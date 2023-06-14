Спецоперация, 14 июня: Киев потерял 7500 военных с начала контрнаступления
Минобороны России: ВСУ с 4 июня потеряли более 7500 военных на Запорожском направлении
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. За десять дней попыток контрнаступления Киев потерял около 7,5 тысячи военных, сообщило Минобороны.
Ход спецоперации
Вооруженные силы в ночь на среду нанесли ракетные удары по резервам Украины, иностранным наемникам, а также складам техники иностранного производства, все объекты поражены.
Украинские военные, принимающие участие в контрнаступлении, критикуют западную технику, пишет Washington Post. Один из военных рассказал, что французские бронеавтомобили AMX-10RC оказались недостаточно бронированными. Также в ВСУ недовольны нехваткой танков и отсутствием должной артподдержки.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о неизбежности украинских потерь при наступлении на "хорошо подготовленные статичные оборонительные линии" российских войск, это касается и западной техники.
Обстрелы и теракты со стороны Киева
Власти Херсонской области оценивают ущерб от наводнения после разрушения Каховской ГЭС в сумму порядка 40 миллиардов рублей, эта оценка не окончательная, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
Так называемый "Русский добровольческий корпус", боевики которого участвовали в нападении Украины на Брянскую и Белгородскую области, входят в националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями полка "Азов"*, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
На международной арене
Жесты доброй воли по зерновой сделке со стороны РФ не могут быть бесконечными, пока продвижения по выполнению нереализуемой части сделки нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин в субботу в Петербурге примет делегацию семи стран Африки для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине, заявил его помощник по международным делам Юрий Ушаков. Перед этим, 16 июня, африканская делегация проведет переговоры с руководством Украины в Киеве.
* Запрещенная в России террористическая организация