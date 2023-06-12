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С чего начинается Родина. Празднование Дня России - РИА Новости, 12.06.2023
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18:02 12.06.2023 (обновлено: 18:07 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/rossiya-1877663643.html
С чего начинается Родина. Празднование Дня России
С чего начинается Родина. Празднование Дня России - РИА Новости, 12.06.2023
С чего начинается Родина. Празднование Дня России
Самые яркие моменты празднования Дня России в 2023 году — в фотоленте Ria.ru.
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россия
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С чего начинается Родина. Празднование Дня России

Читать ria.ru в
Самые яркие моменты празднования Дня России в 2023 году — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Государственный праздник День России ежегодно отмечается 12 июня.

Инсталляция, установленная ко Дню России, во Владивостоке

Государственный праздник День России ежегодно отмечается 12 июня.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

Празднование Дня России

В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Указом президента от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным праздником России.

Празднование Дня России

Указом президента от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным праздником России.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Официальное название "День России" закрепилось за праздником в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни.

Жители города держат полотно георгиевской ленты во время празднования Дня России на Главной Городской площади Краснодара

Официальное название "День России" закрепилось за праздником в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

В этом году День России отмечали новые регионы - ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Празднование Дня России

В этом году День России отмечали новые регионы - ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

В Донецке на улицы города вышел тематически украшенный общественный транспорт, в центре города на набережной появилось граффити с изображением территории Российской Федерации вместе с новыми субъектами, однако праздничные мероприятия в связи с высокой опасностью обстрелов ВСУ отменены.

Празднование Дня России

В Донецке на улицы города вышел тематически украшенный общественный транспорт, в центре города на набережной появилось граффити с изображением территории Российской Федерации вместе с новыми субъектами, однако праздничные мероприятия в связи с высокой опасностью обстрелов ВСУ отменены.

© РИА Новости / Александр Сухов
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6 из 15
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В День России на главной площади Краснодара развернули государственный флаг и выложили карту из 30 тысяч роз.

Празднование Дня России

В День России на главной площади Краснодара развернули государственный флаг и выложили карту из 30 тысяч роз.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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7 из 15
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Краснодарцы участвуют в создании государственных символов из живых цветов второй год подряд.

Празднование Дня России

Краснодарцы участвуют в создании государственных символов из живых цветов второй год подряд.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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8 из 15
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Жители Владивостока отметили праздник одними из первых в стране.

Празднование Дня России

Жители Владивостока отметили праздник одними из первых в стране.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Регата "Паруса России", приуроченная ко Дню России, во Владивостоке.

Регата Паруса России, приуроченная ко Дню России, во Владивостоке

Регата "Паруса России", приуроченная ко Дню России, во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 15
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В День России в Большом Кремлевском дворце прошла торжественная церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий 2022 года.

Участница регаты Паруса России, приуроченной ко Дню России, во Владивостоке

В День России в Большом Кремлевском дворце прошла торжественная церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий 2022 года.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

В Волгограде празднование началось с флешмоба - в центре города развернули флаг России длиной 100 м.

Представители молодёжных организаций Волгограда развернули огромное полотно российского флага во время праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России, в центральном парке культуры и отдыха в Волгограде

В Волгограде празднование началось с флешмоба - в центре города развернули флаг России длиной 100 м.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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12 из 15
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

В День России движение детей и молодежи "Движение первых" торжественно вручило первые паспорта трем тысячам детей более чем в 50 регионах.

Девушка фотографируется с полученным паспортом на церемонии выдачи российских паспортов в Центре развития молодежных инициатив ДНР в рамках празднования Дня России в Донецке

В День России движение детей и молодежи "Движение первых" торжественно вручило первые паспорта трем тысячам детей более чем в 50 регионах.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

У входа на ВДНХ во время празднования Дня России в Москве.

Женщина с флагом фотографируется у входа на ВДНХ во время празднования Дня России в Москве

У входа на ВДНХ во время празднования Дня России в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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14 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На ВДНХ для жителей и гостей столицы подготовили праздничную программу "Вся Россия за один день".

Мероприятия на ВДНХ в честь дня России

На ВДНХ для жителей и гостей столицы подготовили праздничную программу "Вся Россия за один день".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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