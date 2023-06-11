https://ria.ru/20230611/igrushki-1877273054.html

"Остается только молиться". Как и чем травят российских детей

"Остается только молиться". Как и чем травят российских детей - РИА Новости, 11.06.2023

"Остается только молиться". Как и чем травят российских детей

Тяжелые отравления, нарушения сна, аллергия — безобидные на первый взгляд игрушки порой вызывают серьезные заболевания. Этой проблемой занялись на самом высоком РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T08:00

2023-06-11T08:00

2023-06-11T08:04

общество

россия

москва

казахстан

антонина цицулина

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

таможенный союз

федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Антонина Матвеева, Захар Андреев. Тяжелые отравления, нарушения сна, аллергия — безобидные на первый взгляд игрушки порой вызывают серьезные заболевания. Этой проблемой занялись на самом высоком уровне. Как оградить ребенка от опасных товаров и что делать, если это все же не удалось, — в материале РИА Новости."Были и летальные случаи"Четырехлетняя Полина из Москвы в январе попала в реанимацию. Отравилась веществом из набора юного химика. Игрушку подарили родители. Об опасности не подозревали — купили в магазине крупной торговой сети.Опыт проводил отец. По его словам, строго следовал инструкции. Среди реагентов Полина увидела цветную коробку, решила, что это гуашь, и открыла — никакой защитной пленки не было. Внутри оказался дихромат аммония — токсичное вещество первого, то есть наивысшего, класса опасности.Девочке вымыли руки и запретили трогать набор. Она заплакала и вытерла слезы. Остатки соединения попали на слизистую глаз."Дочери стало плохо, вырвало. Мы тут же вызвали скорую, — вспоминает мать девочки Вероника. — В больнице выяснилось, что она далеко не первый пациент, отравившийся таким образом. Были и летальные случаи. Врач сказал: остается только молиться. Благо в организм попало мало вещества".Родители развернули в Сети активную кампанию против производителей игрового набора. Написали досудебную претензию. В магазине же сняли опасный товар с полок и даже отказались признавать, что его продавали. Хотя у пострадавших был чек.Впрочем, Полину быстро выписали, и родители от дальнейших разбирательств отказались.Однако химическое отравление можно получить и от игрушек, от которых этого совсем не ждешь.Химия и микроорганизмыПеред продажей такие товары обязательно тестируют на наличие вредных веществ."Квалифицированный эксперт отбирает типовые образцы из ассортимента, — поясняет президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. — Затем почти три недели их испытывают на самые разные показатели".В продукции для детей, согласно законам, не должны содержаться винилхлориды, тяжелые металлы, формальдегид, хлор, фенол и другие токсины, которые влияют на здоровье. А также микроорганизмы (кишечная палочка, бактерии, плесень, дрожжи)."Проверяют на воспламеняемость и электрическую безопасность. Загорится ли, может ли ударить током", — приводит пример эксперт по сертификации детских игрушек компании "Серконс" Анна Ткачук.По итогам испытаний составляют протокол, на основе которого выдают сертификат. Каждый такой документ размещают в государственной системе стран Таможенного союза (например, в Росаккредитации).Санкции и уход ведущих производителей детских товаров обострили проблему некачественной продукции. Так, в июле 2022-го компания Lego полностью прекратила операционную деятельность в России. Конструктор внесли в перечень параллельного импорта. Но цена значительно выросла.На этом фоне в страну пытаются ввозить подделки. В конце мая на границе с Казахстаном таможенники изъяли более 27 тысяч наборов популярного бренда стоимостью более 25 миллионов рублей. Экспертиза подтвердила: конструктор не оригинальный. Контрафакт может быть опасен для детского организма."Симптомы возникают не сразу"Производители игрушек часто обходят закон. "Например, им выдают сертификаты без испытаний, просто переписывают показатели из регламента", — рассказывает Цицулина.Один из способов избежать сертификации — продавать товары для детей под видом сувениров. Так было с игрушками Хагги Вагги.Проверка Роскачества выявила: фигурки зубастого героя из компьютерных игр — токсичны. В частности, превышен уровень фенола. По словам экспертов, этот химикат быстро всасывается через кожу, верхние дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт. Вредит иммунитету, приводит к аллергии. Чреват головными болями, головокружением, рвотой и нарушением сна.Правда, в большинстве случаев сложно доказать, что ребенок заболел именно после контакта с продукцией."Как правило, симптомы не возникают сразу после покупки, а появляются спустя несколько недель, потому что токсическому веществу нужно время, чтобы подействовать или накопиться в организме", — говорит кандидат медицинских наук, врач-невролог лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.По ее словам, родителей должны насторожить симптомы со стороны нервной системы у ребенка: например, жалобы на головную боль или плаксивость после игры.Опасность вредных товаров подтверждает случай с годовалым жителем Чебаркуля. В 2013-м он попал в больницу с острым отравлением. Причина — откусил кусочек резиновой игрушки, изготовленной в Китае.Что учесть при покупкеРоспотребнадзор советует покупать игрушки только в местах организованной торговли — магазинах, супермаркетах, на официальных рынках и ярмарках. Необходимо обращать внимание на этикетку. Продавец обязан указывать данные об изготовителе, минимально допустимый возраст ребенка, а также срок службы и условия хранения. На территории Евразийского экономического союза ставится специальная отметка, подтверждающая качество, — единый знак ЕАС.Не должно быть острых частей, о которые можно пораниться. "Важно, чтобы не было стойкого неприятного запаха, — отмечают в ведомстве. — Это признак токсичных материалов". Эксперты добавляют: игрушку лучше выкинуть, если она крошится или пачкает руки ребенка.Младенцам рекомендуют давать плотные и прочные погремушки — особенно если внутри изделий жидкость. Предельно допустимый вес — 100 граммов."Детям до трех лет не следует покупать игрушки из натуральных меха и кожи, древесной коры, а также с фарфоровыми, стеклянными, бумажными и картонными элементами", — объясняют в Роспотребнадзоре.Как защитить свои праваЕсли техника безопасности соблюдена, а ребенок все равно пострадал, родители вправе подать в суд на производителя или обратиться в правоохранительные органы. При подозрении, что игрушка контрафактная или не прошла сертификацию, можно пожаловаться в Роспотребнадзор. Правда, нужно иметь на руках чек, отмечает юрист Дмитрий Зацаринский."При наличии оснований проводят проверку. Если закон на стороне родителей, могут возбудить уголовное дело по статье 238 УК — "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорит эксперт.В такой ситуации родители вправе рассчитывать на материальную компенсацию. А виновникам грозит до шести лет в случае травмы пострадавшего и до десяти — в случае смерти.Однако если техника безопасности не соблюдается, вину могут возложить на родителей.Новые стандартыПроблемой занялись на высшем уровне. В мае президент России подписал указ о Стратегии комплексной безопасности детей на период до 2030-го. Один из пунктов гласит: нужно установить государственные стандарты для новых видов игрушек.По мнению президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонины Цицулиной, новые стандарты должны определить допустимые показатели для материалов и технологий, которые появились сравнительно недавно. А значит, не успели войти в существующие нормативные документы."Еще одной новацией станут критерии устойчивого развития и цикличной экономики (утилизация, переработка, повторное использование, продление жизненного цикла использования изделий). И, конечно же, экологичность", — говорит эксперт.По словам специалистов, игрушки из натуральных материалов сегодня редкость. Более 80% детских товаров производят из синтетических полимеров. Именно благодаря им игрушки становятся яркими и пластичными. И далеко не всегда — безопасными.

https://ria.ru/20230531/igrushki-1875320760.html

https://ria.ru/20230609/attraktsion-1877167294.html

https://ria.ru/20230107/igrushki-1840302594.html

https://ria.ru/20230605/strakhi-1876175143.html

https://ria.ru/20230608/rancho-1877073879.html

россия

москва

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, москва, казахстан, антонина цицулина, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), таможенный союз, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)