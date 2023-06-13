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"Экспофорум" в Петербурге завершает подготовку к ПМЭФ - РИА Новости, 13.06.2023
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Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
18:47 13.06.2023 (обновлено: 19:51 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/pmef-1877896906.html
"Экспофорум" в Петербурге завершает подготовку к ПМЭФ
"Экспофорум" в Петербурге завершает подготовку к ПМЭФ - РИА Новости, 13.06.2023
"Экспофорум" в Петербурге завершает подготовку к ПМЭФ
В "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге завершается подготовка к ПМЭФ, заканчивается оформление стендов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:47
2023-06-13T19:51
пмэф-2023
экономика
технологии
санкт-петербург
тамбовская область
хабаровский край
сергей рахманинов
чебурашка
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. В "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге завершается подготовка к ПМЭФ, заканчивается оформление стендов, передает корреспондент РИА Новости. Гостей форума встречают стенды "Уралхима" с композицией из живых роз, компании "Новатэк", выполненный из труб и напоминающий плавучий завод, а также стенды "ВЭБ.РФ" и "Газпрома". На своем стенде в форме огромных ушей гостей форума также встретит и герой популярного семейного фильма - Чебурашка. На стенде Хабаровского края гости могут увидеть подвешенный багги "Ерофей", серийное производство которого налажено в регионе. Этот легкий тактический вездеход был специально разработан для использования в зоне СВО. Также на стенде Псковской области расположили вездеход "Тактик", производимый в регионе компанией "Азимут". На стенде Санкт-Петербурга гости смогут увидеть модель автомобиля Lada X-Cross 5, его производство начнется 14 июня на бывшем заводе Nissan в Петербурге, который теперь называется "Лада Санкт-Петербург". Ранее сообщалось, что в течение двух лет на предприятии будет налажен выпуск еще двух новинок. В этом году в "Экспофоруме" представлены стенды новых регионов России – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, оформленные очень сдержанно. А вот стенд Башкирии оформлен с использованием мотивов национальных орнаментов и узоров. Тамбовская область посвятила свой стенд композитору Сергею Рахманинову – в этом году отмечается 150-летие со дня его рождения. Род отца композитора был из Тамбовской области, а свое детство Рахманинов часто проводил в деревне Ивановка, о которой часто вспоминал позже и где сейчас расположен музей-заповедник, названный в его честь. Также на форуме свой стенд представляет российское движение детей и молодежи "Движение первых". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230613/peterburg-1877789684.html
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Наталья Макарова
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экономика, технологии, санкт-петербург, тамбовская область, хабаровский край, сергей рахманинов, чебурашка, уралхим, новатэк, газпром, lada vesta
ПМЭФ-2023, Экономика, Технологии, Санкт-Петербург, Тамбовская область, Хабаровский край, Сергей Рахманинов, Чебурашка, Уралхим, Новатэк, Газпром, Lada Vesta
"Экспофорум" в Петербурге завершает подготовку к ПМЭФ

"Экспофорум" в Петербурге завершает подготовку к ПМЭФ: заканчивается оформление стендов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПодготовка к ПМЭФ-2023
Подготовка к ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Подготовка к ПМЭФ-2023
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. В "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге завершается подготовка к ПМЭФ, заканчивается оформление стендов, передает корреспондент РИА Новости.
Гостей форума встречают стенды "Уралхима" с композицией из живых роз, компании "Новатэк", выполненный из труб и напоминающий плавучий завод, а также стенды "ВЭБ.РФ" и "Газпрома". На своем стенде в форме огромных ушей гостей форума также встретит и герой популярного семейного фильма - Чебурашка.
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Помещения Экспофорума в Петербурге, где пройдет ПМЭФ, обеззаразили
Вчера, 13:39
На стенде Хабаровского края гости могут увидеть подвешенный багги "Ерофей", серийное производство которого налажено в регионе. Этот легкий тактический вездеход был специально разработан для использования в зоне СВО. Также на стенде Псковской области расположили вездеход "Тактик", производимый в регионе компанией "Азимут". На стенде Санкт-Петербурга гости смогут увидеть модель автомобиля Lada X-Cross 5, его производство начнется 14 июня на бывшем заводе Nissan в Петербурге, который теперь называется "Лада Санкт-Петербург". Ранее сообщалось, что в течение двух лет на предприятии будет налажен выпуск еще двух новинок.
В этом году в "Экспофоруме" представлены стенды новых регионов России – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, оформленные очень сдержанно. А вот стенд Башкирии оформлен с использованием мотивов национальных орнаментов и узоров. Тамбовская область посвятила свой стенд композитору Сергею Рахманинову – в этом году отмечается 150-летие со дня его рождения. Род отца композитора был из Тамбовской области, а свое детство Рахманинов часто проводил в деревне Ивановка, о которой часто вспоминал позже и где сейчас расположен музей-заповедник, названный в его честь. Также на форуме свой стенд представляет российское движение детей и молодежи "Движение первых".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
"Мы с нетерпением ждем начала": подготовка к ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в этом году 14—17 июня.

Логотип ПМЭФ-2023 у конгрессно-выставочного центра Экспофорум

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в этом году 14—17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

"Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Так звучит главная тема форума.

Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023

"Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Так звучит главная тема форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Деловая программа насчитывает полторы сотни мероприятий, в них участвуют больше тысячи модераторов и спикеров.

Стенд Чеченской республики в конгрессно-выставочном центре Экспофорум в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2023 в Санкт-Петербурге

Деловая программа насчитывает полторы сотни мероприятий, в них участвуют больше тысячи модераторов и спикеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанк

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

Подготовка Санкт-Петербурга к ПМЭФ-2023

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ключевые подготовительные и обеспечивающие мероприятия выполнены.

Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023

Ключевые подготовительные и обеспечивающие мероприятия выполнены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Логистика, транспортная доступность, подготовка городской инфраструктуры к увеличенной нагрузке — все эти вопросы решены.

Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023

Логистика, транспортная доступность, подготовка городской инфраструктуры к увеличенной нагрузке — все эти вопросы решены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На всех этапах подготовки и проведения ПМЭФ предусмотрены противоэпидемические меры.

Конгрессно-выставочный центр Экспофорум в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2023 в Санкт-Петербурге

На всех этапах подготовки и проведения ПМЭФ предусмотрены противоэпидемические меры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Все помещения "Экспофорума", где пройдет ПМЭФ, обеззаразили, персонал проходит ежедневные осмотры.

Женщина проходит мимо логотипа ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2023 в Санкт-Петербурге

Все помещения "Экспофорума", где пройдет ПМЭФ, обеззаразили, персонал проходит ежедневные осмотры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В местах, где состоятся основные мероприятия, приняли дополнительные меры безопасности.

Один из залов конгрессно-выставочного центра Экспофорум в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2023 в Санкт-Петербурге

В местах, где состоятся основные мероприятия, приняли дополнительные меры безопасности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

"Мы с нетерпением ждем начала форума", — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023

"Мы с нетерпением ждем начала форума", — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в этом году 14—17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

"Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Так звучит главная тема форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Деловая программа насчитывает полторы сотни мероприятий, в них участвуют больше тысячи модераторов и спикеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
4 из 10

Ключевые подготовительные и обеспечивающие мероприятия выполнены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Логистика, транспортная доступность, подготовка городской инфраструктуры к увеличенной нагрузке — все эти вопросы решены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

На всех этапах подготовки и проведения ПМЭФ предусмотрены противоэпидемические меры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Все помещения "Экспофорума", где пройдет ПМЭФ, обеззаразили, персонал проходит ежедневные осмотры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

В местах, где состоятся основные мероприятия, приняли дополнительные меры безопасности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

"Мы с нетерпением ждем начала форума", — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаТехнологииСанкт-ПетербургТамбовская областьХабаровский крайСергей РахманиновЧебурашкаУралхимНоватэкГазпромLada Vesta
 
 
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