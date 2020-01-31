Путин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде

"Президент России Владимир Владимирович Путин в соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции РФ назначил Коновалова Александра Владимировича полномочным представителем президента РФ в Конституционном суде РФ. Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент также включил Коновалова в состав президентской комиссии по предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов.

"Путин своим указом внес в состав комиссии при президенте РФ по предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов... изменения, включив в него Коновалова А.В. - полномочного представителя президента РФ в Конституционном суде РФ и исключив из него Кротова М.В", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.