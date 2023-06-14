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Внук де Голля допустил, что посетит Крым - РИА Новости, 14.06.2023
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13:25 14.06.2023 (обновлено: 14:37 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/krym-1878029349.html
Внук де Голля допустил, что посетит Крым
Внук де Голля допустил, что посетит Крым - РИА Новости, 14.06.2023
Внук де Голля допустил, что посетит Крым
Внук первого президента Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль сообщил РИА Новости, что не исключает возможности посетить Крым. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T13:25
2023-06-14T14:37
республика крым
франция
москва
россия
шарль де голль
санкт-петербург
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ПАРИЖ, 14 июн — РИА Новости. Внук первого президента Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль сообщил РИА Новости, что не исключает возможности посетить Крым.&quot;Прежде необходимо сфокусироваться на саммите в Санкт-Петербурге (ПМЭФ-2023. — Прим. ред.) и саммите Россия — Африка, который пройдет в июле&quot;, — ответил он на вопрос о планах вновь приехать в Россию.Де Голль добавил, что, вероятно, посетит полуостров, но сделает это позже.О приглашении внука бывшего президента Франции в Крым рассказал агентству представитель делового и культурного центра республики Сергей Галани. По его словам, в марте де Голль встретился с делегацией центра на конгрессе Международного движения русофилов в Москве.В мае де Голль снова посетил Россию, где принял участие в открытии памятника Шарлю де Голлю в музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде. Скульптурное произведение можно увидеть в зале, в котором расположены подарки и награды Сталинграду от многих стран мира, в том числе и Франции.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Второй саммит Россия — Африка состоится в Санкт-Петербурге 26-29 июля.
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республика крым, франция, москва, россия, шарль де голль, санкт-петербург
Республика Крым, Франция, Москва, Россия, Шарль де Голль, Санкт-Петербург
Внук де Голля допустил, что посетит Крым

Внук Шарля де Голля Пьер заявил, что не исключает возможности посетить Крым

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОбщественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 июн — РИА Новости. Внук первого президента Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль сообщил РИА Новости, что не исключает возможности посетить Крым.
«

"Прежде необходимо сфокусироваться на саммите в Санкт-Петербурге (ПМЭФ-2023. Прим. ред.) и саммите Россия — Африка, который пройдет в июле", — ответил он на вопрос о планах вновь приехать в Россию.

Де Голль добавил, что, вероятно, посетит полуостров, но сделает это позже.
О приглашении внука бывшего президента Франции в Крым рассказал агентству представитель делового и культурного центра республики Сергей Галани. По его словам, в марте де Голль встретился с делегацией центра на конгрессе Международного движения русофилов в Москве.
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Внук де Голля назвал позицию Франции по Украине "крайне неоднозначной"
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В мае де Голль снова посетил Россию, где принял участие в открытии памятника Шарлю де Голлю в музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде. Скульптурное произведение можно увидеть в зале, в котором расположены подарки и награды Сталинграду от многих стран мира, в том числе и Франции.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Второй саммит Россия — Африка состоится в Санкт-Петербурге 26-29 июля.
Музы экспорта и танцующие шейхи: чем удивляет ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Музы экспорта, появившиеся в первый день форума на стенде "Сделано в России", сразу стали хитом. Необычные костюмы моделей олицетворяют АПК, машиностроение, IT, медицину и нефтепромышленный комплекс.

Девушки в кокошниках на стенде АО Российский экспортный центр

Музы экспорта, появившиеся в первый день форума на стенде "Сделано в России", сразу стали хитом. Необычные костюмы моделей олицетворяют АПК, машиностроение, IT, медицину и нефтепромышленный комплекс.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Студия радио Sputnik принимает гостей на ПМЭФ-2023.

Слаузи Зодва Могами, основатель, главный исполнительный директор, председатель, Ladies in the Frontline в студии радио Sputnik

Студия радио Sputnik принимает гостей на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Одним из первых деловых мероприятий форума стала сессия "Архитектура освоения неба: облик новой экономики — 2035"

Сессия Архитектура освоения неба: облик новой экономики – 2035

Одним из первых деловых мероприятий форума стала сессия "Архитектура освоения неба: облик новой экономики — 2035"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В программе первого дня также — форум "Лекарственная безопасность" и дискуссия "Кинопроизводство в Арктике: диалог природы и технологий".

Участники и волонтеры форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В программе первого дня также — форум "Лекарственная безопасность" и дискуссия "Кинопроизводство в Арктике: диалог природы и технологий".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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В перерывах между деловыми мероприятиями можно было понаблюдать за представлением шейхов. Они показали гостям форума национальный мужской танец "Аль-Айяла".

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В перерывах между деловыми мероприятиями можно было понаблюдать за представлением шейхов. Они показали гостям форума национальный мужской танец "Аль-Айяла".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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Объединенные Арабские Эмираты выступают в этом году страной — гостем Петербургского экономического форума.

Мозаика с изображением космонавта в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Объединенные Арабские Эмираты выступают в этом году страной — гостем Петербургского экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Россия и ОАЭ в время форума создали все необходимые условия для реализации совместных проектов в космосе, следует из доклада, подготовленного экспертами "Росконгресса" и МГУ в преддверии ПМЭФ.

Стенд Объединенных Арабских Эмиратов на выставке

Россия и ОАЭ в время форума создали все необходимые условия для реализации совместных проектов в космосе, следует из доклада, подготовленного экспертами "Росконгресса" и МГУ в преддверии ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На форуме МСП протестировали новый, непривычный формат дискуссий — от дебатов до практикумов, историй взлетов и провалов.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На форуме МСП протестировали новый, непривычный формат дискуссий — от дебатов до практикумов, историй взлетов и провалов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кроме стендов компаний, на ПМЭФ есть стенды регионов России, в том числе новых. Впервые свою продукцию привезла Запорожская область.

На фото — врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Кроме стендов компаний, на ПМЭФ есть стенды регионов России, в том числе новых. Впервые свою продукцию привезла Запорожская область.

На фото — врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости форума смогли пообщаться со знаменитыми футболистами Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым и взять у них автографы.

Бывшие футболисты сборной России Дмитрий Аленичев и Егор Титов раздают автографы у стенда Российского футбольного союза на выставке

Гости форума смогли пообщаться со знаменитыми футболистами Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым и взять у них автографы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Музы экспорта, появившиеся в первый день форума на стенде "Сделано в России", сразу стали хитом. Необычные костюмы моделей олицетворяют АПК, машиностроение, IT, медицину и нефтепромышленный комплекс.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Студия радио Sputnik принимает гостей на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Одним из первых деловых мероприятий форума стала сессия "Архитектура освоения неба: облик новой экономики — 2035"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В программе первого дня также — форум "Лекарственная безопасность" и дискуссия "Кинопроизводство в Арктике: диалог природы и технологий".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

В перерывах между деловыми мероприятиями можно было понаблюдать за представлением шейхов. Они показали гостям форума национальный мужской танец "Аль-Айяла".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Объединенные Арабские Эмираты выступают в этом году страной — гостем Петербургского экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Россия и ОАЭ в время форума создали все необходимые условия для реализации совместных проектов в космосе, следует из доклада, подготовленного экспертами "Росконгресса" и МГУ в преддверии ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

На форуме МСП протестировали новый, непривычный формат дискуссий — от дебатов до практикумов, историй взлетов и провалов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Кроме стендов компаний, на ПМЭФ есть стенды регионов России, в том числе новых. Впервые свою продукцию привезла Запорожская область.

На фото — врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Гости форума смогли пообщаться со знаменитыми футболистами Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым и взять у них автографы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
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