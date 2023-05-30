https://ria.ru/20230530/mvd-1875137391.html

Рэперы отчитались перед МВД за исключенные из репертуара песни о наркотиках

Рэперы отчитались перед МВД за исключенные из репертуара песни о наркотиках - РИА Новости, 30.05.2023

Рэперы отчитались перед МВД за исключенные из репертуара песни о наркотиках

Статс-секретарь – замглавы МВД РФ Игорь Зубов заявил, что некоторые известные рэперы исключили из своего репертуара песни о наркотиках и уведомили об этом... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T17:56

2023-05-30T17:56

2023-05-30T17:56

шоубиз

госдума рф

игорь зубов

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Статс-секретарь – замглавы МВД РФ Игорь Зубов заявил, что некоторые известные рэперы исключили из своего репертуара песни о наркотиках и уведомили об этом полицию. "Задавали тогда вопрос, будут ли рэперов привлекать и так далее. Мы уже сегодня получили достаточное количество писем от известных исполнителей, которые известили нас, что они исключают из своего репертуара эти песни", – рассказал Зубов в ходе пленарного заседания в Госдуме.Однако он не назвал музыкантов, которые обратились в правоохранительные органы. Во вторник Госдума приняла в первом чтении три законопроекта, предусматривающие уголовную и административную ответственность за повторную пропаганду в интернете незаконного оборота и потребления наркотиков. Ранее Зубов заявлял, что рэперы за песни о запрещенных веществах рискуют попасть под уголовную ответственность, если закон вступит в силу в 2024 году. Суть изменений сводится к введению ответственности за пропаганду употребления наркотиков в музыке, кинематографе, интернете (в том числе личных аккаунтах в социальных сетях). Кроме того, закон должен обязать использовать обязательную маркировку в произведениях, если там идет речь о запрещенных веществах. Уголовная ответственность будет наступать не сразу, а лишь после того, как гражданин, провайдер, исполнитель и другие два и более раз будут привлечены к административной ответственности за подобные нарушения.

https://ria.ru/20230518/milano-1872738448.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

госдума рф, игорь зубов, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)