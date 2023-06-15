https://ria.ru/20230615/pyastolov-1877986255.html

Владимир Пястолов: колючих одеял и старых подушек в поездах не останется

Владимир Пястолов: колючих одеял и старых подушек в поездах не останется - РИА Новости, 15.06.2023

Владимир Пястолов: колючих одеял и старых подушек в поездах не останется

Российские поезда серьезно изменились за последние годы – уютные интерьеры, чистые санузлы, новое постельное белье и, наконец, обслуживание. Будет еще лучше,... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T09:00

2023-06-15T09:00

2023-06-15T09:00

пмэф-2023

интервью

владимир пястолов

россия

федеральная пассажирская компания

ржд

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Российские поезда серьезно изменились за последние годы – уютные интерьеры, чистые санузлы, новое постельное белье и, наконец, обслуживание. Будет еще лучше, обещает генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД, которая осуществляет почти все перевозки пассажиров в дальнем следовании) Владимир Пястолов. В интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 он рассказал, сколько южных поездов оснащено кондиционерами, ушли ли в прошлое гравитационные туалеты, как и чем кормят пассажиров, какой напиток по популярности обогнал знаменитый чай в стакане, и почему проводников теперь называют по имени. Беседовала Надежда Фролова.Петербургский международный экономический форум пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.– Владимир Геннадьевич, в преддверии летних отпусков задам вопрос, который интересует большинство пассажиров: все ли южные поезда оснащены кондиционерами?– Планируется, что этим летом поездами дальнего следования ФПК в южном направлении будет перевезено свыше 11 миллионов пассажиров, что превышает результаты прошлого года, и каждый пассажир должен остаться довольным поездкой. Это касается и температуры воздуха в вагонах, так как это – первостепенный фактор, влияющий на комфорт пребывания в поезде. Особенно важно наличие работающих кондиционеров в поездах, следующих на юг. В пиковый период в этом направлении будет курсировать около шести тысячи вагонов, 97% из них будут оснащены установками кондиционирования воздуха. При этом пассажиры могут заранее, на этапе покупки билета, получить информацию о технической оснащенности вагона. Эти данные им может предоставить кассир или специальная пиктограмма на сайте и в приложении в виде "снежинки".– Остались ли еще у ФПК поезда с гравитационными туалетами? Какой процент они составляют от общего числа поездов и когда во всех поездах появятся биотуалеты?– Да, такие вагоны еще есть в нашем парке. Они составляют порядка 10% от общего количества подвижного состава и включаются в поезда все реже. К сожалению, одномоментно обновить все вагоны невозможно: мы обладаем самым большим парком в Европе. Однако, несмотря на все попытки санкционного давления, мы с нашими партнерами, ТВЗ и Вагонреммашем, успешно продолжаем реализовывать эту инвестиционную программу.– Во всех ли поездах ФПК "колючие" одеяла и перьевые подушки заменены на новые?– Постельное белье, матрасы, подушки и одеяла мы также меняем на новые, из современных износостойких и гипоаллергенных материалов. Те, кто часто путешествует поездами, могут подтвердить, что сегодня "колючие" одеяла и старые подушки встречаются очень редко. В эксплуатации осталось порядка 20% одеял и 5% подушек старого образца. Но очень скоро и их заменим на новые.Уже сегодня в двухэтажных поездах, вагонах повышенной комфортности, купе фирменных поездов, а также в вагонах СВ и люкс используем только новые образцы постельных принадлежностей. А в некоторых фирменных поездах даже выдается специальное "меню" подушек, чтобы пассажир смог выбрать наполнитель подушки, ее мягкость и высоту.Тестируем и специальное экобелье из органического хлопка, а также подушки и одеяла из экологически чистой крапивы и костры. Такую подушку можно испытать в вагонах люкс фирменного поезда "Саратов".– Планирует ли ФПК ввести во всех поездах возможность оплачивать товары банковской картой? Если да, то когда?– Сегодня в каждом нашем поезде у пассажиров есть возможность оплатить товары и услуги банковскими картами. Однако нет предела совершенству. Мы работаем над тем, чтобы терминалами были оснащены все вагоны, и проводнику не приходилось просить пассажиров подождать с оплатой, пока он принесет устройство из соседнего вагона.В конце этого месяца терминалами будет оснащен каждый вагон в более чем 50 поездах дальнего следования. Завершить оснащение планируем до конца года.– ФПК проводит большую работу по улучшению качества питания пассажиров. Когда исчезнут старые вагоны-рестораны из поездов ФПК?– Полностью избавляться от вагонов-ресторанов мы не планируем, такой цели нет. Они останутся в фирменных поездах, специальных детских и туристических составах, где всю еду готовят из-под ножа профессионалы. Параллельно в поездах будет продолжено внедрение вагонов-бистро: к концу 2023 года на сети железных дорог их будет 50. Только в прошлом году питание в них заказали более 150 тысяч человек. На отдельных маршрутах за один рейс обслуживали до 300 пассажиров.В поездах, где нет вагонов-ресторанов и вагонов-бистро, пассажиры тоже могут заказать горячее питание. В штабных вагонах для этого оборудованы специальные кухни, где блюда хранятся в морозильных камерах. Проводники разогревают их, сервируют и подают пассажирам. Пока такая возможность есть в двух фирменных поездах сообщением Екатеринбург-Сургут и Сургут-Москва.– Кто составляет меню для вагонов-бистро?– Меню составляют наши специалисты вместе с профессиональными поварами по результатам отзывов пассажиров. По проведенным опросам мы увидели, что более чем у 40% проголосовавших есть запрос на появление в поездах дальнего следования простой и безопасной "домашней" еды по доступным ценам. Таким образом в меню вошли супы, котлеты, детские сосиски с макаронами, традиционный борщ и другие привычные блюда. Также по просьбам пассажиров в меню появился суп-солянка. Это блюдо было очень популярно в вагонах-ресторанах, теперь оно есть и в ассортименте вагонов-бистро. Помимо стандартного меню, есть вегетарианское и детское меню. Во время Великого поста мы включаем в меню постные блюда.Также можно заказать и пиццу: конце 2022 года в меню появилось два вида этого блюда – "Маргарита" и "Пепперони". Теперь они в числе самых востребованных: на сегодняшний день пассажиры заказали более девяти тысяч пицц.– Как выбирается, какую еду проводник продает в поезде, и как обновляется ассортимент? Что чаще всего покупают пассажиры?– Ассортимент товаров в наших поездах зависит, в первую очередь, от спроса пассажиров. Чаще всего они спрашивают у проводников чай, кофе, прохладительные напитки и кондитерские изделия. Сегодня это свыше 120 различных позиций.Преимущественно продаются товары известных марок, которые знают многие жители страны и часто сами покупают в повседневной жизни.– Обогнал ли кофе – сваренный и растворимый – по популярности чай в поездах?– Да, в этом году, наверное, впервые в современной истории кофе и кофейные напитки в поездах дальнего следования обогнали по популярности традиционный напиток – чай. С начала года пассажиры выпили девять миллионов стаканов чая, а кофе – на 300 тысяч стаканов больше.Проводники предлагают пассажирам различные виды кофе – растворимый, а также капсульный. Услуга пользуется большой популярностью у путешественников, особенно в утренние часы, до прибытия на конечную станцию.– Заметила, что у проводников на бейдже стали писать только имя без фамилии. Почему?– Такое решение предложили нам сотрудники поездных бригад. Общение по имени помогает устанавливать с другими людьми более доверительные отношения, чем официальное обращение по фамилии, имени, отчеству. Это сделано для того, чтобы пассажиры чувствовали себя в поездах как дома, приветливо обращались к проводникам, знали, что им всегда помогут.Кстати, подобная практика используется в клиентоориентированных компаниях по всему миру уже очень давно. Обратите внимание, как представляются вам люди в магазинах, сервисных центрах. К представителям компаний обращаются по имени, зная, что они всегда открыты общению и сделают все необходимое, чтобы помочь.– Планируете показать новые дизайны на ПМЭФ?– На стенде холдинга "РЖД" гости и участники ПМЭФ могут ознакомиться с нашим проектом реновации интерьера вагонов СВ. Демонстрируем его на интерактивных экранах в цифровом формате.Я должен отметить, что речь не идет о строительстве и выпуске новых вагонов. Мы говорим об обновлении внутреннего пространства тех вагонов, что сейчас находятся в нашем парке и перевозят пассажиров. И будут перевозить еще не один год, это отличные вагоны, внутренний интерьер которых просто утратил свою актуальность.Чтобы поездки внутри страны в вагонах СВ соответствовали ожиданиям современных пассажиров, мы обязаны предложить новые условия размещения. Поэтому мы разработали этот проект реновации, в котором предлагаем современные износостойкие материалы и новую цветовую гамму. Купе в данном проекте оснащено увеличенными по ширине спальными полками, откидным сиденьем, индивидуальными сейфами, столиком со встроенной раковиной, лестницей на вторую полку с удлиненным поручнем, экранами мультимедийной системы с возможностью выбора транслируемого контента.В проекте также стоит обратить внимание на новую планировку интерьера каждого купе, в котором используется новая компоновка мест – вертикальная. В ней места в СВ располагаются друг над другом. Также реализована концепция "смежного" купе, в котором два соседних отсека объединены между собой дверью. Это позволит обеспечить комфортное путешествие различным категориям пассажиров, например, семьям с детьми, людям, сопровождающим пожилых родственников. Индивидуальные путешественники смогут блокировать эту дверь со стороны своего купе, а также настраивать пространство под себя, к примеру, убирать верхнюю полку, трансформировать свою полку в диван в дневное время суток или в полноценную кровать – в ночное. Планируем, что до конца года мы сможем выпустить 31 вагон СВ с новым интерьером, и некоторые из них уже начнут курсировать в составах наших поездов.– Какие из идей, предложенных пассажирами в обращениях или письмах, были реализованы в поездах ФПК?– Например, мы перестали требовать предъявить бумажный или электронный билет на посадке. Ведь это экономит много времени для пассажиров и для персонала. Все данные о поездке есть у проводников в специальных терминалах.К летнему сезону мы полностью обновили нашу локальную информационно-развлекательную систему "Попутчик". Теперь в ней появилось больше современных и популярных фильмов, в том числе специальный раздел от онлайн-кинотеатра "Окко", с которым мы заключили соглашение. Больше мультипликационных картин, музыки, аудиокниг и другого развлекательного контента. Мы также обновили адрес мультимедийной библиотеки, теперь он звучит.Развиваем мы не только цифровые сервисы, но и традиционные. В этом году, например, предложили пассажирам заказывать услуги носильщиков багажа. Сделать это можно в поезде, у проводника, до прибытия на станцию. Носильщик встретит пассажира около вагона и поможет перенести багаж внутри вокзального комплекса. Воспользоваться услугой можно на 42 станциях в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Адлере, Сочи, Воронеже, Сургуте, Челябинске и других. Услуга популярна: сегодня носильщики выполнили уже свыше 3,5 тысячи заявок и перенесли свыше шести тысяч чемоданов, сумок, коробок.Подумали мы и о тех, кто путешествует с автомобилями, расширили перечень направлений, где курсируют вагоны-автомобилевозы до 10 маршрутов. Предложили пассажирам перевозку транспортных средств в составе поезда Владивосток – Москва.Владельцы за три месяца уже отправили порядка 100 транспортных средств. Чаще возят автомобили из Владивостока, но бывают и случаи, когда отправляют авто к берегам Тихого океана из Москвы. Это удобно, быстро и безопасно. Машина проводит в пути семь дней, это самая быстрая услуга перевозки автомобиля на данный момент.– Что из новой сувенирной продукции планирует продавать ФПК в поездах?– В этом году мы планируем полностью обновить линейку сувенирных товаров, а также предложить пассажирам наших знаковых поездов №1/2 "Красная стрела" и №3/4 "Экспресс" Санкт-Петербург–Москва продукцию премиального сегмента. Пока не буду раскрывать всех деталей, но уверен, что пассажиры обязательно оценят новинки.В целом мы постоянно добавляем что-то новое, например, в марте расширили ассортимент "детских товаров": предложили более 20 новых позиций товаров для рисования и лепки, а также настольные игры и книжки различной ценовой категории. А еще в поездах можно купить патриотическую символику, значки. Они пользуются очень большой популярностью. С начала года пассажиры купили свыше 30 тысяч таких значков.– У некоторых пассажиров иногда возникают вопросы к проводнику: почему их просят убрать за собой постельное белье, разъясните, кто должен убирать белье – проводник или пассажир?– Как в любом хорошем отеле или гостинице, проводник пассажирского вагона должен сам убирать постельное белье после выхода пассажиров на станции назначения. Это правило закреплено в действующем в компании стандарте обслуживания пассажиров.– С сентября вступят в силу новые правила пассажирских перевозок, где, в частности, закреплено право пассажира с верхней полки воспользоваться столом, чтобы поесть. ФПК будет как-то корректировать стоимость билетов из-за вступления в силу этого правила?– Новый пункт правил для урегулирования споров в пути следования находится в рамках правовой основы. Например, в случае категорического отказа пассажира с нижней полки допускать пассажира с верхней к столику для приема пищи, проводник сможет потребовать у "нижнего" уступить, сославшись на правила министерства транспорта. Однако это крайний случай. Пассажирам в пути следования нужно быть добрее друг к другу и относиться к соседям по купе с пониманием. Если же конфликтной ситуации избежать невозможно, пассажирам необходимо обращаться к проводнику или начальнику поезда. Они помогут решить любой вопрос, даже тот, что в общих правилах не прописан.А что касается особых цен для пассажиров верхних полок – они и сейчас дешевле. Кроме того, мы предоставляем пассажирам ряд других специальных тарифов и льгот, которые позволяют совершать выгодные поездки в наших поездах.– Все ли поезда, отмененные из-за коронавируса несколько лет назад в страны СНГ, возобновила ФПК?– В настоящий момент в сообщении со странами СНГ и Балтии возобновлено курсирование 39 международных пассажирских поездов с шестью странами: Республикой Беларусь, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном и Монголией. Поезда ФПК, при этом, курсируют только в Беларусь и Монголию. Остальные международные поезда формируют соседние государства.Пока не возобновлено сообщение с КНР, КНДР и с Республикой Азербайджан.– На каких российских направлениях в этом году будут обновлены вагоны?– Планируем направлять вагоны на самые востребованные у пассажиров маршруты. Всего в этом году мы рассчитываем получить от производителя по долгосрочному договору 550 новых вагонов, в том числе 100 двухэтажных. Благодаря этой поставке пассажиры получат новые вагоны в поездах: Новокузнецк–Москва, Санкт-Петербург–Иваново, Новокузнецк–Кисловодск, Астрахань–Саратов–Москва, Вологда–Санкт-Петербург, Грозный–Москва, Архангельск–Москва, Санкт-Петербург–Челябинск. Расширится и линейка двухэтажных поездов на направлениях Москва–Чебоксары и Москва–Адлер.

https://ria.ru/20230614/vagon-1877918991.html

https://realty.ria.ru/20230608/vokzaly-1877029128.html

https://ria.ru/20230607/bilet-1876275460.html

https://ria.ru/20230608/lastochka-1876959427.html

https://ria.ru/20230606/poezd-1876345433.html

https://ria.ru/20230526/obligatsii-1874399421.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, владимир пястолов, россия, федеральная пассажирская компания, ржд