https://ria.ru/20230510/gastroli-1870785610.html
Балет Игоря Моисеева отправится на гастроли в Алжир
Балет Игоря Моисеева отправится на гастроли в Алжир - РИА Новости, 10.05.2023
Балет Игоря Моисеева отправится на гастроли в Алжир
Балет Игоря Моисеева отправится на гастроли в Алжир, сообщается на сайте коллектива. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T19:00
2023-05-10T19:00
2023-05-10T19:00
культура
новости культуры
игорь моисеев
балет
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Балет Игоря Моисеева отправится на гастроли в Алжир, сообщается на сайте коллектива. Выставления пройдут с 11 по 14 мая 2023 года. Ансамбль представит программу "Танцы народов мира" в Оперном театре Алжира.Однако после них команда в этой стране больше не выступала. "За все это время выросло целое поколение зрителей, для которых моисеевская культура танца станет открытием", — уточняют в ансамбле. Ранее сообщалось о начале больших гастролей Театра имени Вахтангова в Северной Осетии.
https://ria.ru/20230502/gergiev-1868115758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, игорь моисеев, балет
Культура, Новости культуры, Игорь Моисеев, Балет
Балет Игоря Моисеева отправится на гастроли в Алжир
Балет Игоря Моисеева отправится на гастроли в Алжир 11 мая