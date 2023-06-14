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ПМЭФ-2023. Итоги первого дня

ПМЭФ-2023. Итоги первого дня - РИА Новости, 14.06.2023

ПМЭФ-2023. Итоги первого дня

На Петербургском международном экономическом форуме состоялись первые деловые мероприятия, подписаны первые соглашения и контракты. Самое важное — в фотоленте... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T17:43

2023-06-14T17:43

2023-06-14T18:41

фото

пмэф-2023

санкт-петербург

фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)

экспофорум (выставочный центр)

пмэф

форум

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На Петербургском международном экономическом форуме состоялись первые деловые мероприятия, подписаны первые соглашения и контракты. Самое важное — в фотоленте Ria.ru.

санкт-петербург

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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