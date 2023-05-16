https://ria.ru/20230516/rep-1872222023.html

МВД пригрозило рэперам, читающим о наркотиках, уголовной ответственностью

МВД пригрозило рэперам, читающим о наркотиках, уголовной ответственностью - РИА Новости, 16.05.2023

МВД пригрозило рэперам, читающим о наркотиках, уголовной ответственностью

Рэперам, читающим в треках о наркотиках, с 2024 года может грозить уголовная ответственность, сообщил статс-секретарь — замглавы МВД Игорь Зубов. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T17:50

2023-05-16T17:50

2023-05-16T18:35

россия

шоубиз

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

игорь зубов

рэп

музыка

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155917/49/1559174959_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_68e6dc121d4155fb06541ec90bc4ba2c.jpg

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Рэперам, читающим в треках о наркотиках, с 2024 года может грозить уголовная ответственность, сообщил статс-секретарь — замглавы МВД Игорь Зубов.Во вторник в думском комитете по охране здоровья обсуждали изменения в КоАП, Уголовный, а также Уголовно-процессуальный кодексы, которые предлагают ввести наказание за пропаганду употребления наркотиков в музыке, кинематографе, интернете (в том числе личных аккаунтах в социальных сетях).По его словам, уголовная ответственность будет наступать не сразу, а лишь после того, как гражданин, провайдер, исполнитель и другие два и более раз будут привлечены к административной ответственности за подобные нарушения. При этом замглавы МВД заверил, что планов "никого тысячами сажать" нет.Кроме того, закон должен обязать использовать обязательную маркировку в произведениях, если там идет речь о наркотиках. Зубов пояснил, что для маркировки фильмов, возможно, будут использовать бегущую строку или предваряющие картину титры.Предполагается, что закон в случае принятия вступит в силу в 2024 году.

https://ria.ru/20230512/spetsoperatsiya-1871244914.html

https://ria.ru/20230427/milano-1868208772.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), игорь зубов, рэп, музыка, культура, наркотики, интернет