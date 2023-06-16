https://ria.ru/20230616/obstrely-1878602259.html

Замглавы МАГАТЭ предупредил о последствиях обстрелов Запорожской АЭС

Замглавы МАГАТЭ предупредил о последствиях обстрелов Запорожской АЭС - РИА Новости, 16.06.2023

Замглавы МАГАТЭ предупредил о последствиях обстрелов Запорожской АЭС

Продолжение обстрелов Запорожской АЭС может привести к серьезным последствиям для всего мира, не только Украины, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ замглавы... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T12:55

2023-06-16T12:55

2023-06-16T13:03

специальная военная операция на украине

магатэ

экономика

украина

россия

алексей лихачев

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Продолжение обстрелов Запорожской АЭС может привести к серьезным последствиям для всего мира, не только Украины, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ замглавы МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков."Если обстрелы будут продолжаться, как я ранее говорил, грязную бомбу искать не надо – надо снарядом попасть по хранилищу сухого, отработанного топлива – и вы разбросаете высокоактивные миноры по всей территории Украины и земному шару. Делать этого нельзя", - сказал Чудаков на форуме в Петербурге.При этом, комментируя ситуацию на ЗАЭС и ситуацию с охлаждением реакторов, Чудаков назвал ее не вызывающей серьезной озабоченности."Как специалист-атомщик я могу сказать, что ЗАЭС обеспечена водой на остановленные реакторы, поскольку третий цикл охлаждения конденсаторов турбино-технической воды тоже замкнутый, там достаточно воды. Для работы на полной мощности, наверное, недостаточно, а, поскольку блоки сейчас остановлены, пять в холодном останове, один еще в горячем, серьезной озабоченности это не вызывает", - отметил он.Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил журналистам, что все ресурсы для обеспечения безопасности Запорожской АЭС на станции есть.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/bezopasnost-1878188253.html

https://ria.ru/20230609/bespilotniki-1877301518.html

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магатэ, экономика, украина, россия, алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сергей шойгу, энергодар