https://ria.ru/20230510/gastroli-1870785610.html

Балет Игоря Моисеева отправится на гастроли в Алжир

Балет Игоря Моисеева отправится на гастроли в Алжир - РИА Новости, 10.05.2023

Балет Игоря Моисеева отправится на гастроли в Алжир

Балет Игоря Моисеева отправится на гастроли в Алжир, сообщается на сайте коллектива. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T19:00

2023-05-10T19:00

2023-05-10T19:00

культура

новости культуры

игорь моисеев

балет

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Балет Игоря Моисеева отправится на гастроли в Алжир, сообщается на сайте коллектива. Выставления пройдут с 11 по 14 мая 2023 года. Ансамбль представит программу "Танцы народов мира" в Оперном театре Алжира.Однако после них команда в этой стране больше не выступала. "За все это время выросло целое поколение зрителей, для которых моисеевская культура танца станет открытием", — уточняют в ансамбле. Ранее сообщалось о начале больших гастролей Театра имени Вахтангова в Северной Осетии.

https://ria.ru/20230502/gergiev-1868115758.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, игорь моисеев, балет