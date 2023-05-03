https://ria.ru/20230503/teatr-1869526585.html

В Северной Осетии начались большие гастроли Театра имени Вахтангова

В Северной Осетии начались большие гастроли Театра имени Вахтангова - РИА Новости, 03.05.2023

В Северной Осетии начались большие гастроли Театра имени Вахтангова

В Доме Евгения Вахтангова открылось арт-кафе, передает корреспондент РИА Новости. Первыми в нем выступят актеры театра его имени. 3 мая прошли моноспектакли... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T22:55

2023-05-03T22:55

2023-05-03T22:55

культура

театр имени е. вахтангова

театр

россия

владикавказ

евгений вахтангов

евгений князев

юлия рутберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868849736_0:78:3366:1971_1920x0_80_0_0_31e878f80801dd506d34e40a1f428cbe.jpg

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Доме Евгения Вахтангова открылось арт-кафе, передает корреспондент РИА Новости. Первыми в нем выступят актеры театра его имени. 3 мая прошли моноспектакли народных артистов России Евгения Князева ("Пиковая дама") и Юлии Рутберг ("Кабаре "Бродячая собака").Далее каждый день до 8 мая в новом культурном объекте региона также будут показывать свои постановки актеры-вахтанговцы. Среди них народные артисты Юрия Шлыков, Ольга Тумайкина, а Людмила Максакова проведет творческий вечер. После в арт-кафе будут давать спектакли местные артисты. Кроме того, в Северо-Осетинском и Русском театрах пройдут гастроли Театра Вахтангова (организатор – Росконцерт, федеральная программа "Большие гастроли"). Московские актеры покажут спектакли "Евгений Онегин", "Мадемуазель Нитуш", "Царь Эдип", "Ричард III", "Дневник Анны Франк", "Любовь у трона".Ранее во Владикавказе открылся Дом Евгения Вахтангова. Идея и реализация проекта принадлежит Театру его имени.

https://ria.ru/20230501/teatr-1868915902.html

https://ria.ru/20230503/teatr-1869293348.html

россия

владикавказ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

театр имени е. вахтангова, театр, россия, владикавказ, евгений вахтангов, евгений князев, юлия рутберг