https://ria.ru/20230516/rep-1872222023.html
МВД пригрозило рэперам, читающим о наркотиках, уголовной ответственностью
МВД пригрозило рэперам, читающим о наркотиках, уголовной ответственностью - РИА Новости, 16.05.2023
МВД пригрозило рэперам, читающим о наркотиках, уголовной ответственностью
Рэперам, читающим в треках о наркотиках, с 2024 года может грозить уголовная ответственность, сообщил статс-секретарь — замглавы МВД Игорь Зубов. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:50
2023-05-16T17:50
2023-05-16T18:35
россия
шоубиз
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игорь зубов
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Рэперам, читающим в треках о наркотиках, с 2024 года может грозить уголовная ответственность, сообщил статс-секретарь — замглавы МВД Игорь Зубов.Во вторник в думском комитете по охране здоровья обсуждали изменения в КоАП, Уголовный, а также Уголовно-процессуальный кодексы, которые предлагают ввести наказание за пропаганду употребления наркотиков в музыке, кинематографе, интернете (в том числе личных аккаунтах в социальных сетях).По его словам, уголовная ответственность будет наступать не сразу, а лишь после того, как гражданин, провайдер, исполнитель и другие два и более раз будут привлечены к административной ответственности за подобные нарушения. При этом замглавы МВД заверил, что планов "никого тысячами сажать" нет.Кроме того, закон должен обязать использовать обязательную маркировку в произведениях, если там идет речь о наркотиках. Зубов пояснил, что для маркировки фильмов, возможно, будут использовать бегущую строку или предваряющие картину титры.Предполагается, что закон в случае принятия вступит в силу в 2024 году.
https://ria.ru/20230512/spetsoperatsiya-1871244914.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), игорь зубов, рэп, музыка, культура, наркотики, интернет
Россия, Шоубиз, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Игорь Зубов, рэп, Музыка, Культура, Наркотики, Интернет
МВД пригрозило рэперам, читающим о наркотиках, уголовной ответственностью
МВД: рэперам, читающим о наркотиках, с 2024 года может грозить уголовная ответственность
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Рэперам, читающим в треках о наркотиках, с 2024 года может грозить уголовная ответственность, сообщил статс-секретарь — замглавы МВД Игорь Зубов.
Во вторник в думском комитете по охране здоровья обсуждали изменения в КоАП, Уголовный, а также Уголовно-процессуальный кодексы, которые предлагают ввести наказание за пропаганду употребления наркотиков в музыке, кинематографе, интернете (в том числе личных аккаунтах в социальных сетях).
«
"С рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать — будем сажать, куда деваться. Пусть готовятся тогда. Но — после 2024 года", — сказал Зубов.
По его словам, уголовная ответственность будет наступать не сразу, а лишь после того, как гражданин, провайдер, исполнитель и другие два и более раз будут привлечены к административной ответственности за подобные нарушения. При этом замглавы МВД заверил, что планов "никого тысячами сажать" нет.
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Кроме того, закон должен обязать использовать обязательную маркировку в произведениях, если там идет речь о наркотиках. Зубов пояснил, что для маркировки фильмов, возможно, будут использовать бегущую строку или предваряющие картину титры.
Предполагается, что закон в случае принятия вступит в силу в 2024 году.
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