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Балет Игоря Моисеева отправится на гастроли в Алжир - РИА Новости, 10.05.2023
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Культура
 
19:00 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/gastroli-1870785610.html
Балет Игоря Моисеева отправится на гастроли в Алжир
Балет Игоря Моисеева отправится на гастроли в Алжир - РИА Новости, 10.05.2023
Балет Игоря Моисеева отправится на гастроли в Алжир
Балет Игоря Моисеева отправится на гастроли в Алжир, сообщается на сайте коллектива. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T19:00
2023-05-10T19:00
культура
новости культуры
игорь моисеев
балет
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Балет Игоря Моисеева отправится на гастроли в Алжир, сообщается на сайте коллектива. Выставления пройдут с 11 по 14 мая 2023 года. Ансамбль представит программу "Танцы народов мира" в Оперном театре Алжира.Однако после них команда в этой стране больше не выступала. "За все это время выросло целое поколение зрителей, для которых моисеевская культура танца станет открытием", — уточняют в ансамбле. Ранее сообщалось о начале больших гастролей Театра имени Вахтангова в Северной Осетии.
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новости культуры, игорь моисеев, балет
Культура, Новости культуры, Игорь Моисеев, Балет
Балет Игоря Моисеева отправится на гастроли в Алжир

Балет Игоря Моисеева отправится на гастроли в Алжир 11 мая

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАртисты ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева
Артисты ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Балет Игоря Моисеева отправится на гастроли в Алжир, сообщается на сайте коллектива.
Выставления пройдут с 11 по 14 мая 2023 года. Ансамбль представит программу "Танцы народов мира" в Оперном театре Алжира.
«

"В 1976 году ГААНТ имени Игоря Моисеева первым своими гастролями открыл культурные связи между СССР и Алжиром", — говорится в публикации.

Однако после них команда в этой стране больше не выступала.
"За все это время выросло целое поколение зрителей, для которых моисеевская культура танца станет открытием", — уточняют в ансамбле.
Ранее сообщалось о начале больших гастролей Театра имени Вахтангова в Северной Осетии.
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