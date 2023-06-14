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Анита Цой представила на ПМЭФ линейку консервированной продукции и варенья - РИА Новости, 14.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
23:01 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/varene-1878187489.html
Анита Цой представила на ПМЭФ линейку консервированной продукции и варенья
Анита Цой представила на ПМЭФ линейку консервированной продукции и варенья - РИА Новости, 14.06.2023
Анита Цой представила на ПМЭФ линейку консервированной продукции и варенья
Народная артистка РФ Анита Цой представила в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) свой фермерский стартап - премиальную линейку... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T23:01
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пмэф-2023
россия
санкт-петербург
анита цой
московская область (подмосковье)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Народная артистка РФ Анита Цой представила в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) свой фермерский стартап - премиальную линейку овощной консервированной продукции, варенья и компотов "Цойкины рецепты", сообщила РИА Новости представитель певицы. "Цойкины рецепты" - консервированная продукция премиум класса, созданная по авторским рецептам Аниты Цой. Хозяйка сама выращивает дары природы на своей эко-ферме в Подмосковье, а потом готовит исключительно по любимым рецептам семьи. Поклонники звезды знают Аниту как прекрасного кулинара. Вот уже много лет в своих социальных сетях она ведет блог о вкусной и здоровой пище, готовит и обучает всех желающих своим удивительным рецептам. Отсюда пошло название торговой марки "Цойкины рецепты", - рассказала представитель певицы. Она отметила, что продукция не содержит искусственных красителей, ароматизаторов и искусственных консервантов. "Много лет кулинария и заготовка разных закруток на зиму были моим хобби. Со временем своими фирменными закрутками я стала обеспечивать не только многочисленную семью, но и друзей, коллег. Пару лет назад появилась идея сделать на участке отдельную кухню. Но я так увлеклась процессом, что получился настоящий профессиональный цех, оборудованный по последнему слову кулинарной техники. И в прошлом году мы с моими поварами закатали 6000 банок различных заготовок - хрустящее корейское кимчи, срок годности которого увеличен до трех лет, фирменные маринованные огурчики, помидоры, баклажанную и кабачковую икру, компоты, варенья. Для своих продуктов я даже придумала девиз: российское родное от ягодки до баночки, с любовью и заботой от вашей кореяночки", - рассказала РИА Новости Анита Цой. Она сообщила, что продукция прошла строжайшую сертификацию, был зарегистрирован товарный знак и в конце прошлого года продукция появилась на российском маркет-плейсе. "В этом году я увеличила количество продукции, чтобы снизить цены и сделать наши закрутки более доступными и привлекательными для среднего класса. А специально для гостей ПМЭФ мы приготовили сюрприз - наш новый продукт горная черемша. Который представила сегодня на форуме", - сказала певица. В настоящее время под торговой маркой "Цойкины рецепты" представлены 11 оригинальных продуктов в трех категориях – овощная консервация, варенье и компоты. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
россия
санкт-петербург
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россия, санкт-петербург, анита цой, московская область (подмосковье), экономика
ПМЭФ-2023, Россия, Санкт-Петербург, Анита Цой, Московская область (Подмосковье), Экономика
Анита Цой представила на ПМЭФ линейку консервированной продукции и варенья

Анита Цой представила на ПМЭФ эксклюзивную линейку консервированной продукции и варенья

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПевица Анита Цой
Певица Анита Цой - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Певица Анита Цой. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Народная артистка РФ Анита Цой представила в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) свой фермерский стартап - премиальную линейку овощной консервированной продукции, варенья и компотов "Цойкины рецепты", сообщила РИА Новости представитель певицы.
"Цойкины рецепты" - консервированная продукция премиум класса, созданная по авторским рецептам Аниты Цой. Хозяйка сама выращивает дары природы на своей эко-ферме в Подмосковье, а потом готовит исключительно по любимым рецептам семьи. Поклонники звезды знают Аниту как прекрасного кулинара. Вот уже много лет в своих социальных сетях она ведет блог о вкусной и здоровой пище, готовит и обучает всех желающих своим удивительным рецептам. Отсюда пошло название торговой марки "Цойкины рецепты", - рассказала представитель певицы.
Музы экспорта и танцующие шейхи: чем удивляет ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Музы экспорта, появившиеся в первый день форума на стенде "Сделано в России", сразу стали хитом. Необычные костюмы моделей олицетворяют АПК, машиностроение, IT, медицину и нефтепромышленный комплекс.

Девушки в кокошниках на стенде АО Российский экспортный центр

Музы экспорта, появившиеся в первый день форума на стенде "Сделано в России", сразу стали хитом. Необычные костюмы моделей олицетворяют АПК, машиностроение, IT, медицину и нефтепромышленный комплекс.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Студия радио Sputnik принимает гостей на ПМЭФ-2023.

Слаузи Зодва Могами, основатель, главный исполнительный директор, председатель, Ladies in the Frontline в студии радио Sputnik

Студия радио Sputnik принимает гостей на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Одним из первых деловых мероприятий форума стала сессия "Архитектура освоения неба: облик новой экономики — 2035"

Сессия Архитектура освоения неба: облик новой экономики – 2035

Одним из первых деловых мероприятий форума стала сессия "Архитектура освоения неба: облик новой экономики — 2035"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В программе первого дня также — форум "Лекарственная безопасность" и дискуссия "Кинопроизводство в Арктике: диалог природы и технологий".

Участники и волонтеры форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В программе первого дня также — форум "Лекарственная безопасность" и дискуссия "Кинопроизводство в Арктике: диалог природы и технологий".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В перерывах между деловыми мероприятиями можно было понаблюдать за представлением шейхов. Они показали гостям форума национальный мужской танец "Аль-Айяла".

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В перерывах между деловыми мероприятиями можно было понаблюдать за представлением шейхов. Они показали гостям форума национальный мужской танец "Аль-Айяла".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Объединенные Арабские Эмираты выступают в этом году страной — гостем Петербургского экономического форума.

Мозаика с изображением космонавта в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Объединенные Арабские Эмираты выступают в этом году страной — гостем Петербургского экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Россия и ОАЭ в время форума создали все необходимые условия для реализации совместных проектов в космосе, следует из доклада, подготовленного экспертами "Росконгресса" и МГУ в преддверии ПМЭФ.

Стенд Объединенных Арабских Эмиратов на выставке

Россия и ОАЭ в время форума создали все необходимые условия для реализации совместных проектов в космосе, следует из доклада, подготовленного экспертами "Росконгресса" и МГУ в преддверии ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На форуме МСП протестировали новый, непривычный формат дискуссий — от дебатов до практикумов, историй взлетов и провалов.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На форуме МСП протестировали новый, непривычный формат дискуссий — от дебатов до практикумов, историй взлетов и провалов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кроме стендов компаний, на ПМЭФ есть стенды регионов России, в том числе новых. Впервые свою продукцию привезла Запорожская область.

На фото — врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Кроме стендов компаний, на ПМЭФ есть стенды регионов России, в том числе новых. Впервые свою продукцию привезла Запорожская область.

На фото — врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости форума смогли пообщаться со знаменитыми футболистами Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым и взять у них автографы.

Бывшие футболисты сборной России Дмитрий Аленичев и Егор Титов раздают автографы у стенда Российского футбольного союза на выставке

Гости форума смогли пообщаться со знаменитыми футболистами Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым и взять у них автографы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Музы экспорта, появившиеся в первый день форума на стенде "Сделано в России", сразу стали хитом. Необычные костюмы моделей олицетворяют АПК, машиностроение, IT, медицину и нефтепромышленный комплекс.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Студия радио Sputnik принимает гостей на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Одним из первых деловых мероприятий форума стала сессия "Архитектура освоения неба: облик новой экономики — 2035"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В программе первого дня также — форум "Лекарственная безопасность" и дискуссия "Кинопроизводство в Арктике: диалог природы и технологий".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

В перерывах между деловыми мероприятиями можно было понаблюдать за представлением шейхов. Они показали гостям форума национальный мужской танец "Аль-Айяла".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Объединенные Арабские Эмираты выступают в этом году страной — гостем Петербургского экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Россия и ОАЭ в время форума создали все необходимые условия для реализации совместных проектов в космосе, следует из доклада, подготовленного экспертами "Росконгресса" и МГУ в преддверии ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

На форуме МСП протестировали новый, непривычный формат дискуссий — от дебатов до практикумов, историй взлетов и провалов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Кроме стендов компаний, на ПМЭФ есть стенды регионов России, в том числе новых. Впервые свою продукцию привезла Запорожская область.

На фото — врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Гости форума смогли пообщаться со знаменитыми футболистами Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым и взять у них автографы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
Она отметила, что продукция не содержит искусственных красителей, ароматизаторов и искусственных консервантов.
"Много лет кулинария и заготовка разных закруток на зиму были моим хобби. Со временем своими фирменными закрутками я стала обеспечивать не только многочисленную семью, но и друзей, коллег. Пару лет назад появилась идея сделать на участке отдельную кухню. Но я так увлеклась процессом, что получился настоящий профессиональный цех, оборудованный по последнему слову кулинарной техники. И в прошлом году мы с моими поварами закатали 6000 банок различных заготовок - хрустящее корейское кимчи, срок годности которого увеличен до трех лет, фирменные маринованные огурчики, помидоры, баклажанную и кабачковую икру, компоты, варенья. Для своих продуктов я даже придумала девиз: российское родное от ягодки до баночки, с любовью и заботой от вашей кореяночки", - рассказала РИА Новости Анита Цой.
Она сообщила, что продукция прошла строжайшую сертификацию, был зарегистрирован товарный знак и в конце прошлого года продукция появилась на российском маркет-плейсе.
"В этом году я увеличила количество продукции, чтобы снизить цены и сделать наши закрутки более доступными и привлекательными для среднего класса. А специально для гостей ПМЭФ мы приготовили сюрприз - наш новый продукт горная черемша. Который представила сегодня на форуме", - сказала певица.
В настоящее время под торговой маркой "Цойкины рецепты" представлены 11 оригинальных продуктов в трех категориях – овощная консервация, варенье и компоты.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. Итоги первого дня
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

Сессия Благополучие человека через призму современных ценностей

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

Студии радио Sputnik и телеканала RT

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

Сессия Здоровый образ жизни и внешние факторы, на него влияющие

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

Сессия Города и регионы будущего: экономика, инфраструктура, технологии, управление

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

Сессия: Путь винодела

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

Председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев, Александр Шатиров, Директор Фонда РК-инвестиции, Вячеслав Комлев, учредитель ООО Редсофт

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
9 из 10

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
ПМЭФ-2023РоссияСанкт-ПетербургАнита ЦойМосковская область (Подмосковье)Экономика
 
 
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