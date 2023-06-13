https://ria.ru/20230613/pmef-1877896906.html

"Экспофорум" в Петербурге завершает подготовку к ПМЭФ

"Экспофорум" в Петербурге завершает подготовку к ПМЭФ - РИА Новости, 13.06.2023

"Экспофорум" в Петербурге завершает подготовку к ПМЭФ

В "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге завершается подготовка к ПМЭФ, заканчивается оформление стендов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:47

2023-06-13T18:47

2023-06-13T19:51

пмэф-2023

экономика

технологии

санкт-петербург

тамбовская область

хабаровский край

сергей рахманинов

чебурашка

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. В "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге завершается подготовка к ПМЭФ, заканчивается оформление стендов, передает корреспондент РИА Новости. Гостей форума встречают стенды "Уралхима" с композицией из живых роз, компании "Новатэк", выполненный из труб и напоминающий плавучий завод, а также стенды "ВЭБ.РФ" и "Газпрома". На своем стенде в форме огромных ушей гостей форума также встретит и герой популярного семейного фильма - Чебурашка. На стенде Хабаровского края гости могут увидеть подвешенный багги "Ерофей", серийное производство которого налажено в регионе. Этот легкий тактический вездеход был специально разработан для использования в зоне СВО. Также на стенде Псковской области расположили вездеход "Тактик", производимый в регионе компанией "Азимут". На стенде Санкт-Петербурга гости смогут увидеть модель автомобиля Lada X-Cross 5, его производство начнется 14 июня на бывшем заводе Nissan в Петербурге, который теперь называется "Лада Санкт-Петербург". Ранее сообщалось, что в течение двух лет на предприятии будет налажен выпуск еще двух новинок. В этом году в "Экспофоруме" представлены стенды новых регионов России – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, оформленные очень сдержанно. А вот стенд Башкирии оформлен с использованием мотивов национальных орнаментов и узоров. Тамбовская область посвятила свой стенд композитору Сергею Рахманинову – в этом году отмечается 150-летие со дня его рождения. Род отца композитора был из Тамбовской области, а свое детство Рахманинов часто проводил в деревне Ивановка, о которой часто вспоминал позже и где сейчас расположен музей-заповедник, названный в его честь. Также на форуме свой стенд представляет российское движение детей и молодежи "Движение первых". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230613/peterburg-1877789684.html

санкт-петербург

тамбовская область

хабаровский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, санкт-петербург, тамбовская область, хабаровский край, сергей рахманинов, чебурашка, уралхим, новатэк, газпром, lada vesta