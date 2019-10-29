В Кремле прокомментировали разговор и.о. президента Алжира и Путина

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нормальным разговор и.о. президента Алжира Абделькадера Бенсалаха и президента РФ Владимира Путина, в ходе которого Бенсалах заверил, что ситуация в Алжире находится под контролем.
"Это абсолютно нормальный разговор двух собеседников во время двусторонних встреч", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать реакцию в алжирских соцсетях, в которых пользователи назвали заверения Бенсалаха по ситуации в стране отчетом перед президентом РФ.
Путин встречался с Бенсалахом во время форума "Россия-Африка" 24 октября в Сочи.