https://ria.ru/20230503/teatr-1869526585.html
В Северной Осетии начались большие гастроли Театра имени Вахтангова
В Северной Осетии начались большие гастроли Театра имени Вахтангова - РИА Новости, 03.05.2023
В Северной Осетии начались большие гастроли Театра имени Вахтангова
В Доме Евгения Вахтангова открылось арт-кафе, передает корреспондент РИА Новости. Первыми в нем выступят актеры театра его имени. 3 мая прошли моноспектакли... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T22:55
2023-05-03T22:55
2023-05-03T22:55
культура
театр имени е. вахтангова
театр
россия
владикавказ
евгений вахтангов
евгений князев
юлия рутберг
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Доме Евгения Вахтангова открылось арт-кафе, передает корреспондент РИА Новости. Первыми в нем выступят актеры театра его имени. 3 мая прошли моноспектакли народных артистов России Евгения Князева ("Пиковая дама") и Юлии Рутберг ("Кабаре "Бродячая собака").Далее каждый день до 8 мая в новом культурном объекте региона также будут показывать свои постановки актеры-вахтанговцы. Среди них народные артисты Юрия Шлыков, Ольга Тумайкина, а Людмила Максакова проведет творческий вечер. После в арт-кафе будут давать спектакли местные артисты. Кроме того, в Северо-Осетинском и Русском театрах пройдут гастроли Театра Вахтангова (организатор – Росконцерт, федеральная программа "Большие гастроли"). Московские актеры покажут спектакли "Евгений Онегин", "Мадемуазель Нитуш", "Царь Эдип", "Ричард III", "Дневник Анны Франк", "Любовь у трона".Ранее во Владикавказе открылся Дом Евгения Вахтангова. Идея и реализация проекта принадлежит Театру его имени.
https://ria.ru/20230501/teatr-1868915902.html
https://ria.ru/20230503/teatr-1869293348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр имени е. вахтангова, театр, россия, владикавказ, евгений вахтангов, евгений князев, юлия рутберг
Культура, Театр имени Е. Вахтангова, Театр, Россия, Владикавказ, Евгений Вахтангов, Евгений Князев, Юлия Рутберг
В Северной Осетии начались большие гастроли Театра имени Вахтангова
Во Владикавказе открылось арт-кафе и начались большие гастроли Театра имени Вахтангова
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Доме Евгения Вахтангова открылось арт-кафе, передает корреспондент РИА Новости. Первыми в нем выступят актеры театра его имени. 3 мая прошли моноспектакли народных артистов России Евгения Князева ("Пиковая дама") и Юлии Рутберг ("Кабаре "Бродячая собака").
Далее каждый день до 8 мая в новом культурном объекте региона также будут показывать свои постановки актеры-вахтанговцы. Среди них народные артисты Юрия Шлыков, Ольга Тумайкина, а Людмила Максакова проведет творческий вечер.
После в арт-кафе будут давать спектакли местные артисты.
Звезды на Кавказе: как прошел концерт-открытие Дома Вахтангова
Кроме того, в Северо-Осетинском и Русском театрах пройдут гастроли Театра Вахтангова (организатор – Росконцерт, федеральная программа "Большие гастроли"). Московские актеры покажут спектакли "Евгений Онегин", "Мадемуазель Нитуш", "Царь Эдип", "Ричард III", "Дневник Анны Франк", "Любовь у трона".
Ранее во Владикавказе открылся
Дом Евгения Вахтангова. Идея и реализация проекта принадлежит Театру его имени.
Во Владикавказе открылся музей Вахтангова