомобиля – панорамная крыша, интеллектуальные системы безопасности ADAS (контроль утомляемости водителя, предупреждение о выезде из полосы, адаптивное переключение дальнего света, системы кругового обзора, экстренного торможения и др.), мультимедийная система", - уточнили в "АвтоВАЗе". В начале февраля "АвтоВАЗ" приобрел активы Nissan у ФГУП "НАМИ": 99% ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", включая завод в Санкт-Петербурге, перешли компании за символическую стоимость в размере 1 евро, 1% остается у ФГУП "НАМИ". Согласно условиям сделки, у Nissan сохраняется опцион по обратному выкупу этих активов в течение шести лет. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, авто, леонид слуцкий (политик), санкт-петербург, россия, максим соколов, александр беглов, лдпр, автоваз, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
ПМЭФ-2023, Экономика, Авто, Леонид Слуцкий (политик), Санкт-Петербург, Россия, Максим Соколов, Александр Беглов, ЛДПР, АвтоВАЗ, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
Председатель ЛДПР Слуцкий заявил на ПМЭФ, что купил первую Lada X-Cross 5

Председатель ЛДПР Слуцкий заявил на ПМЭФ, что купил первую выпущенную с Lada X-Cross 5

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada X-Cross на выставке в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Автомобиль Lada X-Cross на выставке в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Автомобиль Lada X-Cross на выставке в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Председатель ЛДПР, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил о покупке первого автомобиля Lada X-Cross 5, сошедшего с конвейера.
"Вот эта машина первая, я узнал, что она тоже продается, так что первая машина вот эта, которая сошла с производства - я покупаю как символ единения тех, кто исповедует здравый смысл, кто за Россию, кто за передовое производство", - сказал он.
Чем запомнился ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

Трансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

 Трансляция пленарного заседания

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

Политолог, президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

Генеральный директор АО ДОМ.РФ Виталий Мутко (в центре) перед пленарным заседанием в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА НовостиУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

Участницы форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10
По словам Слуцкого, машина станет собственностью партии ЛДПР.
"АвтоВАЗ" в последний день ПМЭФ запустил производство автомобилей Lada - модели X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. После торжественной церемонии вице-премьер сел за руль и сделал круг по территории завода. Пассажирами были президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Протестировал новый автомобиль вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он назвал новую модель "достойной, удобной в управлении и комфортной в маневренности", порекомендовав ее потребителям.
Lada X-Cross 5 - переднеприводный городской кроссовер, оснащенный 160-сильным турбированным двигателем и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. "Конструктивные особенности автомобиля – панорамная крыша, интеллектуальные системы безопасности ADAS (контроль утомляемости водителя, предупреждение о выезде из полосы, адаптивное переключение дальнего света, системы кругового обзора, экстренного торможения и др.), мультимедийная система", - уточнили в "АвтоВАЗе". В начале февраля "АвтоВАЗ" приобрел активы Nissan у ФГУП "НАМИ": 99% ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", включая завод в Санкт-Петербурге, перешли компании за символическую стоимость в размере 1 евро, 1% остается у ФГУП "НАМИ". Согласно условиям сделки, у Nissan сохраняется опцион по обратному выкупу этих активов в течение шести лет.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023: бизнес-контакт и сеанс одновременной игры
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На площадках ПМЭФ-2023 продолжаются интенсивные страновые диалоги. С утра в пятницу состоялись дискуссии Россия — Индия, Россия — Алжир и сессия "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На площадках ПМЭФ-2023 продолжаются интенсивные страновые диалоги. С утра в пятницу состоялись дискуссии Россия — Индия, Россия — Алжир и сессия "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
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Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".

Сессия Бизнес контакт с Владимиром Соловьевым

Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов на сессии "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

Игорь Шувалов, Председатель, ВЭБ.РФ

Председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов на сессии "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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Участники ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

"Группа ГАЗ" договорилась о сотрудничестве с ООО "Газпром газомоторное топливо" и ООО "Автодор-Инвест".

Георгий Чичерин, генеральный директор, ООО Автодор-Инвест, Денис Корниенко, генеральный директор, ООО Газпром газомоторное топливо и Николай Одинцов, Вице-президент по развитию корпоративных продаж дивизиона Автобусы, ООО Управляющая компания Группа ГАЗ

"Группа ГАЗ" договорилась о сотрудничестве с ООО "Газпром газомоторное топливо" и ООО "Автодор-Инвест".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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В рамках культурной программы форума Санкт-Петербург принял фотовыставку "Воображаемые путешествия". На фото — ведущий церемонии открытия проекта Дмитрий Дибров.

Ведущий торжественный церемонии Дмитрий Дибров на открытии, в рамках культурной программы XXVI Петербургского международного экономического форума, выставочного фотопроекта Воображаемые путешествия в Государственном музейно-выставочном центре РОСФОТО в Санкт-Петербурге

В рамках культурной программы форума Санкт-Петербург принял фотовыставку "Воображаемые путешествия". На фото — ведущий церемонии открытия проекта Дмитрий Дибров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".

Деловой завтрак Сбера

Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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Впервые на форуме провели сеанс одновременной игры в шахматы с использованием искусственного интеллекта. Гроссмейстерам Сергею Карякину и Теймуру Раджабову бросили вызов девять участников ПМЭФ.

Сеанс одновременной игры в шахматы с гроссмейстером с использованием искусственного интеллект

Впервые на форуме провели сеанс одновременной игры в шахматы с использованием искусственного интеллекта. Гроссмейстерам Сергею Карякину и Теймуру Раджабову бросили вызов девять участников ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Российский экспортный центр и Халяль Холдинг подписали соглашение о сотрудничестве, призванное сформировать доверие к российской продукции на мусульманских рынках.

Подписание меморандума о сотрудничестве между АО РЭЦ и Халяль Холдинг при Духовном Управлении Мусульман РФ (ДУМ РФ)

Российский экспортный центр и Халяль Холдинг подписали соглашение о сотрудничестве, призванное сформировать доверие к российской продукции на мусульманских рынках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на полях ПМЭФ-2023.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на полях ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

На площадках ПМЭФ-2023 продолжаются интенсивные страновые диалоги. С утра в пятницу состоялись дискуссии Россия — Индия, Россия — Алжир и сессия "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов на сессии "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Участники ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

"Группа ГАЗ" договорилась о сотрудничестве с ООО "Газпром газомоторное топливо" и ООО "Автодор-Инвест".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

В рамках культурной программы форума Санкт-Петербург принял фотовыставку "Воображаемые путешествия". На фото — ведущий церемонии открытия проекта Дмитрий Дибров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Впервые на форуме провели сеанс одновременной игры в шахматы с использованием искусственного интеллекта. Гроссмейстерам Сергею Карякину и Теймуру Раджабову бросили вызов девять участников ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Российский экспортный центр и Халяль Холдинг подписали соглашение о сотрудничестве, призванное сформировать доверие к российской продукции на мусульманских рынках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на полях ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаАвтоЛеонид Слуцкий (политик)Санкт-ПетербургРоссияМаксим СоколовАлександр БегловЛДПРАвтоВАЗНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
 
 
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