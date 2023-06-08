https://ria.ru/20230608/tape-1876948856.html

Рэпер перенес концерт после обращения Мизулиной в прокуратуру

Рэпер перенес концерт после обращения Мизулиной в прокуратуру - РИА Новости, 08.06.2023

Рэпер перенес концерт после обращения Мизулиной в прокуратуру

Рэпер Big Baby Tape (Егор Ракитин) перенес концерт восьмого июня в клубе "Свобода" в Екатеринбурге после обращения главы Лиги безопасного интернета Екатерины... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T14:21

2023-06-08T14:21

2023-06-08T14:21

шоубиз

рэп

екатеринбург

генеральная прокуратура рф

лига безопасного интернета

следственный комитет россии (ск рф)

знаменитости

музыка

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Рэпер Big Baby Tape (Егор Ракитин) перенес концерт восьмого июня в клубе "Свобода" в Екатеринбурге после обращения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Генпрокуратуру, сообщили на странице мероприятия "ВКонтакте". "К сожалению, мы вынуждены перенести выступление по независящим от артиста и организаторов причинам. Дату переноса объявим очень скоро. Просим вас дождаться новой даты", – написали организаторы концерта. Они добавили, что билеты на выступление музыканта можно вернуть в местах их приобретения. Ранее Екатерина Мизулина сообщила, что обратилась в СК, МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить российских рэперов Kizaru (Олег Нечипоренко), Кишлак (Максим Фисенко) и Big Baby Tape (Егор Ракитин) на пропаганду наркотиков. Общественный деятель также призвала артистов более ответственно относиться к своей публике и отказаться от деструктивного контента. В мае стало известно, что исполнителям, которые упоминают в своих треках запрещенные вещества, со следующего года может грозить уголовная ответственность.Затем некоторые российские рэперы отчитались перед МВД, что исключили песни о наркотиках из репертуара. Однако их имена не раскрыли.

https://ria.ru/20230111/instasamka-1844179234.html

екатеринбург

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

рэп, екатеринбург, генеральная прокуратура рф, лига безопасного интернета, следственный комитет россии (ск рф), знаменитости, музыка