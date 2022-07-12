https://ria.ru/20220712/lego-1801914546.html
Lego расторг контракт с дистрибьютором конструкторов в России
Lego расторг контракт с дистрибьютором конструкторов в России - РИА Новости, 12.07.2022
Lego расторг контракт с дистрибьютором конструкторов в России
Датский производитель игрушек Lego расторг контракт с дистрибьютором их конструкторов в России - компанией "Мир кубиков", сообщили РИА Новости в Inventive... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T13:15
2022-07-12T13:15
2022-07-12T13:15
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Датский производитель игрушек Lego расторг контракт с дистрибьютором их конструкторов в России - компанией "Мир кубиков", сообщили РИА Новости в Inventive Retail Group (управляет розничными сетями Nike, Street Beat, re:Store, Lego и рядом других)."Мы подтверждаем расторжение контракта с компанией Lego. Наша компания и дальше продолжит работать как эксперт в категории конструкторов и развивающих игрушек", - говорится в сообщении.Ранее, в понедельник, Минпромторг РФ скорректировал перечень продукции для параллельного импорта, в частности, в него попал бренд Lego.До этого, в начале июня, в Inventive Retail Group РИА Новости сообщили, что сеть сертифицированных магазинов Lego в России приостановила работу части своих магазинов из-за отсутствия поставок.При этом в начале марта датское издание Finans.dk сообщило со ссылкой на представителя Lego, что производитель игрушек приостановил все поставки своей продукции в магазины в России "в свете санкций и непредсказуемой ситуации". Таким образом, концерн закрывает двери на один из своих самых крупных рынков сбыта, сделало вывод издание.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Lego расторг контракт с дистрибьютором конструкторов в России
Датская компания Lego расторгла контракт с дистрибьютором конструкторов в России
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Датский производитель игрушек Lego расторг контракт с дистрибьютором их конструкторов в России - компанией "Мир кубиков", сообщили РИА Новости в Inventive Retail Group (управляет розничными сетями Nike, Street Beat, re:Store, Lego и рядом других).
"Мы подтверждаем расторжение контракта с компанией Lego. Наша компания и дальше продолжит работать как эксперт в категории конструкторов и развивающих игрушек", - говорится в сообщении.
Ранее, в понедельник, Минпромторг РФ
скорректировал перечень продукции для параллельного импорта, в частности, в него попал бренд Lego.
До этого, в начале июня, в Inventive Retail Group РИА Новости сообщили, что сеть сертифицированных магазинов Lego в России приостановила работу части своих магазинов из-за отсутствия поставок.
При этом в начале марта датское издание Finans.dk сообщило со ссылкой на представителя Lego, что производитель игрушек приостановил все поставки своей продукции в магазины в России "в свете санкций и непредсказуемой ситуации". Таким образом, концерн закрывает двери на один из своих самых крупных рынков сбыта, сделало вывод издание.