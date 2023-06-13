https://ria.ru/20230613/pmef-2023-1877847028.html

"Мы с нетерпением ждем начала": подготовка к ПМЭФ-2023

"Мы с нетерпением ждем начала": подготовка к ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 13.06.2023

"Мы с нетерпением ждем начала": подготовка к ПМЭФ-2023

Санкт-Петербург готовится встречать гостей и участников Международного экономического форума. Кадры из конгрессно-выставочного центра "Экспофорум", где вот-вот... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:18

2023-06-13T18:18

2023-06-13T18:18

фото

пмэф

фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)

экспофорум (выставочный центр)

санкт-петербург

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Санкт-Петербург готовится встречать гостей и участников Международного экономического форума. Кадры из конгрессно-выставочного центра "Экспофорум", где вот-вот начнутся главные события, — в фотоленте Ria.ru.

санкт-петербург

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2023

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фото, фото, пмэф, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд), экспофорум (выставочный центр), санкт-петербург