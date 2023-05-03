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В Северной Осетии начались большие гастроли Театра имени Вахтангова - РИА Новости, 03.05.2023
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Культура
 
22:55 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/teatr-1869526585.html
В Северной Осетии начались большие гастроли Театра имени Вахтангова
В Северной Осетии начались большие гастроли Театра имени Вахтангова - РИА Новости, 03.05.2023
В Северной Осетии начались большие гастроли Театра имени Вахтангова
В Доме Евгения Вахтангова открылось арт-кафе, передает корреспондент РИА Новости. Первыми в нем выступят актеры театра его имени. 3 мая прошли моноспектакли... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T22:55
2023-05-03T22:55
культура
театр имени е. вахтангова
театр
россия
владикавказ
евгений вахтангов
евгений князев
юлия рутберг
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Доме Евгения Вахтангова открылось арт-кафе, передает корреспондент РИА Новости. Первыми в нем выступят актеры театра его имени. 3 мая прошли моноспектакли народных артистов России Евгения Князева ("Пиковая дама") и Юлии Рутберг ("Кабаре "Бродячая собака").Далее каждый день до 8 мая в новом культурном объекте региона также будут показывать свои постановки актеры-вахтанговцы. Среди них народные артисты Юрия Шлыков, Ольга Тумайкина, а Людмила Максакова проведет творческий вечер. После в арт-кафе будут давать спектакли местные артисты. Кроме того, в Северо-Осетинском и Русском театрах пройдут гастроли Театра Вахтангова (организатор – Росконцерт, федеральная программа "Большие гастроли"). Московские актеры покажут спектакли "Евгений Онегин", "Мадемуазель Нитуш", "Царь Эдип", "Ричард III", "Дневник Анны Франк", "Любовь у трона".Ранее во Владикавказе открылся Дом Евгения Вахтангова. Идея и реализация проекта принадлежит Театру его имени.
https://ria.ru/20230501/teatr-1868915902.html
https://ria.ru/20230503/teatr-1869293348.html
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театр имени е. вахтангова, театр, россия, владикавказ, евгений вахтангов, евгений князев, юлия рутберг
Культура, Театр имени Е. Вахтангова, Театр, Россия, Владикавказ, Евгений Вахтангов, Евгений Князев, Юлия Рутберг
В Северной Осетии начались большие гастроли Театра имени Вахтангова

Во Владикавказе открылось арт-кафе и начались большие гастроли Театра имени Вахтангова

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкТоржественное открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе
Торжественное открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Доме Евгения Вахтангова открылось арт-кафе, передает корреспондент РИА Новости. Первыми в нем выступят актеры театра его имени. 3 мая прошли моноспектакли народных артистов России Евгения Князева ("Пиковая дама") и Юлии Рутберг ("Кабаре "Бродячая собака").
Далее каждый день до 8 мая в новом культурном объекте региона также будут показывать свои постановки актеры-вахтанговцы. Среди них народные артисты Юрия Шлыков, Ольга Тумайкина, а Людмила Максакова проведет творческий вечер.
После в арт-кафе будут давать спектакли местные артисты.
Концерт Вахтангов. Путь домой во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
Звезды на Кавказе: как прошел концерт-открытие Дома Вахтангова
1 мая, 01:26
Кроме того, в Северо-Осетинском и Русском театрах пройдут гастроли Театра Вахтангова (организатор – Росконцерт, федеральная программа "Большие гастроли"). Московские актеры покажут спектакли "Евгений Онегин", "Мадемуазель Нитуш", "Царь Эдип", "Ричард III", "Дневник Анны Франк", "Любовь у трона".
Ранее во Владикавказе открылся Дом Евгения Вахтангова. Идея и реализация проекта принадлежит Театру его имени.
Торжественное открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Во Владикавказе открылся музей Вахтангова
Вчера, 06:03
 
КультураТеатр имени Е. ВахтанговаТеатрРоссияВладикавказЕвгений ВахтанговЕвгений КнязевЮлия Рутберг
 
 
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