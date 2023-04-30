https://ria.ru/20230430/teatr-1868804123.html

Во Владикавказе открыли Дом Вахтангова

Во Владикавказе открыли Дом Вахтангова - РИА Новости, 30.04.2023

Во Владикавказе открыли Дом Вахтангова

Во Владикавказе открылся Дома Евгения Вахтангова. На праздник приехали актеры и режиссеры Театра имени Вахтангова (Москва), а также гости. Торжественное слово... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T15:36

2023-04-30T15:36

2023-04-30T15:36

культура

владикавказ

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ВЛАДИКАВКАЗ, 30 апр — РИА Новости. Во Владикавказе открылся Дома Евгения Вахтангова. На праздник приехали актеры и режиссеры Театра имени Вахтангова (Москва), а также гости. Торжественное слово произнес глава Северной Осетии – Алании Сергей Меняйло. Проект задумали сотрудники Театра Вахтангова еще в 2018 году. Тогда здание во Владикавказе было в аварийной состоянии, но в нем жили люди. Директор подчеркнул, что на реконструкцию здания и создание музея за два года потратили 250 миллионов рублей из собственных средств театра. Расселять дом также помогли спонсоры. Музей и арт-кафе: как устроен Дом Вахтангова во ВладикавказеНа втором и третьем этажах здания расположился музей Вахтангова. Народная артистка России Ирина Купченко заметила, что пространство стало памятником человека, чье детство прошло во Владикавказе. При этом на первом этаже нашли место для арт-кафе, где будут проходить творческие встречи с артистами. Первыми в арт-кафе дадут спектакли артисты московского тетра Вахтангова. Первым выступят народные артисты России Евгений Князев с "Пиковой дамой" и Юлия Рутберг с "Кабаре "Бродячая собака". Также в один из дней пройдет вечер народной артистки России Людмилы Максаковой, а 6 мая свой спектакль "45 оттенков разного" даст народная артистка России Ольга Тумайкина. Кроме того, во Владикавказе пройдут гастроли театра Вахтангова. На сценах Русского и Северо-Осетинского театров покажут "Евгения Онегина", "Мадемуазель Нитуш", "Царя Эдипа", "Ричарда III", "Сказку о попе и его работнике Балде", "Дневник Анны Франк" и "Любовь у трона". Праздничный день открытия Дома Вахтангова завершится концертом с участием артистов театра и звезд эстрады, включая Николая Баскова, Мариам Мерабову и Ларису Долину.

https://ria.ru/20230414/teatr-1865449730.html

владикавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

владикавказ