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ПМЭФ-2023. День третий

ПМЭФ-2023. День третий - РИА Новости, 16.06.2023

ПМЭФ-2023. День третий

Два дня ПМЭФ-2023 позади. Но все ожидают главное событие форума — выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании, которое состоится... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T10:20

2023-06-16T10:20

2023-06-16T10:52

фото

пмэф-2023

россия

владимир путин

пмэф

фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)

экономика

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Два дня ПМЭФ-2023 позади. Но все ожидают главное событие форума — выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании, которое состоится сегодня. Начало третьего дня — в фотоленте Ria.ru.

россия

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