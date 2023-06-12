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Представители 130 национальностей отметили День России в Алтайском крае - РИА Новости, 12.06.2023
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Алтайский край
Алтайский край
 
22:02 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/prazdnik-1877692493.html
Представители 130 национальностей отметили День России в Алтайском крае
Представители 130 национальностей отметили День России в Алтайском крае - РИА Новости, 12.06.2023
Представители 130 национальностей отметили День России в Алтайском крае
Представители более 130 национальностей отметили День России в Алтайском крае, заявил глава региона Виктор Томенко. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T22:02
2023-06-12T22:02
алтайский край
общество
россия
алтайский край
луганская народная республика
виктор томенко
день россии
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БАРНАУЛ, 12 июн - РИА Новости. Представители более 130 национальностей отметили День России в Алтайском крае, заявил глава региона Виктор Томенко. "Сегодня в регионах проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню России. В Алтайском крае центром праздника вновь стал Алтайский район, где уже в 11-й раз прошел Всероссийский фестиваль традиционной культуры "День России на Бирюзовой Катуни". Фестиваль открылся 8 июня. В этом году в нем участвовали национально-культурные объединения, творческие коллективы и народные мастера из Алтайского, Красноярского и Пермского краев, Кемеровской, Новосибирской, Иркутской, Челябинской, Томской, Омской, Новгородской, Московской, Сахалинской, Волгоградской, Магаданской областей, Санкт-Петербурга, Москвы, Республики Алтай, Хакасии, Башкортостана, Удмуртии, Луганской Народной Республики, а также Казахстана и Киргизии", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. Участие в торжественном закрытии фестиваля принял губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он поздравил всех гостей и жителей региона с Днем России. "Я рад всех приветствовать здесь, на Бирюзовой Катуни! Поздравляю вас с Днем России! Этот государственный праздник особенно ценен тем, кто по-настоящему любит свою родину, кто служит Отечеству, кто желает ей процветания и бесконечной счастливой жизни. День России, конечно, подразумевает то, что люди разных национальностей вместе отмечают этот праздник, вместе готовятся к нему, вместе потом обсуждают, как он прошел. Представители больше 130 национальностей живут сегодня в Алтайском крае, живут мирно, дружно, созидают будущее. Мы будем делать все для того, чтобы так жизнь на нашей Земле и складывалась", - заявил Томенко. Губернатор напомнил гостям фестиваля, что в сегодняшний непростой период Алтайский край взял шефство над Славяносербским районом Луганской Народной Республики и помогает его жителям восстанавливать жилье, социальные объекты, объекты энергетики, инфраструктуру. Почетной гостьей на празднике в честь Дня России стала помощник главы администрации Славяносербского района Луганской Народной Республики Татьяна Деревянко, которая поздравила всех с праздником, поблагодарила руководство региона и жителей Алтайского края за оказываемую ее землякам помощь.
https://ria.ru/20230612/rossiya-1877548854.html
россия
алтайский край
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общество, россия, алтайский край, луганская народная республика, виктор томенко, день россии
Алтайский край, Общество, Россия, Алтайский край, Луганская Народная Республика, Виктор Томенко, День России

Представители 130 национальностей отметили День России в Алтайском крае

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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Флаг России . Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 12 июн - РИА Новости. Представители более 130 национальностей отметили День России в Алтайском крае, заявил глава региона Виктор Томенко.
"Сегодня в регионах проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню России. В Алтайском крае центром праздника вновь стал Алтайский район, где уже в 11-й раз прошел Всероссийский фестиваль традиционной культуры "День России на Бирюзовой Катуни".
Фестиваль открылся 8 июня. В этом году в нем участвовали национально-культурные объединения, творческие коллективы и народные мастера из Алтайского, Красноярского и Пермского краев, Кемеровской, Новосибирской, Иркутской, Челябинской, Томской, Омской, Новгородской, Московской, Сахалинской, Волгоградской, Магаданской областей, Санкт-Петербурга, Москвы, Республики Алтай, Хакасии, Башкортостана, Удмуртии, Луганской Народной Республики, а также Казахстана и Киргизии", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Участие в торжественном закрытии фестиваля принял губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он поздравил всех гостей и жителей региона с Днем России.
Праздничная инсталляция, установленная ко Дню России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
России есть что праздновать
Вчера, 08:00
"Я рад всех приветствовать здесь, на Бирюзовой Катуни! Поздравляю вас с Днем России! Этот государственный праздник особенно ценен тем, кто по-настоящему любит свою родину, кто служит Отечеству, кто желает ей процветания и бесконечной счастливой жизни. День России, конечно, подразумевает то, что люди разных национальностей вместе отмечают этот праздник, вместе готовятся к нему, вместе потом обсуждают, как он прошел. Представители больше 130 национальностей живут сегодня в Алтайском крае, живут мирно, дружно, созидают будущее. Мы будем делать все для того, чтобы так жизнь на нашей Земле и складывалась", - заявил Томенко.
Губернатор напомнил гостям фестиваля, что в сегодняшний непростой период Алтайский край взял шефство над Славяносербским районом Луганской Народной Республики и помогает его жителям восстанавливать жилье, социальные объекты, объекты энергетики, инфраструктуру. Почетной гостьей на празднике в честь Дня России стала помощник главы администрации Славяносербского района Луганской Народной Республики Татьяна Деревянко, которая поздравила всех с праздником, поблагодарила руководство региона и жителей Алтайского края за оказываемую ее землякам помощь.

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С чего начинается Родина. Празднование Дня России
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Государственный праздник День России ежегодно отмечается 12 июня.

Инсталляция, установленная ко Дню России, во Владивостоке

Государственный праздник День России ежегодно отмечается 12 июня.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

Празднование Дня России

В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Указом президента от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным праздником России.

Празднование Дня России

Указом президента от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным праздником России.

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© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Официальное название "День России" закрепилось за праздником в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни.

Жители города держат полотно георгиевской ленты во время празднования Дня России на Главной Городской площади Краснодара

Официальное название "День России" закрепилось за праздником в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни.

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© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

В этом году День России отмечали новые регионы - ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Празднование Дня России

В этом году День России отмечали новые регионы - ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

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В Донецке на улицы города вышел тематически украшенный общественный транспорт, в центре города на набережной появилось граффити с изображением территории Российской Федерации вместе с новыми субъектами, однако праздничные мероприятия в связи с высокой опасностью обстрелов ВСУ отменены.

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В Донецке на улицы города вышел тематически украшенный общественный транспорт, в центре города на набережной появилось граффити с изображением территории Российской Федерации вместе с новыми субъектами, однако праздничные мероприятия в связи с высокой опасностью обстрелов ВСУ отменены.

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В День России на главной площади Краснодара развернули государственный флаг и выложили карту из 30 тысяч роз.

Празднование Дня России

В День России на главной площади Краснодара развернули государственный флаг и выложили карту из 30 тысяч роз.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Краснодарцы участвуют в создании государственных символов из живых цветов второй год подряд.

Празднование Дня России

Краснодарцы участвуют в создании государственных символов из живых цветов второй год подряд.

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Жители Владивостока отметили праздник одними из первых в стране.

Празднование Дня России

Жители Владивостока отметили праздник одними из первых в стране.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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Регата "Паруса России", приуроченная ко Дню России, во Владивостоке.

Регата Паруса России, приуроченная ко Дню России, во Владивостоке

Регата "Паруса России", приуроченная ко Дню России, во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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В День России в Большом Кремлевском дворце прошла торжественная церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий 2022 года.

Участница регаты Паруса России, приуроченной ко Дню России, во Владивостоке

В День России в Большом Кремлевском дворце прошла торжественная церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий 2022 года.

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© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

В Волгограде празднование началось с флешмоба - в центре города развернули флаг России длиной 100 м.

Представители молодёжных организаций Волгограда развернули огромное полотно российского флага во время праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России, в центральном парке культуры и отдыха в Волгограде

В Волгограде празднование началось с флешмоба - в центре города развернули флаг России длиной 100 м.

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© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

В День России движение детей и молодежи "Движение первых" торжественно вручило первые паспорта трем тысячам детей более чем в 50 регионах.

Девушка фотографируется с полученным паспортом на церемонии выдачи российских паспортов в Центре развития молодежных инициатив ДНР в рамках празднования Дня России в Донецке

В День России движение детей и молодежи "Движение первых" торжественно вручило первые паспорта трем тысячам детей более чем в 50 регионах.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

У входа на ВДНХ во время празднования Дня России в Москве.

Женщина с флагом фотографируется у входа на ВДНХ во время празднования Дня России в Москве

У входа на ВДНХ во время празднования Дня России в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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14 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На ВДНХ для жителей и гостей столицы подготовили праздничную программу "Вся Россия за один день".

Мероприятия на ВДНХ в честь дня России

На ВДНХ для жителей и гостей столицы подготовили праздничную программу "Вся Россия за один день".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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15 из 15

Государственный праздник День России ежегодно отмечается 12 июня.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 15

В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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2 из 15

Указом президента от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным праздником России.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
3 из 15

Официальное название "День России" закрепилось за праздником в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 15

В этом году День России отмечали новые регионы - ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
5 из 15

В Донецке на улицы города вышел тематически украшенный общественный транспорт, в центре города на набережной появилось граффити с изображением территории Российской Федерации вместе с новыми субъектами, однако праздничные мероприятия в связи с высокой опасностью обстрелов ВСУ отменены.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
6 из 15

В День России на главной площади Краснодара развернули государственный флаг и выложили карту из 30 тысяч роз.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
7 из 15

Краснодарцы участвуют в создании государственных символов из живых цветов второй год подряд.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
8 из 15

Жители Владивостока отметили праздник одними из первых в стране.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 15

Регата "Паруса России", приуроченная ко Дню России, во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 15

В День России в Большом Кремлевском дворце прошла торжественная церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий 2022 года.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 15

В Волгограде празднование началось с флешмоба - в центре города развернули флаг России длиной 100 м.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
12 из 15

В День России движение детей и молодежи "Движение первых" торжественно вручило первые паспорта трем тысячам детей более чем в 50 регионах.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
13 из 15

У входа на ВДНХ во время празднования Дня России в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
14 из 15

На ВДНХ для жителей и гостей столицы подготовили праздничную программу "Вся Россия за один день".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
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