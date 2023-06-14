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Спецоперация, 14 июня: Киев потерял 7500 военных с начала контрнаступления - РИА Новости, 14.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:30 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/spetsoperatsiya-1878186529.html
Спецоперация, 14 июня: Киев потерял 7500 военных с начала контрнаступления
Спецоперация, 14 июня: Киев потерял 7500 военных с начала контрнаступления - РИА Новости, 14.06.2023
Спецоперация, 14 июня: Киев потерял 7500 военных с начала контрнаступления
За десять дней попыток контрнаступления Киев потерял около 7,5 тысячи военных, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T23:30
2023-06-14T23:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
йенс столтенберг
евгений балицкий
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. За десять дней попыток контрнаступления Киев потерял около 7,5 тысячи военных, сообщило Минобороны.Ход спецоперацииВооруженные силы в ночь на среду нанесли ракетные удары по резервам Украины, иностранным наемникам, а также складам техники иностранного производства, все объекты поражены.Украинские военные, принимающие участие в контрнаступлении, критикуют западную технику, пишет Washington Post. Один из военных рассказал, что французские бронеавтомобили AMX-10RC оказались недостаточно бронированными. Также в ВСУ недовольны нехваткой танков и отсутствием должной артподдержки. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о неизбежности украинских потерь при наступлении на "хорошо подготовленные статичные оборонительные линии" российских войск, это касается и западной техники. Обстрелы и теракты со стороны КиеваВласти Херсонской области оценивают ущерб от наводнения после разрушения Каховской ГЭС в сумму порядка 40 миллиардов рублей, эта оценка не окончательная, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. Так называемый "Русский добровольческий корпус", боевики которого участвовали в нападении Украины на Брянскую и Белгородскую области, входят в националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями полка "Азов"*, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. На международной аренеЖесты доброй воли по зерновой сделке со стороны РФ не могут быть бесконечными, пока продвижения по выполнению нереализуемой части сделки нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин в субботу в Петербурге примет делегацию семи стран Африки для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине, заявил его помощник по международным делам Юрий Ушаков. Перед этим, 16 июня, африканская делегация проведет переговоры с руководством Украины в Киеве.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html
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в мире, россия, украина, йенс столтенберг, евгений балицкий, вооруженные силы украины, нато, андрей алексеенко, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Йенс Столтенберг, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, НАТО, Андрей Алексеенко, Киев
Спецоперация, 14 июня: Киев потерял 7500 военных с начала контрнаступления

Минобороны России: ВСУ с 4 июня потеряли более 7500 военных на Запорожском направлении

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. За десять дней попыток контрнаступления Киев потерял около 7,5 тысячи военных, сообщило Минобороны.

Ход спецоперации

Вооруженные силы в ночь на среду нанесли ракетные удары по резервам Украины, иностранным наемникам, а также складам техники иностранного производства, все объекты поражены.
Украинские военные, принимающие участие в контрнаступлении, критикуют западную технику, пишет Washington Post. Один из военных рассказал, что французские бронеавтомобили AMX-10RC оказались недостаточно бронированными. Также в ВСУ недовольны нехваткой танков и отсутствием должной артподдержки.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о неизбежности украинских потерь при наступлении на "хорошо подготовленные статичные оборонительные линии" российских войск, это касается и западной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:54
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.06.2023Посмотреть

Обстрелы и теракты со стороны Киева

Власти Херсонской области оценивают ущерб от наводнения после разрушения Каховской ГЭС в сумму порядка 40 миллиардов рублей, эта оценка не окончательная, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
Так называемый "Русский добровольческий корпус", боевики которого участвовали в нападении Украины на Брянскую и Белгородскую области, входят в националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями полка "Азов"*, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

На международной арене

Жесты доброй воли по зерновой сделке со стороны РФ не могут быть бесконечными, пока продвижения по выполнению нереализуемой части сделки нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин в субботу в Петербурге примет делегацию семи стран Африки для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине, заявил его помощник по международным делам Юрий Ушаков. Перед этим, 16 июня, африканская делегация проведет переговоры с руководством Украины в Киеве.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЙенс СтолтенбергЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныНАТОАндрей АлексеенкоКиев
 
 
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