https://ria.ru/20230614/diplomatiya-1877764758.html

Межгосударственные отношения России и Алжира

Межгосударственные отношения России и Алжира - РИА Новости, 14.06.2023

Межгосударственные отношения России и Алжира

Дипломатические отношения между СССР и Алжирской Народной Демократической Республикой (АНДР) были установлены 23 марта 1962 года, когда Советский Союз де-юре... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T00:17

2023-06-14T00:17

2023-06-14T00:17

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россия

алжир

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Дипломатические отношения между СССР и Алжирской Народной Демократической Республикой (АНДР) были установлены 23 марта 1962 года, когда Советский Союз де-юре признал Временное правительство алжирской республики (ВПАР). Однако де-факто оно было признано на два года раньше. 3 октября 1960 года в Нью-Йорке (США) глава правительства СССР Никита Хрущев принял членов алжирского правительства, которые также участвовали в работе XV сессии Генассамблеи ООН.С начала освободительной войны против колониального господства Франции (1954-1962) СССР оказывал Алжиру всестороннюю поддержку. В период 1960-1970-х годов она включала выступления в защиту алжирского народа в ООН, оказание финансовой, материальной и военной помощи. Происходил регулярный обмен делегациями на всех уровнях. Со времени обретения Алжиром независимости (5 июля 1962 года) СССР, а затем и Россия были главными поставщиками вооружений для алжирской армии. В конце 1970-х годов армия АНДР располагала 350 танками и 294 боевыми самолетами – 95% этой техники было советского производства. С 1962 по 1991 годы Алжир приобрел у СССР различных вооружений на сумму около 10 миллиардов долларов.С 1960-х годов СССР оказывал помощь Алжиру в разминировании территории. Было обезврежено около 1,5 миллионов мин, разминировано более 800 километров минно-взрывных полос, очищено 120 тысяч гектаров земли. Военные советники и специалисты помогали в боевой подготовке алжирской армии, освоении советского вооружения, преподавали в училищах и Военной академии Алжира, сотни алжирских военных прошли обучение в военных вузах СССР. Всего с 1962 по 1991 годы в Алжире несли службу свыше 10 тысяч советских военнослужащих. СССР помогал и в создании алжирской инфраструктуры. Были построены металлургические предприятия в городах Эль-Хаджаре, Аннабе, ТЭС в Жижеле, магистральный газопровод Альрар-Тинфуйе-Хасси-Мессауд, плотины Бени-Зид и Тилездит. Были построены или расширены 40 учебных профцентров.С помощью СССР в Алжире было построено свыше 80 народнохозяйственных объектов.В АНДР в середине 1980-х годов трудилось 650 врачей и 900 преподавателей из СССР. При их участии были созданы четыре крупных вуза. В это время АНДР вышла на одно из первых мест среди стран Африки по объему культурных связей с СССР.С середины 1980-х и практически все 1990-е годы в силу политического и экономического кризиса в стране отношения АНДР и СССР, а затем и России, переживали спад. 26 декабря 1991 года Алжир официально признал Российскую Федерацию.На рубеже XX-XXI веков двусторонние отношения вступили в новый этап развития.Между странами действуют 14 межправительственных соглашений, около 30 протоколов, меморандумов и программ сотрудничества. Поддерживается регулярный политический диалог на высшем уровне.Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика посетил Москву с визитом в апреле 2001 года. По итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным была подписана Декларация о стратегическом партнерстве между Россией и АНДР. Важным событием в развитии российско-алжирских отношений стал первый в истории визит президента России Владимира Путина в Алжир, состоявшийся 10 марта 2006 года. По его итогам было подписано четыре документа о сотрудничестве. В феврале 2008 года прошел очередной визит президента АНДР Абдельазиза Бутефлики в Россию. В октябре 2010 года республику с официальным визитом посетил президент РФ Дмитрий Медведев. По его итогам был подписан ряд документов в сфере экономики, энергетики, морского транспорта, стандартизации и оценки соответствия, в гуманитарной сфере. Краткие встречи Владимира Путина и Абдельазиза Бутефлики состоялись 24 сентября 2003 года в Нью-Йорке (США) в рамках сессии Генассамблеи ООН, "на полях" саммитов "Группы восьми" в Си-Айленде (США) в июле 2004 года, в Глениглсе (Великобритания) в июле 2005 года и в Хайлигендамме (Германия) в июне 2007 года. Президент РФ Дмитрий Медведев общался 7 июля 2008 года с Абдельазизом Бутефликой на саммите "Группы восьми" в Тояко (Япония). 9 июля 2009 года Дмитрий Медведев "на полях" встречи глав государств и правительств "Группы восьми" в Аквиле (Италия) принял алжирского премьера Ахмеда Уяхью. 24 сентября 2009 года Дмитрий Медведев и Абдельазиз Бутефлика встретились "на полях" сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.В июле 2013 года председатель Совета наций (верхняя палата парламента) Алжира Абделькадер Бенсалах принял участие во втором саммите Форума стран – экспортеров газа в Москве. В октябре 2019 года в Сочи "на полях" саммита Россия-Африка состоялась встреча Владимира Путина с Абделькадером Бенсалахом, который временно исполнял обязанности главы государства АНДР. В январе 2020 года в Берлине (Германия) на полях международной конференции по Ливии президент России Владимир Путин встретился с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. В июне 2022 года президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие во встрече "БРИКС плюс" при участии глав ряда приглашенных стран, в том числе президента Алжира Абдельмаджида Теббуна. Главы двух стран периодически общаются по телефону. Последний раз – в январе 2023 года. В апреле 2016 года Москву с официальным визитом посетил премьер-министр Алжира Абдельмалек Селляль. Прошли его переговоры с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, встречи с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным. По итогам визита был подписан ряд документов. В октябре 2017 года состоялся первый за постсоветский период рабочий визит председателя правительства России в Алжир. В рамках визита Дмитрий Медведев провел переговоры с премьер-министром Алжира Ахмедом Уяхьей. Состоялись встречи с президентом Алжира Абдельазизом Бутефликой, председателем Совета нации Абделькадером Бенсалахом и председателем Национального народного собрания Саидом Бухаджей. Регулярно проходят визиты глав внешнеполитических ведомств.7-8 октября 2000 года состоялся первый в истории отношений рабочий визит главы МИД РФ Игоря Иванова в Алжир. В апреле 2003 года прошел визит в Москву госминистра, главы МИД АНДР Абдельазиз Бельхадема. 23 ноября 2005 года глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Алжир, где прошли его встречи с президентом АНДР Абельазизом Бутефликой и с госминистром, главой МИД Алжира Мохаммедом Беджауи. Его ответный визит в Москву состоялся в апреле 2007 года. Сергей Лавров также посещал Алжир в марте 2011 года, в феврале 2013 года, в феврале 2016 года, в январе 2019 года. 10 мая 2022 года Сергей Лавров вновь посетил Алжир с рабочим визитом, где встретился с президентом АНДР Абдельмаджидом Теббуном и главой МИД Рамтаном Ламамрой. Главы внешнеполитических ведомств Алжира регулярно посещают Россию. В декабре 2011 года с рабочим визитом Москву посетил глава МИД Алжира Мурад Меделси. Его очередной визит в РФ прошел в июне 2013 года. В феврале 2014 года с визитом в Москве находился глава МИД Алжира Рамтан Ламамра. В феврале 2018 года Россию посетил глава МИД Алжира Абделькадер Мессахель. В марте 2019 года в Москве находился заместитель премьер-министра, глава МИД и международного сотрудничества Алжира Рамтан Ламамра. В апреле 2019 года и июле 2020 года Москву посещал глава МИД Алжира Сабри Букадум. В апреле 2022 года прошел рабочий визит в РФ главы МИД и национальной диаспоры за рубежом АНДР Рамтана Ламамры. Главы внешнеполитических ведомств двух стран регулярно общаются на сессиях ГА ООН. Налажены межпарламентские связи. В ходе официального визита в Россию в сентябре 1999 года председателя Национального народного собрания (нижняя палата парламента) Алжира Абделькадера Бенсалаха было подписано Соглашение о сотрудничестве между Госдумой России и ННС Алжира. В июле 2006 года прошел очередной официальный визит Абделькадера Бенсалаха в Москву, где он встретился с главой МИД Сергеем Лавровым. В мае 2014 года состоялся официальный визит председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко в Алжир, где прошли ее переговоры с президентом Алжира Абдельазизом Бутефликой, премьер-министром Абдельмалеком Селлялем, а также в обеих палатах парламента. В ноябре 2015 года состоялся официальный визит в Алжир председателя Госдумы РФ Сергея Нарышкина. 15-17 марта 2023 года делегация Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко посетила Алжир с официальным визитом.Состоялись встречи с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном и председателем Совета Нации Салахом Гуджилем. В апреле 2018 года была создана группа алжирско-российской парламентской дружбы.Поддерживается диалог в сфере безопасности. В январе 2018 года Алжир посетил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. В ходе визита он был принят президентом страны Абдельазизом Бутефликой и другими официальными лицами. В феврале 2023 года в Алжире Патрушев во главе российской делегации обсудил вопросы взаимодействия правоохранительных органов и спецслужб. Он был принят президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. Под эгидой МИД РФ функционирует двусторонняя межведомственная рабочая группа по борьбе с терроризмом и организованной преступностью.В 2017 году между двумя странами была подписана Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Алжир намерен присоединиться к БРИКС (объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Президент страны Абдельмаджид Теббун заявлял, что его страна надеется на вступление в форум в 2023 годуНа протяжении ряда лет Алжир входит в число ведущих торговых партнеров России в Африке (17% от общего объема торговли РФ с Африкой). В 2021 году товарооборот России с Алжиром достиг 3,007 миллиарда долларов.Экспорт России в Алжир составил 2,989 миллиарда долларов, импорт – 18,266 миллиона долларов. В структуре экспорта России в Алжир основная доля поставок пришлась на машины, оборудование и транспортные средства (65,68%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (22,33%), металлы и изделия из них (5,62%). В структуре импорта основная доля поставок пришлась на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (71,70%). Активизировалось сотрудничество в области сельскохозяйственной торговли. В 2021 году в Алжир было поставлено около 360 тысяч тонн пшеницы из России на сумму более 100 миллионов долларов США. Ранее из России поставлялось не более 10-15 тысяч тонн в год. В 2006 году было подписано соглашение о списании Алжиру долга в 4,737 миллиарда долларов по ранее предоставленным кредитам. В июне 1993 году было заключено соглашение о создании Смешанной межправительственной Российско-Алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 10-е заседание прошло в сентябре 2022 года в Алжире. В рамках развития российско-алжирского сотрудничества по линии бизнес-кругов функционируют Российско-Арабский деловой совет и Российско-Алжирский деловой совет при Торгово-промышленной палате РФ (ТПП РФ), который занимается конкретным наполнением торгово-экономической повестки двустороннего сотрудничества и, по сути, является ключевым звеном механизма деловых связей двух стран. В июле 2018 года в Екатеринбурге в рамках международной выставки "Иннопром-2018" Российско-Алжирским деловым советом при поддержке ТПП РФ был организован "Российско-алжирский бизнес-диалог. Россия – Алжир: стратегическое партнерство". 5-7 июня 2023 года в Алжире прошла многоотраслевая деловая миссия под брендом Made in Russia. Свою продукцию потенциальным партнерам представили 17 отечественных компаний из транспортной отрасли, высокотеха, промышленности и АПК.В ходе двусторонних встреч прорабатывались прямые поставки российской продукции в Алжир, рассматривалось совместное продвижение российских товаров и продовольствия на рынки африканских стран, а также создание российских производств на территории Алжира.Россия и Алжир разрабатывают возможность подключения африканской страны к российскому аналогу SWIFT − системе передачи финансовых сообщений Центрального банка. Одной из важных сфер сотрудничества является энергетика. В 2006 году "Газпром" и алжирская государственная нефтегазовая корпорация Sonatrach подписали Меморандум о взаимопонимании, где были определены направления развития взаимодействия в нефтегазовой сфере. В 2008 году Gazprom International получил право заключения контракта по участку Эль-Ассель с 49% участием в проекте. Контракт был заключен с Sonatrach. В 2009-2016 годах на участке Эль-Ассель Gazprom International пробурил девять поисковых и оценочных скважин, были открыты два газонефтяных месторождения и два газоконденсатных. Ввод открытых месторождений Рурд-Сая и Северный Рурд-Сая в разработку запланирован на 2025 год. Активно развивается военное сотрудничество. С середины 2000-х годов Алжир закупил 12 пусковых установок ракетных комплексов "Искандер" и не менее 75 ракет к ним, более 500 танков Т-90С, 120 боевых машин поддержки танков "Терминатор" (на шасси Т-72), 4 огнеметных РСЗО ТОС-1А, 11 самоходных ПТРК "Корнет" на бронеавтомобилях "Тигр", 3 полка зенитных ракетных систем С-300ПМУ2, не менее одного дивизиона ЗРК "Бук-М2", 38 зенитных комплексов "Панцирь-С1", 52 истребителя Су-30, 16 учебных самолетов Як-130, до 42 ударных вертолетов Ми-28Н и 14 тяжелых транспортных Ми-26, 4 подводные лодки проекта 636, большое число ракет и корабельного вооружения.С 1991 по 2016 годы Алжир приобрел у России оружие на общую сумму в 26 миллиардов долларов. Согласно докладу Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2013-2017 годах Россия поставила Алжиру оружие на 2,4 миллиарда долларов, что составило 59% его оружейного импорта. В настоящее время Алжир – третий импортер российского оружия, после Китая и Индии. Из двустороннего товарооборота за 2021 году в три миллиарда долларов 1,7 миллиарда приходится на ВПК. Американские СМИ сообщали, что в 2021 году Алжир заключил с Россией по поставкам оружия на семь миллиардов долларов. В конце 2022 года СМИ сообщали, что между странами идут переговоры по соглашению о военных поставках на ближайшие 10 лет на сумму от 12 до 17 миллиардов долларов. В начале мая 2023 года стало известно, что Россия поставит в Алжир четыре самолета-амфибии Бе-200 для борьбы с лесными пожарами.30 сентября – 12 октября 2021 года в Южном военном округе (Северная Осетия-Алания) прошло совместное антитеррористическое учение. Отряд кораблей Северного флота России во главе с фрегатом "Адмирал Касатонов" в январе 2021 года совершил деловой заход в порт Алжира. В августе 2021 года АНДР посетили отряд кораблей Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков". "Совместные военно-морские маневры-2021" прошли 12-17 ноября 2021 года в акватории Средиземного моря у побережья Алжира.В ноябре 2022 года в Алжире прошли совместные российско-алжирские антитеррористические учения "Щит пустыни-2022" при участии около 200 российских и алжирских военнослужащих из спецподразделений.Россия помогает Алжиру в развитии научной деятельности. 28 ноября 2002 года с космодрома Плесецк был осуществлен запуск ракетоносителем "Космос" первого алжирского научно-исследовательского спутника "Алсат-1".В 2014 году было подписано двустороннее межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.В 2016 году госкорпорация "Росатом" и Комиссариат по атомной энергии Алжира подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях. В 2017 году было подписано Межправительственное соглашение о предоставлении Алжиру доступа к сигналу высокой точности ГЛОНАСС.Развивается сотрудничество в фармацевтической сфере. Алжир стал первой страной в Африке, зарегистрировавшей и получившей вакцину "Спутник V". Согласно подписанному 11 января 2021 года с РФПИ контрактом в Алжир был поставлен один миллион доз вакцины от COVID-19 "Спутник-V" (по 500 тысяч единиц первого и второго компонентов). Кроме того, в 2021 году в Алжире был зарегистрирован еще один российский лекарственный препарат – для лечения рака.В АНДР насчитывается свыше 19 тысяч выпускников наших гражданских и военных вузов. На 2021/2022 учебный год алжирцам было предоставлено 212 государственных стипендий (плюс 3 для западносахарцев).В Алжире действует Координационный совет организаций российских соотечественников. Он был создан на базе Ассоциации российских женщин, образованной в 1989 году. Она объединяет соотечественниц из России и стран бывшего СССР, насчитывая более 100 членов. При Ассоциации действует библиотека и работают курсы русского языка.В 2001 году было подписано Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области культуры, науки, образования, спорта, туризма и архивов.С 11 по 14 мая 2023 года Алжир с гастролями посетил балет Игоря Моисеева. Ансамбль представил программу "Танцы народов мира" в Оперном театре Алжира.Развиваются контакты между средствами массовой информации. В 2016 году были подписаны соглашения о сотрудничестве между ФГУП "МИА "Россия сегодня" и информационного агентства и радио Sputnik с алжирским официальным информационным агентством Algerie Press Service.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, алжир