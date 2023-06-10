https://ria.ru/20230610/spetsoperatsiya-1877442368.html

Спецоперация, 10 июня: Киев продолжил безуспешные попытки наступления

Спецоперация, 10 июня: Киев продолжил безуспешные попытки наступления - РИА Новости, 10.06.2023

Спецоперация, 10 июня: Киев продолжил безуспешные попытки наступления

Украинские войска в течение суток продолжили безуспешные попытки наступления на южнодонецком и запорожском направлениях и в районе Артемовска, заявили в субботу РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T22:36

2023-06-10T22:36

2023-06-10T22:53

специальная военная операция на украине

справки

киев

запорожская область

днепропетровская область

николай панков

владимир рогов

сергей шойгу

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в течение суток продолжили безуспешные попытки наступления на южнодонецком и запорожском направлениях и в районе Артемовска, заявили в субботу в Минобороны России. Ход операции В ведомстве отметили, что "Западная" группировка ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожила до 65 украинских военных и четыре единицы техники, включая одну американскую гаубицу M777, а также пресекла деятельность четырех групп диверсантов. Российские ракетные войска, артиллерия и авиация, уточнили в МО России, поразили штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад украинских войск в районе Харькова и Рай-Александровки в ДНР. В оборонном ведомстве подчеркнули, что группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по позициям противника на краснолиманском направлении, в результате украинская сторона потеряла за сутки более 60 военных, десять единиц техники, а также склад с боеприпасами и группу диверсантов. Российские военнослужащие, подчеркнули в Минобороны, за сутки на херсонском направлении уничтожили до 40 украинских военных и самоходную артустановку "Акация". В МО РФ добавили, что кроме того, в районе населенного пункта Ольговка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны. По данным ведомства, войска Украины потеряли на запорожском и южнодонецком направлениях за сутки 300 человек и четыре "Леопарда". Подразделениями войск РФ в районе Артемовска, сказали в МО РФ, за сутки уничтожено до 230 украинских военных. В оборонном ведомстве отметили, что российские войска уничтожили за сутки более 40 украинских танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, подчеркнули в Минобороны РФ, экипажи вертолетов Ка-52 нанесли удар по колонне бронетехники украинских войск на запорожском направлении, уничтожив бронемашины. В Минобороны сообщили, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, восемь беспилотников, две крылатые ракеты Storm Shadow и десять снарядов РСЗО HIMARS. Кроме того, артиллеристы 200-й бригады Северного флота уничтожили украинские танки и бронетехнику во время попытки украинской атаки на артемовском направлении. Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук сказал РИА новости, что российские артиллеристы на краснолиманском направлении уничтожили две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", четыре автомобиля подвоза боеприпасов, гаубицу Д-30 и две позиции 120-миллиметровых минометов украинских войск. Он добавил, что зенитным ракетным комплексом "Бук-М2" был уничтожен реактивный снаряд РСЗО HIMARS. Он добавил, что российские военнослужащие сорвали попытки атаки штурмовых групп двух украинских бригад в районе Торского и Серебрянского Лесничества. Совещание Минобороны по вопросам комплектования ВС РФЗаместитель министра обороны Николай Панков заявил в ходе селекторного совещания по вопросам комплектования российской армии военнослужащими по контракту, что в целях повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск, министром обороны РФ Сергеем Шойгу подписан приказ, которым определен порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Он добавил, что министерство обороны РФ отмечает существенный рост числа граждан, желающих защищать Отечество в добровольческих формированиях. Панков подчеркнул, что новый приказ Минобороны РФ, которым определен порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций, расширяет возможности комплектования подразделений Объединенной группировки войск как военнослужащими, так и добровольцами. Обстановка в новых регионахВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо написал в своем телеграм-канале, что удары, предположительно, ракетами Storm Shadow нанесены около 5.00 украинскими войсками по пунктам временного размещения на Арабатской стрелке в Херсонской области, погибла женщина. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сказал РИА Новости, что российские войска отбили новую попытку наступления украинских войск в Запорожской области, предпринятую минувшей ночью южнее города Орехов. По его словам, противнику в результате ночной атаки не удалось добиться каких-либо результатов. Рогов подчеркнул, что общая группировка украинских войск на запорожском направлении составляет свыше 100 тысяч человек. По его словам, основные резервы находятся в отдалении от линии фронта и рассредоточены в подконтрольной украинским войскам части Запорожской и Днепропетровской областях. Глава Крыма Сергей Аксенов написал в своем телеграм-канале, что две баллистические ракеты украинского ракетного комплекса "Гром-2" сбиты ПВО над Крымом, пострадавших нет. Международная обстановкаБывший начальник главного штаба Вооруженных сил Италии, экс-председатель военного комитета ЕС генерал Клаудио Грациано заявил в интервью газете La Stampa, что вопрос о мире на Украине будет решаться на поле боя, вооруженный конфликт продлится долго.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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Отражение артиллерией атаки со стороны ВСУ Артиллеристы 200-й бригады Северного флота уничтожили украинские танки и бронетехнику во время попытки ВСУ атаковать на артемовском направлении. Кадры ударов артиллерии оказались в распоряжения РИА Новости. 2023-06-10T22:36 true PT0M41S

Кадры уничтожения украинских танков на Запорожском направлении Кадры уничтожения украинских танков операторами ударных беспилотников на запорожском направлении 2023-06-10T22:36 true PT0M52S

Уничтожение боевой бронированной техники ВСУ западного производства Кадры уничтожения экипажами вертолетов Ка-52 боевой бронированной техники ВСУ 2023-06-10T22:36 true PT0M33S

Минобороны о потерях ВСУ на Запорожском и Южнодонецком направлениях Войска Украины потеряли на Запорожском и Южнодонецком направлениях за сутки 300 человек и четыре "Леопарда", сообщили в субботу в Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. "Общие потери украинских войск на данных направлениях за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Cezar" производства Франции", - сказали в Минобороны. 2023-06-10T22:36 true PT5M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, киев, запорожская область, днепропетровская область, николай панков, владимир рогов, сергей шойгу, евросоюз, миг-29, ка-52 "аллигатор"