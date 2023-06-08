https://ria.ru/20230608/tape-1876948856.html
Рэпер перенес концерт после обращения Мизулиной в прокуратуру
Рэпер перенес концерт после обращения Мизулиной в прокуратуру - РИА Новости, 08.06.2023
Рэпер перенес концерт после обращения Мизулиной в прокуратуру
Рэпер Big Baby Tape (Егор Ракитин) перенес концерт восьмого июня в клубе "Свобода" в Екатеринбурге после обращения главы Лиги безопасного интернета Екатерины... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T14:21
2023-06-08T14:21
2023-06-08T14:21
шоубиз
рэп
екатеринбург
генеральная прокуратура рф
лига безопасного интернета
следственный комитет россии (ск рф)
знаменитости
музыка
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Рэпер Big Baby Tape (Егор Ракитин) перенес концерт восьмого июня в клубе "Свобода" в Екатеринбурге после обращения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Генпрокуратуру, сообщили на странице мероприятия "ВКонтакте". "К сожалению, мы вынуждены перенести выступление по независящим от артиста и организаторов причинам. Дату переноса объявим очень скоро. Просим вас дождаться новой даты", – написали организаторы концерта. Они добавили, что билеты на выступление музыканта можно вернуть в местах их приобретения. Ранее Екатерина Мизулина сообщила, что обратилась в СК, МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить российских рэперов Kizaru (Олег Нечипоренко), Кишлак (Максим Фисенко) и Big Baby Tape (Егор Ракитин) на пропаганду наркотиков. Общественный деятель также призвала артистов более ответственно относиться к своей публике и отказаться от деструктивного контента. В мае стало известно, что исполнителям, которые упоминают в своих треках запрещенные вещества, со следующего года может грозить уголовная ответственность.Затем некоторые российские рэперы отчитались перед МВД, что исключили песни о наркотиках из репертуара. Однако их имена не раскрыли.
https://ria.ru/20230111/instasamka-1844179234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рэп, екатеринбург, генеральная прокуратура рф, лига безопасного интернета, следственный комитет россии (ск рф), знаменитости, музыка
Шоубиз, рэп, Екатеринбург, Генеральная прокуратура РФ, Лига безопасного интернета, Следственный комитет России (СК РФ), Знаменитости, Музыка
Рэпер перенес концерт после обращения Мизулиной в прокуратуру
Рэпер Big Baby Tape перенес концерт после обращения Мизулиной в прокуратуру