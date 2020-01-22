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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-22T03:25+0300
https://ria.ru/20200122/1563702484.html
Путин утвердил структуру и состав нового правительства
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РИА Новости

Путин утвердил структуру и состав нового правительства

02:37 22.01.2020 (обновлено: 03:25 22.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Дома правительства РФ до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли"
Здание Дома правительства РФ до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил новые структуру и состав правительства спустя шесть дней после того, как Дмитрий Медведев подал в отставку вместе с кабмином. У нового премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей, в том числе один первый. Из-за ликвидации Минкавказа вместо 22 министерств останется 21.
Указ Путина о назначении Мишустина вышел в прошлый четверг, 16 января.
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Во вторник вечером Путин выехал на встречу с новым составом правительства, а в это время Кремль сообщил, что глава государства подписал указы о структуре кабинета министров и назначении вице-премьеров.
Когда телеканалы начали транслировать встречу Путина с новым правительством, СМИ пытались распознать в участниках встречи новых министров, поскольку тогда официальных сообщений о назначении глав министерств и ведомств еще не было.
Беседуя с новым составом правительства, президент заявил, что кабмин получился очень сбалансированным, и, несмотря на то, что осталось достаточное количество министров, работавших в прежнем составе, произошло "очень большое обновление".
На своих постах остались старожилы: глава Минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.
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В завершение встречи Путин пожелал Мишустину и всем министрам успехов в работе. Глава государства выразил уверенность, что новое правительство выйдет на высокие и достойные показатели работы.
Указы о назначении министров были объявлены после встречи президента с новым составом правительства.

Структура и состав кабинета

Структура правительства видоизменилась, однако не кардинально. Вместо десяти вице-премьеров у Мишустина их будет девять, среди них один в статусе первого заместителя в лице Андрея Белоусова, который был помощником президента по экономическим вопросам.
Руководство работой Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА будет осуществлять напрямую кабмин.
Сохранены должности заместителя председателя правительства - полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе, им остался Юрий Трутнев, и зампреда правительства - руководителя аппарата правительства, которым стал Дмитрий Григоренко из ФНС.
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Должность вице-премьера сохранил и Юрий Борисов. Официально распределение обязанностей еще не опубликовано, но, по словам главы Минэнерго Александра Новака, который останется и в новом составе кабмина, Борисов будет курировать и ТЭК вместо ушедшего Дмитрия Козака.
Вице-премьерами назначены Алексей Оверчук из ФНС, Марат Хуснуллин, занимавшийся в мэрии Москвы градостроительными вопросами, и Дмитрий Чернышенко из Газпром-медиа-холдинга, одновременно он является президентом Континентальной хоккейной лиги.
А вот женщин в кабмине всего три: две в ранге вице-премьеров и одна министр. Татьяна Голикова сохранила свой пост. Еще одним вице-премьером стала Виктория Абрамченко из Росреестра. Из 21 министра лишь одна женщина - министр культуры Ольга Любимова, которая была главой департамента кинематографии в министерстве.
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В прошлом кабинете Медведева работали четыре женщины: наряду с Голиковой должность вице-премьера занимала Ольга Голодец. Также в предыдущем составе кабмина министром просвещения была Ольга Васильева, а Минздрав возглавляла Вероника Скворцова.
Функции ликвидированного министерства по делам Северного Кавказа передадут Минэкономразвития, которое возглавил Максим Решетников, занимавший до этого пост губернатора Пермского края.
Кроме того, расширены полномочия минфина, который возглавил Антон Силуанов, но уже не в ранге первого вице-премьера. Минфин будет руководить работой Росимущества вместо Минэкономразвития.
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Наряду с сохранившими свои министерские посты Лавровым, Шойгу и Силуановым, на своих местах остаются и глава МВД Владимир Колокольцев, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, глава минпромторга Денис Мантуров, руководитель МЧС Евгений Зиничев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр транспорта Евгений Дитрих, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, министр энергетики Александр Новак.
А вот вице-премьер - глава аппарата правительства Константин Чуйченко стал министром юстиции, министром здравоохранения назначен глава Росздравнадзора Михаил Мурашко, министром науки и высшего образования стал ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков.
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Министерство просвещения возглавил Сергей Кравцов из Рособрнадзора. Министром спорта вместо Павла Колобкова стал глава Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин. Замминистра финансов Антон Котяков назначен главой Минтруда, а Максут Шадаев из Ростелекома - министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Не получили должности в обновленном кабмине Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, Максим Орешкин, Владимир Мединский, Максим Топилин, Павел Колобков, Александр Коновалов, Вероника Скворцова, Константин Носков, Михаил Котюков и Ольга Васильева.

Первые задачи нового кабмина

Сразу после встречи главы государства с новым кабмином Мишустин провел первое заседание правительства. Он обозначил приоритеты в работе правительства: демография, поддержка семей с детьми, качественное образование и здравоохранение - и поручил оперативно заняться внесением поправок в бюджет для исполнения послания президента.
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Также Мишустин попросил новых глав министерств встретиться со своими предшественниками, чтобы сделать переход власти "мягким". По его словам, это не должно отразиться на темпах работы кабмина. Он призвал сохранить слаженную работу и напомнил о персональной ответственности членов правительства за реализацию нацпроектов.
По его словам, необходимо более активно реализовывать национальные проекты, чтобы граждане почувствовали изменения в своей жизни в ближайшее время и вокруг себя. Премьер выразил надежду, что это "будет не в отдельных городах, а будет происходить по всей стране".
"Я хотел бы, чтобы вы, уважаемые члены правительства, именно этим руководствовались в принятии всех необходимых решений и не забывали, что все члены правительства несут персональную ответственность за реализацию национальных целей развития и национальных проектов", - сказал Мишустин.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинАндрей БелоусовПравительство РФВладимир ПутинПолитика
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