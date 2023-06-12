Представители 130 национальностей отметили День России в Алтайском крае
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Государственный праздник День России ежегодно отмечается 12 июня.
Государственный праздник День России ежегодно отмечается 12 июня.
В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.
В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.
Указом президента от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным праздником России.
Указом президента от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным праздником России.
Официальное название "День России" закрепилось за праздником в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни.
Официальное название "День России" закрепилось за праздником в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни.
В этом году День России отмечали новые регионы - ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
В этом году День России отмечали новые регионы - ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
В Донецке на улицы города вышел тематически украшенный общественный транспорт, в центре города на набережной появилось граффити с изображением территории Российской Федерации вместе с новыми субъектами, однако праздничные мероприятия в связи с высокой опасностью обстрелов ВСУ отменены.
В Донецке на улицы города вышел тематически украшенный общественный транспорт, в центре города на набережной появилось граффити с изображением территории Российской Федерации вместе с новыми субъектами, однако праздничные мероприятия в связи с высокой опасностью обстрелов ВСУ отменены.
В День России на главной площади Краснодара развернули государственный флаг и выложили карту из 30 тысяч роз.
В День России на главной площади Краснодара развернули государственный флаг и выложили карту из 30 тысяч роз.
Краснодарцы участвуют в создании государственных символов из живых цветов второй год подряд.
Краснодарцы участвуют в создании государственных символов из живых цветов второй год подряд.
Жители Владивостока отметили праздник одними из первых в стране.
Жители Владивостока отметили праздник одними из первых в стране.
Регата "Паруса России", приуроченная ко Дню России, во Владивостоке.
Регата "Паруса России", приуроченная ко Дню России, во Владивостоке.
В День России в Большом Кремлевском дворце прошла торжественная церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий 2022 года.
В День России в Большом Кремлевском дворце прошла торжественная церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий 2022 года.
В Волгограде празднование началось с флешмоба - в центре города развернули флаг России длиной 100 м.
В Волгограде празднование началось с флешмоба - в центре города развернули флаг России длиной 100 м.
В День России движение детей и молодежи "Движение первых" торжественно вручило первые паспорта трем тысячам детей более чем в 50 регионах.
В День России движение детей и молодежи "Движение первых" торжественно вручило первые паспорта трем тысячам детей более чем в 50 регионах.
У входа на ВДНХ во время празднования Дня России в Москве.
У входа на ВДНХ во время празднования Дня России в Москве.
На ВДНХ для жителей и гостей столицы подготовили праздничную программу "Вся Россия за один день".
На ВДНХ для жителей и гостей столицы подготовили праздничную программу "Вся Россия за один день".
Государственный праздник День России ежегодно отмечается 12 июня.
В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.
Указом президента от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным праздником России.
Официальное название "День России" закрепилось за праздником в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни.
В этом году День России отмечали новые регионы - ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
В Донецке на улицы города вышел тематически украшенный общественный транспорт, в центре города на набережной появилось граффити с изображением территории Российской Федерации вместе с новыми субъектами, однако праздничные мероприятия в связи с высокой опасностью обстрелов ВСУ отменены.
В День России на главной площади Краснодара развернули государственный флаг и выложили карту из 30 тысяч роз.
Краснодарцы участвуют в создании государственных символов из живых цветов второй год подряд.
Жители Владивостока отметили праздник одними из первых в стране.
Регата "Паруса России", приуроченная ко Дню России, во Владивостоке.
В День России в Большом Кремлевском дворце прошла торжественная церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий 2022 года.
В Волгограде празднование началось с флешмоба - в центре города развернули флаг России длиной 100 м.
В День России движение детей и молодежи "Движение первых" торжественно вручило первые паспорта трем тысячам детей более чем в 50 регионах.
У входа на ВДНХ во время празднования Дня России в Москве.
На ВДНХ для жителей и гостей столицы подготовили праздничную программу "Вся Россия за один день".