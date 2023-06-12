https://ria.ru/20230612/prazdnik-1877692493.html

Представители 130 национальностей отметили День России в Алтайском крае

Представители 130 национальностей отметили День России в Алтайском крае - РИА Новости, 12.06.2023

Представители 130 национальностей отметили День России в Алтайском крае

Представители более 130 национальностей отметили День России в Алтайском крае, заявил глава региона Виктор Томенко. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T22:02

2023-06-12T22:02

2023-06-12T22:02

алтайский край

общество

россия

алтайский край

луганская народная республика

виктор томенко

день россии

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БАРНАУЛ, 12 июн - РИА Новости. Представители более 130 национальностей отметили День России в Алтайском крае, заявил глава региона Виктор Томенко. "Сегодня в регионах проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню России. В Алтайском крае центром праздника вновь стал Алтайский район, где уже в 11-й раз прошел Всероссийский фестиваль традиционной культуры "День России на Бирюзовой Катуни". Фестиваль открылся 8 июня. В этом году в нем участвовали национально-культурные объединения, творческие коллективы и народные мастера из Алтайского, Красноярского и Пермского краев, Кемеровской, Новосибирской, Иркутской, Челябинской, Томской, Омской, Новгородской, Московской, Сахалинской, Волгоградской, Магаданской областей, Санкт-Петербурга, Москвы, Республики Алтай, Хакасии, Башкортостана, Удмуртии, Луганской Народной Республики, а также Казахстана и Киргизии", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. Участие в торжественном закрытии фестиваля принял губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он поздравил всех гостей и жителей региона с Днем России. "Я рад всех приветствовать здесь, на Бирюзовой Катуни! Поздравляю вас с Днем России! Этот государственный праздник особенно ценен тем, кто по-настоящему любит свою родину, кто служит Отечеству, кто желает ей процветания и бесконечной счастливой жизни. День России, конечно, подразумевает то, что люди разных национальностей вместе отмечают этот праздник, вместе готовятся к нему, вместе потом обсуждают, как он прошел. Представители больше 130 национальностей живут сегодня в Алтайском крае, живут мирно, дружно, созидают будущее. Мы будем делать все для того, чтобы так жизнь на нашей Земле и складывалась", - заявил Томенко. Губернатор напомнил гостям фестиваля, что в сегодняшний непростой период Алтайский край взял шефство над Славяносербским районом Луганской Народной Республики и помогает его жителям восстанавливать жилье, социальные объекты, объекты энергетики, инфраструктуру. Почетной гостьей на празднике в честь Дня России стала помощник главы администрации Славяносербского района Луганской Народной Республики Татьяна Деревянко, которая поздравила всех с праздником, поблагодарила руководство региона и жителей Алтайского края за оказываемую ее землякам помощь.

https://ria.ru/20230612/rossiya-1877548854.html

россия

алтайский край

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, алтайский край, луганская народная республика, виктор томенко, день россии