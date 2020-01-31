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Путин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде
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РИА Новости

Путин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде

15:01 31.01.2020 (обновлено: 15:19 31.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАлександр Коновалов
Александр Коновалов
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Александр Коновалов. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Минюста России Александра Коновалова полномочным представителем президента в Конституционном суде, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее Путин освободил с этой должности Михаила Кротова.
"Президент России Владимир Владимирович Путин в соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции РФ назначил Коновалова Александра Владимировича полномочным представителем президента РФ в Конституционном суде РФ. Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президент также включил Коновалова в состав президентской комиссии по предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов.
"Путин своим указом внес в состав комиссии при президенте РФ по предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов... изменения, включив в него Коновалова А.В. - полномочного представителя президента РФ в Конституционном суде РФ и исключив из него Кротова М.В", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
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