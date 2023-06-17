https://ria.ru/20230617/pmef-1878843385.html

Чем запомнился ПМЭФ-2023

Чем запомнился ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 17.06.2023

Чем запомнился ПМЭФ-2023

Петербургский международный экономический форум вышел на финишную прямую, остался один день работы, но политологи и экономисты уже анализируют сделанные здесь... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T10:56

2023-06-17T10:56

2023-06-17T11:02

фото

пмэф-2023

пмэф

санкт-петербург

форум

экспофорум (выставочный центр)

виталий мутко

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Петербургский международный экономический форум вышел на финишную прямую, остался один день работы, но политологи и экономисты уже анализируют сделанные здесь ключевые заявления. Деловое событие года — в фотоленте Ria.ru.

санкт-петербург

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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