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РИА Новости

В Кремле прокомментировали разговор и.о. президента Алжира и Путина

13:26 29.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нормальным разговор и.о. президента Алжира Абделькадера Бенсалаха и президента РФ Владимира Путина, в ходе которого Бенсалах заверил, что ситуация в Алжире находится под контролем.
"Это абсолютно нормальный разговор двух собеседников во время двусторонних встреч", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать реакцию в алжирских соцсетях, в которых пользователи назвали заверения Бенсалаха по ситуации в стране отчетом перед президентом РФ.
Путин встречался с Бенсалахом во время форума "Россия-Африка" 24 октября в Сочи.
Президент РФ Владимир Путин и глава государства Алжирской Народной Демократической Республики Абделькадер Бенсалах во время встречи на полях саммита Россия - Африка. 24 октября 2019
24 октября, 17:49Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Путин пожелал Алжиру преодолеть трудности
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Владимир ПутинАлжир (республика)РоссияПолитика
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