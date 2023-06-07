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Мизулина попросила проверить трех рэперов на пропаганду наркотиков - РИА Новости, 07.06.2023
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Шоубиз
 
18:11 07.06.2023 (обновлено: 18:12 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/mizulina-1876770054.html
Мизулина попросила проверить трех рэперов на пропаганду наркотиков
Мизулина попросила проверить трех рэперов на пропаганду наркотиков - РИА Новости, 07.06.2023
Мизулина попросила проверить трех рэперов на пропаганду наркотиков
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что обратилась в СК, МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить российских... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T18:11
2023-06-07T18:12
шоубиз
лига безопасного интернета
следственный комитет россии (ск рф)
игорь зубов
генеральная прокуратура рф
знаменитости
музыка
рэп
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что обратилась в СК, МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить российских рэперов Kizaru (Олег Нечипоренко), Кишлак (Максим Фисенко) и Big Baby Tape (Егор Ракитин) на пропаганду наркотиков. "В связи с пропагандой употребления наркотических веществ исполнителями Kizaru, Кишлак, Big Baby Tape сегодня нами направлены обращения в СК, МВД, Генпрокуратуру с просьбой о проведении проверки", – написала общественный деятель. Она также поставила в пример тех артистов, которые отказались от деструктивного контента. "Как вы можете заметить, в последнее время множество исполнителей отказываются от деструктивного контента, полностью меняя содержание и подачу своего материала. Это стало трендом этого года и в будущем эта тенденция будет только набирать обороты. Это позиция сильного человека, способного публично заявить об этом своей аудитории", – заключила Мизулина. В мае статс-секретарь – замглавы МВД Игорь Зубов сообщил, что музыкантам, которые исполняют песни о запрещенных веществах, может грозить уголовная ответственность со следующего года. Затем Госдума приняла в первом чтении три законопроекта, предусматривающие уголовную и административную ответственность за повторную пропаганду в интернете незаконного оборота и потребления наркотиков.После этого некоторые российские рэперы отчитались перед МВД, что исключили из своего репертуара песни о запрещенных веществах. Однако их имена не раскрыли.
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лига безопасного интернета, следственный комитет россии (ск рф), игорь зубов, генеральная прокуратура рф, знаменитости, музыка, рэп, россия, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Лига безопасного интернета, Следственный комитет России (СК РФ), Игорь Зубов, Генеральная прокуратура РФ, Знаменитости, Музыка, рэп, Россия, Новости шоу-бизнеса
Мизулина попросила проверить трех рэперов на пропаганду наркотиков

Мизулина попросила проверить Kizaru, Кишлака и Big Baby Tape на пропаганду наркотиков

© Фото : соцсети атистовKizaru, Big Baby Tape, Кишлак
Kizaru, Big Baby Tape, Кишлак - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Фото : соцсети атистов
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что обратилась в СК, МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить российских рэперов Kizaru (Олег Нечипоренко), Кишлак (Максим Фисенко) и Big Baby Tape (Егор Ракитин) на пропаганду наркотиков.
«
"В связи с пропагандой употребления наркотических веществ исполнителями Kizaru, Кишлак, Big Baby Tape сегодня нами направлены обращения в СК, МВД, Генпрокуратуру с просьбой о проведении проверки", – написала общественный деятель.
Она также поставила в пример тех артистов, которые отказались от деструктивного контента.
«
"Как вы можете заметить, в последнее время множество исполнителей отказываются от деструктивного контента, полностью меняя содержание и подачу своего материала. Это стало трендом этого года и в будущем эта тенденция будет только набирать обороты. Это позиция сильного человека, способного публично заявить об этом своей аудитории", – заключила Мизулина.
В мае статс-секретарь – замглавы МВД Игорь Зубов сообщил, что музыкантам, которые исполняют песни о запрещенных веществах, может грозить уголовная ответственность со следующего года.
Затем Госдума приняла в первом чтении три законопроекта, предусматривающие уголовную и административную ответственность за повторную пропаганду в интернете незаконного оборота и потребления наркотиков.
После этого некоторые российские рэперы отчитались перед МВД, что исключили из своего репертуара песни о запрещенных веществах. Однако их имена не раскрыли.
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ШоубизЛига безопасного интернетаСледственный комитет России (СК РФ)Игорь ЗубовГенеральная прокуратура РФЗнаменитостиМузыкарэпРоссияНовости шоу-бизнеса
 
 
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