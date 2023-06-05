https://ria.ru/20230605/missiya-1876318403.html

РЭЦ: российские производители отправились на деловую миссию в Алжир

РЭЦ: российские производители отправились на деловую миссию в Алжир - РИА Новости, 05.06.2023

РЭЦ: российские производители отправились на деловую миссию в Алжир

Многоотраслевая деловая миссия под брендом Made in Russia началась 5 июня в Алжире, свою продукцию потенциальным партнерам представляют 17 отечественных... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T20:35

2023-06-05T20:35

2023-06-05T20:35

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Многоотраслевая деловая миссия под брендом Made in Russia началась 5 июня в Алжире, свою продукцию потенциальным партнерам представляют 17 отечественных компаний из транспортной отрасли, высокотеха, промышленности и АПК, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."С алжирской стороны во встречах с российскими экспортерами примут участие более 100 компаний из различных отраслей. Всего на 3 дня миссии запланировано более 200 деловых переговоров", - говорится в сообщении.В ходе двусторонних встреч не только прорабатываются прямые поставки российской продукции в Алжир, но и рассматривается совместное продвижение российских товаров и продовольствия на рынки африканских стран, а также создание российских производств на территории Алжира.Кроме того, предметом ряда встреч станут вопросы импорта в Россию, логистика и трансграничные платежи.Бизнес-миссию в первый день посетили представители алжирской Торгово-промышленной палаты, представители крупнейшего местного агропромышленного холдинга и крупнейшего производителя продуктов питания Алжира, а также глава департамента продаж и коммуникаций главной алжирской авиакомпании.

https://ria.ru/20230529/biznes-missiya-1874809504.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия