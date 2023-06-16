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Замглавы МАГАТЭ предупредил о последствиях обстрелов Запорожской АЭС - РИА Новости, 16.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 16.06.2023 (обновлено: 13:03 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/obstrely-1878602259.html
Замглавы МАГАТЭ предупредил о последствиях обстрелов Запорожской АЭС
Замглавы МАГАТЭ предупредил о последствиях обстрелов Запорожской АЭС - РИА Новости, 16.06.2023
Замглавы МАГАТЭ предупредил о последствиях обстрелов Запорожской АЭС
Продолжение обстрелов Запорожской АЭС может привести к серьезным последствиям для всего мира, не только Украины, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ замглавы... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T12:55
2023-06-16T13:03
специальная военная операция на украине
магатэ
экономика
украина
россия
алексей лихачев
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Продолжение обстрелов Запорожской АЭС может привести к серьезным последствиям для всего мира, не только Украины, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ замглавы МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков."Если обстрелы будут продолжаться, как я ранее говорил, грязную бомбу искать не надо – надо снарядом попасть по хранилищу сухого, отработанного топлива – и вы разбросаете высокоактивные миноры по всей территории Украины и земному шару. Делать этого нельзя", - сказал Чудаков на форуме в Петербурге.При этом, комментируя ситуацию на ЗАЭС и ситуацию с охлаждением реакторов, Чудаков назвал ее не вызывающей серьезной озабоченности."Как специалист-атомщик я могу сказать, что ЗАЭС обеспечена водой на остановленные реакторы, поскольку третий цикл охлаждения конденсаторов турбино-технической воды тоже замкнутый, там достаточно воды. Для работы на полной мощности, наверное, недостаточно, а, поскольку блоки сейчас остановлены, пять в холодном останове, один еще в горячем, серьезной озабоченности это не вызывает", - отметил он.Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил журналистам, что все ресурсы для обеспечения безопасности Запорожской АЭС на станции есть.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230614/bezopasnost-1878188253.html
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магатэ, экономика, украина, россия, алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сергей шойгу, энергодар
Специальная военная операция на Украине, МАГАТЭ, Экономика, Украина, Россия, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Сергей Шойгу, Энергодар
Замглавы МАГАТЭ предупредил о последствиях обстрелов Запорожской АЭС

Замглавы МАГАТЭ Чудаков: обстрелы ЗАЭС могут привести к последствиям для всего мира

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Продолжение обстрелов Запорожской АЭС может привести к серьезным последствиям для всего мира, не только Украины, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ замглавы МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков.
"Если обстрелы будут продолжаться, как я ранее говорил, грязную бомбу искать не надо – надо снарядом попасть по хранилищу сухого, отработанного топлива – и вы разбросаете высокоактивные миноры по всей территории Украины и земному шару. Делать этого нельзя", - сказал Чудаков на форуме в Петербурге.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Карчаа: Киев не заинтересован в ядерной безопасности на ЗАЭС
14 июня, 23:06
При этом, комментируя ситуацию на ЗАЭС и ситуацию с охлаждением реакторов, Чудаков назвал ее не вызывающей серьезной озабоченности.
"Как специалист-атомщик я могу сказать, что ЗАЭС обеспечена водой на остановленные реакторы, поскольку третий цикл охлаждения конденсаторов турбино-технической воды тоже замкнутый, там достаточно воды. Для работы на полной мощности, наверное, недостаточно, а, поскольку блоки сейчас остановлены, пять в холодном останове, один еще в горячем, серьезной озабоченности это не вызывает", - отметил он.
Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил журналистам, что все ресурсы для обеспечения безопасности Запорожской АЭС на станции есть.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
У Запорожской АЭС перехватили три ударных беспилотника
9 июня, 18:17
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. День третий
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

Сессия Женщины в промышленном развитии: новые горизонты

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

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В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

Дмитрий Чернышенко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации и Борис Ротенберг, Основатель, руководитель программы по развитию российского автоспорта, SMP Racing в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

Работа студии радио Sputnik

Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

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В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

Сессия Новый мир – новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?

В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

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5 из 10
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Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

Подписание соглашения о защите и поощрении капиталовложений между министерством экономического развития Российской Федерации и компания-инвестор ООО Экопарк-Нижний Новгород

Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
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Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

Наталья Кравченко, Директор по стратегическому развитию, Кружковое движение Национальной технологической инициативы; председатель комиссии, Общественная палата Российской Федерации и Каринэ Хабирова, Председатель попечительского совета, благотворительный фонд Территория счастья

Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

Сессия Цифровой прыжок в агроиндустрии

Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

Олег Матыцин, Министр спорта Российской Федерации и Роман Ротенберг, Первый вице-президент, Федерация хоккея России, главный тренер, Хоккейный клуб СКА, главный тренер сборной Россия 25 по хоккею

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

Участница в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭЭкономикаУкраинаРоссияАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Сергей ШойгуЭнергодар
 
 
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