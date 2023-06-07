https://ria.ru/20230607/mizulina-1876770054.html
Мизулина попросила проверить трех рэперов на пропаганду наркотиков
Мизулина попросила проверить трех рэперов на пропаганду наркотиков - РИА Новости, 07.06.2023
Мизулина попросила проверить трех рэперов на пропаганду наркотиков
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что обратилась в СК, МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить российских... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T18:11
2023-06-07T18:11
2023-06-07T18:12
шоубиз
лига безопасного интернета
следственный комитет россии (ск рф)
игорь зубов
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знаменитости
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что обратилась в СК, МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить российских рэперов Kizaru (Олег Нечипоренко), Кишлак (Максим Фисенко) и Big Baby Tape (Егор Ракитин) на пропаганду наркотиков. "В связи с пропагандой употребления наркотических веществ исполнителями Kizaru, Кишлак, Big Baby Tape сегодня нами направлены обращения в СК, МВД, Генпрокуратуру с просьбой о проведении проверки", – написала общественный деятель. Она также поставила в пример тех артистов, которые отказались от деструктивного контента. "Как вы можете заметить, в последнее время множество исполнителей отказываются от деструктивного контента, полностью меняя содержание и подачу своего материала. Это стало трендом этого года и в будущем эта тенденция будет только набирать обороты. Это позиция сильного человека, способного публично заявить об этом своей аудитории", – заключила Мизулина. В мае статс-секретарь – замглавы МВД Игорь Зубов сообщил, что музыкантам, которые исполняют песни о запрещенных веществах, может грозить уголовная ответственность со следующего года. Затем Госдума приняла в первом чтении три законопроекта, предусматривающие уголовную и административную ответственность за повторную пропаганду в интернете незаконного оборота и потребления наркотиков.После этого некоторые российские рэперы отчитались перед МВД, что исключили из своего репертуара песни о запрещенных веществах. Однако их имена не раскрыли.
https://ria.ru/20230427/milano-1868208772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лига безопасного интернета, следственный комитет россии (ск рф), игорь зубов, генеральная прокуратура рф, знаменитости, музыка, рэп, россия, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Лига безопасного интернета, Следственный комитет России (СК РФ), Игорь Зубов, Генеральная прокуратура РФ, Знаменитости, Музыка, рэп, Россия, Новости шоу-бизнеса
Мизулина попросила проверить трех рэперов на пропаганду наркотиков
Мизулина попросила проверить Kizaru, Кишлака и Big Baby Tape на пропаганду наркотиков