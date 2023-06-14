https://ria.ru/20230614/krym-1878029349.html

Внук де Голля допустил, что посетит Крым

Внук де Голля допустил, что посетит Крым - РИА Новости, 14.06.2023

Внук де Голля допустил, что посетит Крым

Внук первого президента Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль сообщил РИА Новости, что не исключает возможности посетить Крым. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T13:25

2023-06-14T13:25

2023-06-14T14:37

республика крым

франция

москва

россия

шарль де голль

санкт-петербург

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ПАРИЖ, 14 июн — РИА Новости. Внук первого президента Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль сообщил РИА Новости, что не исключает возможности посетить Крым."Прежде необходимо сфокусироваться на саммите в Санкт-Петербурге (ПМЭФ-2023. — Прим. ред.) и саммите Россия — Африка, который пройдет в июле", — ответил он на вопрос о планах вновь приехать в Россию.Де Голль добавил, что, вероятно, посетит полуостров, но сделает это позже.О приглашении внука бывшего президента Франции в Крым рассказал агентству представитель делового и культурного центра республики Сергей Галани. По его словам, в марте де Голль встретился с делегацией центра на конгрессе Международного движения русофилов в Москве.В мае де Голль снова посетил Россию, где принял участие в открытии памятника Шарлю де Голлю в музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде. Скульптурное произведение можно увидеть в зале, в котором расположены подарки и награды Сталинграду от многих стран мира, в том числе и Франции.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Второй саммит Россия — Африка состоится в Санкт-Петербурге 26-29 июля.

https://ria.ru/20230116/ukraina-1845293099.html

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республика крым, франция, москва, россия, шарль де голль, санкт-петербург