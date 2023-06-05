https://ria.ru/20230605/missiya-1876318403.html
РЭЦ: российские производители отправились на деловую миссию в Алжир
РЭЦ: российские производители отправились на деловую миссию в Алжир - РИА Новости, 05.06.2023
РЭЦ: российские производители отправились на деловую миссию в Алжир
Многоотраслевая деловая миссия под брендом Made in Russia началась 5 июня в Алжире, свою продукцию потенциальным партнерам представляют 17 отечественных... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T20:35
2023-06-05T20:35
2023-06-05T20:35
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Многоотраслевая деловая миссия под брендом Made in Russia началась 5 июня в Алжире, свою продукцию потенциальным партнерам представляют 17 отечественных компаний из транспортной отрасли, высокотеха, промышленности и АПК, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."С алжирской стороны во встречах с российскими экспортерами примут участие более 100 компаний из различных отраслей. Всего на 3 дня миссии запланировано более 200 деловых переговоров", - говорится в сообщении.В ходе двусторонних встреч не только прорабатываются прямые поставки российской продукции в Алжир, но и рассматривается совместное продвижение российских товаров и продовольствия на рынки африканских стран, а также создание российских производств на территории Алжира.Кроме того, предметом ряда встреч станут вопросы импорта в Россию, логистика и трансграничные платежи.Бизнес-миссию в первый день посетили представители алжирской Торгово-промышленной палаты, представители крупнейшего местного агропромышленного холдинга и крупнейшего производителя продуктов питания Алжира, а также глава департамента продаж и коммуникаций главной алжирской авиакомпании.
https://ria.ru/20230529/biznes-missiya-1874809504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Многоотраслевая деловая миссия под брендом Made in Russia началась 5 июня в Алжире, свою продукцию потенциальным партнерам представляют 17 отечественных компаний из транспортной отрасли, высокотеха, промышленности и АПК, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"С алжирской стороны во встречах с российскими экспортерами примут участие более 100 компаний из различных отраслей. Всего на 3 дня миссии запланировано более 200 деловых переговоров", - говорится в сообщении.
В ходе двусторонних встреч не только прорабатываются прямые поставки российской продукции в Алжир
, но и рассматривается совместное продвижение российских товаров и продовольствия на рынки африканских стран, а также создание российских производств на территории Алжира.
Кроме того, предметом ряда встреч станут вопросы импорта в Россию, логистика и трансграничные платежи.
Бизнес-миссию в первый день посетили представители алжирской Торгово-промышленной палаты, представители крупнейшего местного агропромышленного холдинга и крупнейшего производителя продуктов питания Алжира, а также глава департамента продаж и коммуникаций главной алжирской авиакомпании.
Бизнес-миссия экспортеров Made in Russia началась в Саудовской Аравии