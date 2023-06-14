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Музы экспорта и танцующие шейхи: чем удивляет ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 14.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
13:45 14.06.2023 (обновлено: 17:05 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/pmef-2023-1878021703.html
Музы экспорта и танцующие шейхи: чем удивляет ПМЭФ-2023
Музы экспорта и танцующие шейхи: чем удивляет ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 14.06.2023
Музы экспорта и танцующие шейхи: чем удивляет ПМЭФ-2023
В Санкт-Петербурге стартовало главное деловое событие года — Международный экономический форум. Его информационным партнером и фотохост-агентством выступает РИА РИА Новости, 14.06.2023
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пмэф-2023
пмэф
санкт-петербург
форум
фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)
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В Санкт-Петербурге стартовало главное деловое событие года — Международный экономический форум. Его информационным партнером и фотохост-агентством выступает РИА Новости. Все самое интересное — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, пмэф, санкт-петербург, форум, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд), фонд "росконгресс", экспофорум (выставочный центр)
Фото, ПМЭФ-2023, ПМЭФ, Санкт-Петербург, Форум, Фонд "Петербургский международный экономический форум" (фонд), Фонд "Росконгресс", Экспофорум (выставочный центр)

Музы экспорта и танцующие шейхи: чем удивляет ПМЭФ-2023

Читать ria.ru в
В Санкт-Петербурге стартовало главное деловое событие года — Международный экономический форум. Его информационным партнером и фотохост-агентством выступает РИА Новости. Все самое интересное — в фотоленте Ria.ru.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Музы экспорта, появившиеся в первый день форума на стенде "Сделано в России", сразу стали хитом. Необычные костюмы моделей олицетворяют АПК, машиностроение, IT, медицину и нефтепромышленный комплекс.

Девушки в кокошниках на стенде АО Российский экспортный центр

Музы экспорта, появившиеся в первый день форума на стенде "Сделано в России", сразу стали хитом. Необычные костюмы моделей олицетворяют АПК, машиностроение, IT, медицину и нефтепромышленный комплекс.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
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Студия радио Sputnik принимает гостей на ПМЭФ-2023.

Слаузи Зодва Могами, основатель, главный исполнительный директор, председатель, Ladies in the Frontline в студии радио Sputnik

Студия радио Sputnik принимает гостей на ПМЭФ-2023.

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Одним из первых деловых мероприятий форума стала сессия "Архитектура освоения неба: облик новой экономики — 2035"

Сессия Архитектура освоения неба: облик новой экономики – 2035

Одним из первых деловых мероприятий форума стала сессия "Архитектура освоения неба: облик новой экономики — 2035"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В программе первого дня также — форум "Лекарственная безопасность" и дискуссия "Кинопроизводство в Арктике: диалог природы и технологий".

Участники и волонтеры форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В программе первого дня также — форум "Лекарственная безопасность" и дискуссия "Кинопроизводство в Арктике: диалог природы и технологий".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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В перерывах между деловыми мероприятиями можно было понаблюдать за представлением шейхов. Они показали гостям форума национальный мужской танец "Аль-Айяла".

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В перерывах между деловыми мероприятиями можно было понаблюдать за представлением шейхов. Они показали гостям форума национальный мужской танец "Аль-Айяла".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Объединенные Арабские Эмираты выступают в этом году страной — гостем Петербургского экономического форума.

Мозаика с изображением космонавта в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Объединенные Арабские Эмираты выступают в этом году страной — гостем Петербургского экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Россия и ОАЭ в время форума создали все необходимые условия для реализации совместных проектов в космосе, следует из доклада, подготовленного экспертами "Росконгресса" и МГУ в преддверии ПМЭФ.

Стенд Объединенных Арабских Эмиратов на выставке

Россия и ОАЭ в время форума создали все необходимые условия для реализации совместных проектов в космосе, следует из доклада, подготовленного экспертами "Росконгресса" и МГУ в преддверии ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На форуме МСП протестировали новый, непривычный формат дискуссий — от дебатов до практикумов, историй взлетов и провалов.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На форуме МСП протестировали новый, непривычный формат дискуссий — от дебатов до практикумов, историй взлетов и провалов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кроме стендов компаний, на ПМЭФ есть стенды регионов России, в том числе новых. Впервые свою продукцию привезла Запорожская область.

На фото — врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Кроме стендов компаний, на ПМЭФ есть стенды регионов России, в том числе новых. Впервые свою продукцию привезла Запорожская область.

На фото — врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости форума смогли пообщаться со знаменитыми футболистами Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым и взять у них автографы.

Бывшие футболисты сборной России Дмитрий Аленичев и Егор Титов раздают автографы у стенда Российского футбольного союза на выставке

Гости форума смогли пообщаться со знаменитыми футболистами Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым и взять у них автографы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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