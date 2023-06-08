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Рэпер перенес концерт после обращения Мизулиной в прокуратуру - РИА Новости, 08.06.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:21 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/tape-1876948856.html
Рэпер перенес концерт после обращения Мизулиной в прокуратуру
Рэпер перенес концерт после обращения Мизулиной в прокуратуру - РИА Новости, 08.06.2023
Рэпер перенес концерт после обращения Мизулиной в прокуратуру
Рэпер Big Baby Tape (Егор Ракитин) перенес концерт восьмого июня в клубе "Свобода" в Екатеринбурге после обращения главы Лиги безопасного интернета Екатерины... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T14:21
2023-06-08T14:21
шоубиз
рэп
екатеринбург
генеральная прокуратура рф
лига безопасного интернета
следственный комитет россии (ск рф)
знаменитости
музыка
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Рэпер Big Baby Tape (Егор Ракитин) перенес концерт восьмого июня в клубе "Свобода" в Екатеринбурге после обращения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Генпрокуратуру, сообщили на странице мероприятия "ВКонтакте". "К сожалению, мы вынуждены перенести выступление по независящим от артиста и организаторов причинам. Дату переноса объявим очень скоро. Просим вас дождаться новой даты", – написали организаторы концерта. Они добавили, что билеты на выступление музыканта можно вернуть в местах их приобретения. Ранее Екатерина Мизулина сообщила, что обратилась в СК, МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить российских рэперов Kizaru (Олег Нечипоренко), Кишлак (Максим Фисенко) и Big Baby Tape (Егор Ракитин) на пропаганду наркотиков. Общественный деятель также призвала артистов более ответственно относиться к своей публике и отказаться от деструктивного контента. В мае стало известно, что исполнителям, которые упоминают в своих треках запрещенные вещества, со следующего года может грозить уголовная ответственность.Затем некоторые российские рэперы отчитались перед МВД, что исключили песни о наркотиках из репертуара. Однако их имена не раскрыли.
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рэп, екатеринбург, генеральная прокуратура рф, лига безопасного интернета, следственный комитет россии (ск рф), знаменитости, музыка
Шоубиз, рэп, Екатеринбург, Генеральная прокуратура РФ, Лига безопасного интернета, Следственный комитет России (СК РФ), Знаменитости, Музыка
Рэпер перенес концерт после обращения Мизулиной в прокуратуру

Рэпер Big Baby Tape перенес концерт после обращения Мизулиной в прокуратуру

CC BY 4.0 / Oleg Krasavin / Big Baby Tape в 2023Исполнитель Big Baby Tape
Исполнитель Big Baby Tape - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
CC BY 4.0 / Oleg Krasavin / Big Baby Tape в 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Рэпер Big Baby Tape (Егор Ракитин) перенес концерт восьмого июня в клубе "Свобода" в Екатеринбурге после обращения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Генпрокуратуру, сообщили на странице мероприятия "ВКонтакте".
«
"К сожалению, мы вынуждены перенести выступление по независящим от артиста и организаторов причинам. Дату переноса объявим очень скоро. Просим вас дождаться новой даты", – написали организаторы концерта.
Они добавили, что билеты на выступление музыканта можно вернуть в местах их приобретения.
Ранее Екатерина Мизулина сообщила, что обратилась в СК, МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить российских рэперов Kizaru (Олег Нечипоренко), Кишлак (Максим Фисенко) и Big Baby Tape (Егор Ракитин) на пропаганду наркотиков.
Общественный деятель также призвала артистов более ответственно относиться к своей публике и отказаться от деструктивного контента.
В мае стало известно, что исполнителям, которые упоминают в своих треках запрещенные вещества, со следующего года может грозить уголовная ответственность.
Затем некоторые российские рэперы отчитались перед МВД, что исключили песни о наркотиках из репертуара. Однако их имена не раскрыли.
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Инстасамка ответила на обвинения Мизулиной в пропаганде наркотиков
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ШоубизрэпЕкатеринбургГенеральная прокуратура РФЛига безопасного интернетаСледственный комитет России (СК РФ)ЗнаменитостиМузыка
 
 
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