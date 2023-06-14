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ПМЭФ-2023. Итоги первого дня - РИА Новости, 14.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
17:43 14.06.2023 (обновлено: 18:41 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/pmef-2023-1878115715.html
ПМЭФ-2023. Итоги первого дня
ПМЭФ-2023. Итоги первого дня - РИА Новости, 14.06.2023
ПМЭФ-2023. Итоги первого дня
На Петербургском международном экономическом форуме состоялись первые деловые мероприятия, подписаны первые соглашения и контракты. Самое важное — в фотоленте... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T17:43
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фото
пмэф-2023
санкт-петербург
фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
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пмэф
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На Петербургском международном экономическом форуме состоялись первые деловые мероприятия, подписаны первые соглашения и контракты. Самое важное — в фотоленте Ria.ru.
санкт-петербург
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96
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фото, фото, санкт-петербург, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд), экспофорум (выставочный центр), пмэф, форум, фонд "росконгресс"
Фото, ПМЭФ-2023, Санкт-Петербург, Фонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд), Экспофорум (выставочный центр), ПМЭФ, Форум, Фонд "Росконгресс"

ПМЭФ-2023. Итоги первого дня

Читать ria.ru в
На Петербургском международном экономическом форуме состоялись первые деловые мероприятия, подписаны первые соглашения и контракты. Самое важное — в фотоленте Ria.ru.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

Сессия Благополучие человека через призму современных ценностей

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

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2 из 10
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Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

Студии радио Sputnik и телеканала RT

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

Сессия Здоровый образ жизни и внешние факторы, на него влияющие

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

Сессия Города и регионы будущего: экономика, инфраструктура, технологии, управление

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

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5 из 10
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Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

Сессия: Путь винодела

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

Председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев, Александр Шатиров, Директор Фонда РК-инвестиции, Вячеслав Комлев, учредитель ООО Редсофт

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
ПМЭФ-2023ФотоСанкт-ПетербургФонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд)Экспофорум (выставочный центр)ПМЭФФорумФонд "Росконгресс"
 
 
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