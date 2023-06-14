https://ria.ru/20230614/varene-1878187489.html

Анита Цой представила на ПМЭФ линейку консервированной продукции и варенья

Анита Цой представила на ПМЭФ линейку консервированной продукции и варенья - РИА Новости, 14.06.2023

Анита Цой представила на ПМЭФ линейку консервированной продукции и варенья

Народная артистка РФ Анита Цой представила в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) свой фермерский стартап - премиальную линейку... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T23:01

2023-06-14T23:01

2023-06-14T23:01

пмэф-2023

россия

санкт-петербург

анита цой

московская область (подмосковье)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823671671_0:0:3306:1860_1920x0_80_0_0_2f49372746397cf0614417c6e188d630.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Народная артистка РФ Анита Цой представила в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) свой фермерский стартап - премиальную линейку овощной консервированной продукции, варенья и компотов "Цойкины рецепты", сообщила РИА Новости представитель певицы. "Цойкины рецепты" - консервированная продукция премиум класса, созданная по авторским рецептам Аниты Цой. Хозяйка сама выращивает дары природы на своей эко-ферме в Подмосковье, а потом готовит исключительно по любимым рецептам семьи. Поклонники звезды знают Аниту как прекрасного кулинара. Вот уже много лет в своих социальных сетях она ведет блог о вкусной и здоровой пище, готовит и обучает всех желающих своим удивительным рецептам. Отсюда пошло название торговой марки "Цойкины рецепты", - рассказала представитель певицы. Она отметила, что продукция не содержит искусственных красителей, ароматизаторов и искусственных консервантов. "Много лет кулинария и заготовка разных закруток на зиму были моим хобби. Со временем своими фирменными закрутками я стала обеспечивать не только многочисленную семью, но и друзей, коллег. Пару лет назад появилась идея сделать на участке отдельную кухню. Но я так увлеклась процессом, что получился настоящий профессиональный цех, оборудованный по последнему слову кулинарной техники. И в прошлом году мы с моими поварами закатали 6000 банок различных заготовок - хрустящее корейское кимчи, срок годности которого увеличен до трех лет, фирменные маринованные огурчики, помидоры, баклажанную и кабачковую икру, компоты, варенья. Для своих продуктов я даже придумала девиз: российское родное от ягодки до баночки, с любовью и заботой от вашей кореяночки", - рассказала РИА Новости Анита Цой. Она сообщила, что продукция прошла строжайшую сертификацию, был зарегистрирован товарный знак и в конце прошлого года продукция появилась на российском маркет-плейсе. "В этом году я увеличила количество продукции, чтобы снизить цены и сделать наши закрутки более доступными и привлекательными для среднего класса. А специально для гостей ПМЭФ мы приготовили сюрприз - наш новый продукт горная черемша. Который представила сегодня на форуме", - сказала певица. В настоящее время под торговой маркой "Цойкины рецепты" представлены 11 оригинальных продуктов в трех категориях – овощная консервация, варенье и компоты. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

россия

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, анита цой, московская область (подмосковье), экономика