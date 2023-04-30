Во Владикавказе открыли Дом Вахтангова
Московские актеры и правительство Северной Осетии открыли во Владикавказе Дом Вахтангова
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкТоржественное открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе
ВЛАДИКАВКАЗ, 30 апр — РИА Новости. Во Владикавказе открылся Дома Евгения Вахтангова. На праздник приехали актеры и режиссеры Театра имени Вахтангова (Москва), а также гости. Торжественное слово произнес глава Северной Осетии – Алании Сергей Меняйло.
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"Хочу поздравить всех нас, что во Владикавказе открылся дом нашего земляка, основателя театральной школы. Сегодня это культурное событие не только для республики, но и всей России", – отметил глава республики.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкГлава республики Северная Осетия Сергей Меняйло (слева) и директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок на торжественном открытии Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе.
Глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло (слева) и директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок на торжественном открытии Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе.
Проект задумали сотрудники Театра Вахтангова еще в 2018 году. Тогда здание во Владикавказе было в аварийной состоянии, но в нем жили люди.
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"Когда мы проводили первую встречу с жителями, я боялся, что она будет страшной, потому что стоял вопрос о расселении. Но к великому удивлению, никакого возмущения не были. Жители знали историю дома. Каждый получил новую комфортабельную квартиру. А страшным оказалось техническое заключение о состоянии дома: от нас требовали оставить только внешние стены, все остальное нужно было укреплять и основательно реконструировать", – сказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПресс-конференция по случаю открытия Дома Вахтангова во Владикавказе
Пресс-конференция по случаю открытия Дома Вахтангова во Владикавказе
Директор подчеркнул, что на реконструкцию здания и создание музея за два года потратили 250 миллионов рублей из собственных средств театра. Расселять дом также помогли спонсоры.
По словам Крока, при реконструкции здания нашли две интересные вещи: подкову, зарытую под дверью, и мину времен ВОВ во дворе.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкТоржественное открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе.
Торжественное открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе.
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© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкТоржественное открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе.
Торжественное открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе.
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Торжественное открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе.
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Торжественное открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе.
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Музей и арт-кафе: как устроен Дом Вахтангова во Владикавказе
На втором и третьем этажах здания расположился музей Вахтангова. Народная артистка России Ирина Купченко заметила, что пространство стало памятником человека, чье детство прошло во Владикавказе.
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"Это, прежде всего, дом. Самого обычного человека, который жил здесь, дышал этим воздухом, вдохновлялся красотой этих мест. И все в музее сделано с трепетом и любовью, это чувствуется", – отметила Купченко.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПресс-конференция по случаю открытия Дома Вахтангова во Владикавказе
Пресс-конференция по случаю открытия Дома Вахтангова во Владикавказе
При этом на первом этаже нашли место для арт-кафе, где будут проходить творческие встречи с артистами.
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"Музей – это исключительно тихое пространство. Но как говорил Вахтангов, нет праздника – нет спектакля. Поэтому мы с одной стороны воссоздали жилые помещения того времени, наполнили их экспонатами. С другой – на первом этаже мы создали камерный театральный зал на 80 мест и назвали арт-кафе. Этот формат успешно работает уже около восьми лет в Москве. Там будут моноспектакли, а люди будут сидеть за столиками", – отметил Крок.
Первыми в арт-кафе дадут спектакли артисты московского тетра Вахтангова. Первым выступят народные артисты России Евгений Князев с "Пиковой дамой" и Юлия Рутберг с "Кабаре "Бродячая собака".
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПресс-конференция по случаю открытия Дома Вахтангова во Владикавказе
Пресс-конференция по случаю открытия Дома Вахтангова во Владикавказе
Также в один из дней пройдет вечер народной артистки России Людмилы Максаковой, а 6 мая свой спектакль "45 оттенков разного" даст народная артистка России Ольга Тумайкина.
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"Я буду делиться своей радостью. Для меня большая честь выступить в арт-кафе. Готовлюсь очень трепетно, потому что каждый раз для меня такие моноспектакли – это и экзамен, и открытие, и бой, и знакомство. Вечер будет особенным. Мы все приветствуем открытие Дома Вахтангова во Владикавказе", – рассказала Тумайкина.
Кроме того, во Владикавказе пройдут гастроли театра Вахтангова. На сценах Русского и Северо-Осетинского театров покажут "Евгения Онегина", "Мадемуазель Нитуш", "Царя Эдипа", "Ричарда III", "Сказку о попе и его работнике Балде", "Дневник Анны Франк" и "Любовь у трона".
© Фото : предоставлено театром им. Евг. ВахтанговаСцена из спектакля "Анна Каренина" театра им. Евг. Вахтангова
© Фото : предоставлено театром им. Евг. Вахтангова
Сцена из спектакля "Анна Каренина" театра им. Евг. Вахтангова
Праздничный день открытия Дома Вахтангова завершится концертом с участием артистов театра и звезд эстрады, включая Николая Баскова, Мариам Мерабову и Ларису Долину.