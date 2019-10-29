В Кремле прокомментировали разговор и.о. президента Алжира и Путина

"Это абсолютно нормальный разговор двух собеседников во время двусторонних встреч", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать реакцию в алжирских соцсетях, в которых пользователи назвали заверения Бенсалаха по ситуации в стране отчетом перед президентом РФ.