Анита Цой представила на ПМЭФ линейку консервированной продукции и варенья

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Народная артистка РФ Анита Цой представила в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) свой фермерский стартап - премиальную линейку овощной консервированной продукции, варенья и компотов "Цойкины рецепты", сообщила РИА Новости представитель певицы. "Цойкины рецепты" - консервированная продукция премиум класса, созданная по авторским рецептам Аниты Цой. Хозяйка сама выращивает дары природы на своей эко-ферме в Подмосковье, а потом готовит исключительно по любимым рецептам семьи. Поклонники звезды знают Аниту как прекрасного кулинара. Вот уже много лет в своих социальных сетях она ведет блог о вкусной и здоровой пище, готовит и обучает всех желающих своим удивительным рецептам. Отсюда пошло название торговой марки "Цойкины рецепты", - рассказала представитель певицы. Она отметила, что продукция не содержит искусственных красителей, ароматизаторов и искусственных консервантов. "Много лет кулинария и заготовка разных закруток на зиму были моим хобби. Со временем своими фирменными закрутками я стала обеспечивать не только многочисленную семью, но и друзей, коллег. Пару лет назад появилась идея сделать на участке отдельную кухню. Но я так увлеклась процессом, что получился настоящий профессиональный цех, оборудованный по последнему слову кулинарной техники. И в прошлом году мы с моими поварами закатали 6000 банок различных заготовок - хрустящее корейское кимчи, срок годности которого увеличен до трех лет, фирменные маринованные огурчики, помидоры, баклажанную и кабачковую икру, компоты, варенья. Для своих продуктов я даже придумала девиз: российское родное от ягодки до баночки, с любовью и заботой от вашей кореяночки", - рассказала РИА Новости Анита Цой. Она сообщила, что продукция прошла строжайшую сертификацию, был зарегистрирован товарный знак и в конце прошлого года продукция появилась на российском маркет-плейсе. "В этом году я увеличила количество продукции, чтобы снизить цены и сделать наши закрутки более доступными и привлекательными для среднего класса. А специально для гостей ПМЭФ мы приготовили сюрприз - наш новый продукт горная черемша. Который представила сегодня на форуме", - сказала певица. В настоящее время под торговой маркой "Цойкины рецепты" представлены 11 оригинальных продуктов в трех категориях – овощная консервация, варенье и компоты. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Народная артистка РФ Анита Цой представила в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) свой фермерский стартап - премиальную линейку овощной консервированной продукции, варенья и компотов "Цойкины рецепты", сообщила РИА Новости представитель певицы.
"Цойкины рецепты" - консервированная продукция премиум класса, созданная по авторским рецептам Аниты Цой. Хозяйка сама выращивает дары природы на своей эко-ферме в Подмосковье, а потом готовит исключительно по любимым рецептам семьи. Поклонники звезды знают Аниту как прекрасного кулинара. Вот уже много лет в своих социальных сетях она ведет блог о вкусной и здоровой пище, готовит и обучает всех желающих своим удивительным рецептам. Отсюда пошло название торговой марки "Цойкины рецепты", - рассказала представитель певицы.
Она отметила, что продукция не содержит искусственных красителей, ароматизаторов и искусственных консервантов.
"Много лет кулинария и заготовка разных закруток на зиму были моим хобби. Со временем своими фирменными закрутками я стала обеспечивать не только многочисленную семью, но и друзей, коллег. Пару лет назад появилась идея сделать на участке отдельную кухню. Но я так увлеклась процессом, что получился настоящий профессиональный цех, оборудованный по последнему слову кулинарной техники. И в прошлом году мы с моими поварами закатали 6000 банок различных заготовок - хрустящее корейское кимчи, срок годности которого увеличен до трех лет, фирменные маринованные огурчики, помидоры, баклажанную и кабачковую икру, компоты, варенья. Для своих продуктов я даже придумала девиз: российское родное от ягодки до баночки, с любовью и заботой от вашей кореяночки", - рассказала РИА Новости Анита Цой.
Она сообщила, что продукция прошла строжайшую сертификацию, был зарегистрирован товарный знак и в конце прошлого года продукция появилась на российском маркет-плейсе.
"В этом году я увеличила количество продукции, чтобы снизить цены и сделать наши закрутки более доступными и привлекательными для среднего класса. А специально для гостей ПМЭФ мы приготовили сюрприз - наш новый продукт горная черемша. Который представила сегодня на форуме", - сказала певица.
В настоящее время под торговой маркой "Цойкины рецепты" представлены 11 оригинальных продуктов в трех категориях – овощная консервация, варенье и компоты.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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