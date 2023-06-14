Внук де Голля допустил, что посетит Крым

Внук Шарля де Голля Пьер заявил, что не исключает возможности посетить Крым
"Прежде необходимо сфокусироваться на саммите в Санкт-Петербурге (ПМЭФ-2023. — Прим. ред.) и саммите Россия — Африка, который пройдет в июле", — ответил он на вопрос о планах вновь приехать в Россию.
Музы экспорта, появившиеся в первый день форума на стенде "Сделано в России", сразу стали хитом. Необычные костюмы моделей олицетворяют АПК, машиностроение, IT, медицину и нефтепромышленный комплекс.
Музы экспорта, появившиеся в первый день форума на стенде "Сделано в России", сразу стали хитом. Необычные костюмы моделей олицетворяют АПК, машиностроение, IT, медицину и нефтепромышленный комплекс.
Студия радио Sputnik принимает гостей на ПМЭФ-2023.
Студия радио Sputnik принимает гостей на ПМЭФ-2023.
Одним из первых деловых мероприятий форума стала сессия "Архитектура освоения неба: облик новой экономики — 2035"
Одним из первых деловых мероприятий форума стала сессия "Архитектура освоения неба: облик новой экономики — 2035"
В программе первого дня также — форум "Лекарственная безопасность" и дискуссия "Кинопроизводство в Арктике: диалог природы и технологий".
В программе первого дня также — форум "Лекарственная безопасность" и дискуссия "Кинопроизводство в Арктике: диалог природы и технологий".
В перерывах между деловыми мероприятиями можно было понаблюдать за представлением шейхов. Они показали гостям форума национальный мужской танец "Аль-Айяла".
В перерывах между деловыми мероприятиями можно было понаблюдать за представлением шейхов. Они показали гостям форума национальный мужской танец "Аль-Айяла".
Объединенные Арабские Эмираты выступают в этом году страной — гостем Петербургского экономического форума.
Объединенные Арабские Эмираты выступают в этом году страной — гостем Петербургского экономического форума.
Россия и ОАЭ в время форума создали все необходимые условия для реализации совместных проектов в космосе, следует из доклада, подготовленного экспертами "Росконгресса" и МГУ в преддверии ПМЭФ.
Россия и ОАЭ в время форума создали все необходимые условия для реализации совместных проектов в космосе, следует из доклада, подготовленного экспертами "Росконгресса" и МГУ в преддверии ПМЭФ.
На форуме МСП протестировали новый, непривычный формат дискуссий — от дебатов до практикумов, историй взлетов и провалов.
На форуме МСП протестировали новый, непривычный формат дискуссий — от дебатов до практикумов, историй взлетов и провалов.
Кроме стендов компаний, на ПМЭФ есть стенды регионов России, в том числе новых. Впервые свою продукцию привезла Запорожская область.
На фото — врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Кроме стендов компаний, на ПМЭФ есть стенды регионов России, в том числе новых. Впервые свою продукцию привезла Запорожская область.
На фото — врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Гости форума смогли пообщаться со знаменитыми футболистами Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым и взять у них автографы.
Гости форума смогли пообщаться со знаменитыми футболистами Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым и взять у них автографы.
Музы экспорта, появившиеся в первый день форума на стенде "Сделано в России", сразу стали хитом. Необычные костюмы моделей олицетворяют АПК, машиностроение, IT, медицину и нефтепромышленный комплекс.
Студия радио Sputnik принимает гостей на ПМЭФ-2023.
Одним из первых деловых мероприятий форума стала сессия "Архитектура освоения неба: облик новой экономики — 2035"
В программе первого дня также — форум "Лекарственная безопасность" и дискуссия "Кинопроизводство в Арктике: диалог природы и технологий".
В перерывах между деловыми мероприятиями можно было понаблюдать за представлением шейхов. Они показали гостям форума национальный мужской танец "Аль-Айяла".
Объединенные Арабские Эмираты выступают в этом году страной — гостем Петербургского экономического форума.
Россия и ОАЭ в время форума создали все необходимые условия для реализации совместных проектов в космосе, следует из доклада, подготовленного экспертами "Росконгресса" и МГУ в преддверии ПМЭФ.
На форуме МСП протестировали новый, непривычный формат дискуссий — от дебатов до практикумов, историй взлетов и провалов.
Кроме стендов компаний, на ПМЭФ есть стенды регионов России, в том числе новых. Впервые свою продукцию привезла Запорожская область.
На фото — врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Гости форума смогли пообщаться со знаменитыми футболистами Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым и взять у них автографы.