https://ria.ru/20230609/konovalov-1876654317.html

Биография Александра Коновалова

Биография Александра Коновалова - РИА Новости, 09.06.2023

Биография Александра Коновалова

Полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде Александр Владимирович Коновалов родился 9 июня 1968 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T02:00

2023-06-09T02:00

2023-06-09T02:00

справки

александр коновалов

санкт-петербург

россия

санкт-петербургский государственный университет

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Полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде Александр Владимирович Коновалов родился 9 июня 1968 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). С 1986 по 1988 год служил в Вооруженных силах СССР.В 1992 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Доктор юридических наук (2019). После окончания вуза поступил на работу в органы прокуратуры на должность помощника прокурора Выборгского района Санкт-Петербурга.С 1992 по 1994 год работал следователем прокуратуры Выборгского района Санкт-Петербурга.С 1994 по 1997 год был прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга.С 1997 по 1998 год – заместитель прокурора Московского района Санкт-Петербурга.В 1998-2001 годах был прокурором Московского района Санкт-Петербурга.В 2001-2005 годах – заместитель прокурора Санкт-Петербурга. В январе-феврале 2005 года – первый заместитель прокурора Санкт-Петербурга. В феврале 2005 года был назначен прокурором Республики Башкортостан.C ноября 2005 года по май 2008 года – полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.12 мая 2008 года был назначен министром юстиции Российской Федерации. 21 мая 2012 года указом президента Коновалов был переназначен министром юстиции Российской Федерации. 18 мая 2018 года указом президента РФ вновь был переназначен на должность министра юстиции Российской Федерации. С 15 по 22 января 2020 года – исполняющий обязанности министра юстиции России. 31 января 2020 года указом президента РФ назначен полномочным представителем президента РФ в Конституционном суде. Действительный государственный советник юстиции РФ (2008). Награжден государственными наградами, в том числе орденами Почета (2008), "За заслуги перед Отечеством" IV степени.Женат.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, александр коновалов, санкт-петербург, россия, санкт-петербургский государственный университет