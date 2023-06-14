https://ria.ru/20230614/pmef-2023-1878021703.html

Музы экспорта и танцующие шейхи: чем удивляет ПМЭФ-2023

Музы экспорта и танцующие шейхи: чем удивляет ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 14.06.2023

Музы экспорта и танцующие шейхи: чем удивляет ПМЭФ-2023

В Санкт-Петербурге стартовало главное деловое событие года — Международный экономический форум. Его информационным партнером и фотохост-агентством выступает РИА РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T13:45

2023-06-14T13:45

2023-06-14T17:05

фото

пмэф-2023

пмэф

санкт-петербург

форум

фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)

фонд "росконгресс"

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В Санкт-Петербурге стартовало главное деловое событие года — Международный экономический форум. Его информационным партнером и фотохост-агентством выступает РИА Новости. Все самое интересное — в фотоленте Ria.ru.

санкт-петербург

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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