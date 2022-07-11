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Минпромторг добавил Lego в перечень для параллельного импорта

Минпромторг добавил Lego в перечень для параллельного импорта - РИА Новости, 11.07.2022

Минпромторг добавил Lego в перечень для параллельного импорта

Минпромторг РФ скорректировал перечень продукции для параллельного импорта; в частности, в него попал бренд Lego, также была расширена номенклатура BMW и... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T14:53

2022-07-11T14:53

2022-07-11T14:55

экономика

россия

сша

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

siemens

apple

bmw x5

volkswagen touareg

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ скорректировал перечень продукции для параллельного импорта; в частности, в него попал бренд Lego, также была расширена номенклатура BMW и Siemens, говорится в сообщении министерства."Согласно приказу Минпромторга России, изменения носят исключительно точечный характер и связаны как с дополнением перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, брендами, прекратившими поставки в Российскую Федерацию, так и с исключением ряда брендов, возобновивших поставки в Россию. Главным образом речь идет о продукции брендов Siemens, BMW и Lego, которые ранее объявили о полном уходе с российского рынка", - отмечается в сообщении.Кроме того, согласно опубликованному документу, из перечня исключается продукция Duracell (гальванические элементы, батареи, аккумуляторы), Wilo (насосное оборудование для систем водоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования) и Merries (средства детской гигиены). Также изменения коснулись ряда товаров парфюмерных и косметических средств, станкоинструментальной продукции, аккумуляторов и другой продукции.Согласно данным из таможенных деклараций с 7 по 31 мая, в Россию завезли более 130 тысяч товарных позиций, включенных в перечень параллельного импорта. Их статистическая стоимость составила более 1,8 миллиарда долларов США. Среди ввозимых товаров - лодки, товары легкой промышленности, изделия из металлов и пластмасс. "Эти данные также позволяют сделать вывод, что механизм параллельного импорта начал успешно использоваться российскими импортерами для насыщения внутреннего рынка", - отметили в министерстве."В дальнейшем Минпромторг России совместно с другими ведомствами продолжит проводить мониторинг ситуации с импортными поставками и при необходимости в перечень будут добавляться или исключаться те или иные позиции", - резюмировали в пресс-службе.В начале мая Минпромторг утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Он был опубликован на официальном сайте министерства, включает более 50 категорий, в том числе, автомобили (Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota и др.), электронику (Apple, Samsung, Sony и др.), бытовую технику (Siemens, Dyson и др.) и игровые приставки (Xbox и PlayStation).

https://radiosputnik.ria.ru/20220706/gadzhety-1800663363.html

https://ria.ru/20220708/shveytsariya-1801248550.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, сша, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), siemens, apple, bmw x5, volkswagen touareg, skoda octavia