ПМЭФ-2023. День третий

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.
Продолжается обсуждение важных для развития России тем.
Продолжается обсуждение важных для развития России тем.
В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.
В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.
Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.
В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"
В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".
Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".
Обсудили на форуме и сельское хозяйство.
Тема спорта тоже не осталась без внимания.
Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.
Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.