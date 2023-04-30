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Во Владикавказе открыли Дом Вахтангова - РИА Новости, 30.04.2023
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Культура
 
15:36 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/teatr-1868804123.html
Во Владикавказе открыли Дом Вахтангова
Во Владикавказе открыли Дом Вахтангова - РИА Новости, 30.04.2023
Во Владикавказе открыли Дом Вахтангова
Во Владикавказе открылся Дома Евгения Вахтангова. На праздник приехали актеры и режиссеры Театра имени Вахтангова (Москва), а также гости. Торжественное слово... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T15:36
2023-04-30T15:36
культура
владикавказ
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ВЛАДИКАВКАЗ, 30 апр — РИА Новости. Во Владикавказе открылся Дома Евгения Вахтангова. На праздник приехали актеры и режиссеры Театра имени Вахтангова (Москва), а также гости. Торжественное слово произнес глава Северной Осетии – Алании Сергей Меняйло. Проект задумали сотрудники Театра Вахтангова еще в 2018 году. Тогда здание во Владикавказе было в аварийной состоянии, но в нем жили люди. Директор подчеркнул, что на реконструкцию здания и создание музея за два года потратили 250 миллионов рублей из собственных средств театра. Расселять дом также помогли спонсоры. Музей и арт-кафе: как устроен Дом Вахтангова во ВладикавказеНа втором и третьем этажах здания расположился музей Вахтангова. Народная артистка России Ирина Купченко заметила, что пространство стало памятником человека, чье детство прошло во Владикавказе. При этом на первом этаже нашли место для арт-кафе, где будут проходить творческие встречи с артистами. Первыми в арт-кафе дадут спектакли артисты московского тетра Вахтангова. Первым выступят народные артисты России Евгений Князев с "Пиковой дамой" и Юлия Рутберг с "Кабаре "Бродячая собака". Также в один из дней пройдет вечер народной артистки России Людмилы Максаковой, а 6 мая свой спектакль "45 оттенков разного" даст народная артистка России Ольга Тумайкина. Кроме того, во Владикавказе пройдут гастроли театра Вахтангова. На сценах Русского и Северо-Осетинского театров покажут "Евгения Онегина", "Мадемуазель Нитуш", "Царя Эдипа", "Ричарда III", "Сказку о попе и его работнике Балде", "Дневник Анны Франк" и "Любовь у трона". Праздничный день открытия Дома Вахтангова завершится концертом с участием артистов театра и звезд эстрады, включая Николая Баскова, Мариам Мерабову и Ларису Долину.
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владикавказ
Культура, Владикавказ
Во Владикавказе открыли Дом Вахтангова

Московские актеры и правительство Северной Осетии открыли во Владикавказе Дом Вахтангова

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкТоржественное открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе
Торжественное открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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ВЛАДИКАВКАЗ, 30 апр — РИА Новости. Во Владикавказе открылся Дома Евгения Вахтангова. На праздник приехали актеры и режиссеры Театра имени Вахтангова (Москва), а также гости. Торжественное слово произнес глава Северной Осетии – Алании Сергей Меняйло.
«
"Хочу поздравить всех нас, что во Владикавказе открылся дом нашего земляка, основателя театральной школы. Сегодня это культурное событие не только для республики, но и всей России", – отметил глава республики.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкГлава республики Северная Осетия Сергей Меняйло (слева) и директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок на торжественном открытии Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе.
Глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло (слева) и директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок на торжественном открытии Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе. - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло (слева) и директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок на торжественном открытии Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе.
Проект задумали сотрудники Театра Вахтангова еще в 2018 году. Тогда здание во Владикавказе было в аварийной состоянии, но в нем жили люди.
«
"Когда мы проводили первую встречу с жителями, я боялся, что она будет страшной, потому что стоял вопрос о расселении. Но к великому удивлению, никакого возмущения не были. Жители знали историю дома. Каждый получил новую комфортабельную квартиру. А страшным оказалось техническое заключение о состоянии дома: от нас требовали оставить только внешние стены, все остальное нужно было укреплять и основательно реконструировать", – сказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПресс-конференция по случаю открытия Дома Вахтангова во Владикавказе
Пресс-конференция по случаю открытия Дома Вахтангова во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Пресс-конференция по случаю открытия Дома Вахтангова во Владикавказе
Директор подчеркнул, что на реконструкцию здания и создание музея за два года потратили 250 миллионов рублей из собственных средств театра. Расселять дом также помогли спонсоры.

По словам Крока, при реконструкции здания нашли две интересные вещи: подкову, зарытую под дверью, и мину времен ВОВ во дворе.

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкТоржественное открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе.
Торжественное открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе
Торжественное открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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1 из 2
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкТоржественное открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе.
Торжественное открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе
Торжественное открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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2 из 2
Торжественное открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
1 из 2
Торжественное открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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2 из 2

Музей и арт-кафе: как устроен Дом Вахтангова во Владикавказе

На втором и третьем этажах здания расположился музей Вахтангова. Народная артистка России Ирина Купченко заметила, что пространство стало памятником человека, чье детство прошло во Владикавказе.
«
"Это, прежде всего, дом. Самого обычного человека, который жил здесь, дышал этим воздухом, вдохновлялся красотой этих мест. И все в музее сделано с трепетом и любовью, это чувствуется", – отметила Купченко.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПресс-конференция по случаю открытия Дома Вахтангова во Владикавказе
Пресс-конференция по случаю открытия Дома Вахтангова во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Пресс-конференция по случаю открытия Дома Вахтангова во Владикавказе
При этом на первом этаже нашли место для арт-кафе, где будут проходить творческие встречи с артистами.
«
"Музей – это исключительно тихое пространство. Но как говорил Вахтангов, нет праздника – нет спектакля. Поэтому мы с одной стороны воссоздали жилые помещения того времени, наполнили их экспонатами. С другой – на первом этаже мы создали камерный театральный зал на 80 мест и назвали арт-кафе. Этот формат успешно работает уже около восьми лет в Москве. Там будут моноспектакли, а люди будут сидеть за столиками", – отметил Крок.
Первыми в арт-кафе дадут спектакли артисты московского тетра Вахтангова. Первым выступят народные артисты России Евгений Князев с "Пиковой дамой" и Юлия Рутберг с "Кабаре "Бродячая собака".
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПресс-конференция по случаю открытия Дома Вахтангова во Владикавказе
Пресс-конференция по случаю открытия Дома Вахтангова во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Пресс-конференция по случаю открытия Дома Вахтангова во Владикавказе
Также в один из дней пройдет вечер народной артистки России Людмилы Максаковой, а 6 мая свой спектакль "45 оттенков разного" даст народная артистка России Ольга Тумайкина.
«
"Я буду делиться своей радостью. Для меня большая честь выступить в арт-кафе. Готовлюсь очень трепетно, потому что каждый раз для меня такие моноспектакли – это и экзамен, и открытие, и бой, и знакомство. Вечер будет особенным. Мы все приветствуем открытие Дома Вахтангова во Владикавказе", – рассказала Тумайкина.
Кроме того, во Владикавказе пройдут гастроли театра Вахтангова. На сценах Русского и Северо-Осетинского театров покажут "Евгения Онегина", "Мадемуазель Нитуш", "Царя Эдипа", "Ричарда III", "Сказку о попе и его работнике Балде", "Дневник Анны Франк" и "Любовь у трона".
© Фото : предоставлено театром им. Евг. ВахтанговаСцена из спектакля "Анна Каренина" театра им. Евг. Вахтангова
Сцена из спектакля Анна Каренина театра им. Евг. Вахтангова - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© Фото : предоставлено театром им. Евг. Вахтангова
Сцена из спектакля "Анна Каренина" театра им. Евг. Вахтангова
Праздничный день открытия Дома Вахтангова завершится концертом с участием артистов театра и звезд эстрады, включая Николая Баскова, Мариам Мерабову и Ларису Долину.
Здание Театра имени Евгения Вахтангова - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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