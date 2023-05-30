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Рэперы отчитались перед МВД за исключенные из репертуара песни о наркотиках
Рэперы отчитались перед МВД за исключенные из репертуара песни о наркотиках - РИА Новости, 30.05.2023
Рэперы отчитались перед МВД за исключенные из репертуара песни о наркотиках
Статс-секретарь – замглавы МВД РФ Игорь Зубов заявил, что некоторые известные рэперы исключили из своего репертуара песни о наркотиках и уведомили об этом... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T17:56
2023-05-30T17:56
2023-05-30T17:56
шоубиз
госдума рф
игорь зубов
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Статс-секретарь – замглавы МВД РФ Игорь Зубов заявил, что некоторые известные рэперы исключили из своего репертуара песни о наркотиках и уведомили об этом полицию. "Задавали тогда вопрос, будут ли рэперов привлекать и так далее. Мы уже сегодня получили достаточное количество писем от известных исполнителей, которые известили нас, что они исключают из своего репертуара эти песни", – рассказал Зубов в ходе пленарного заседания в Госдуме.Однако он не назвал музыкантов, которые обратились в правоохранительные органы. Во вторник Госдума приняла в первом чтении три законопроекта, предусматривающие уголовную и административную ответственность за повторную пропаганду в интернете незаконного оборота и потребления наркотиков. Ранее Зубов заявлял, что рэперы за песни о запрещенных веществах рискуют попасть под уголовную ответственность, если закон вступит в силу в 2024 году. Суть изменений сводится к введению ответственности за пропаганду употребления наркотиков в музыке, кинематографе, интернете (в том числе личных аккаунтах в социальных сетях). Кроме того, закон должен обязать использовать обязательную маркировку в произведениях, если там идет речь о запрещенных веществах. Уголовная ответственность будет наступать не сразу, а лишь после того, как гражданин, провайдер, исполнитель и другие два и более раз будут привлечены к административной ответственности за подобные нарушения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, игорь зубов, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Шоубиз, Госдума РФ, Игорь Зубов, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Рэперы отчитались перед МВД за исключенные из репертуара песни о наркотиках
Российские рэперы отчитались перед МВД за исключенные из репертуара песни о наркотиках
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Статс-секретарь – замглавы МВД РФ Игорь Зубов заявил, что некоторые известные рэперы исключили из своего репертуара песни о наркотиках и уведомили об этом полицию.
«
"Задавали тогда вопрос, будут ли рэперов привлекать и так далее. Мы уже сегодня получили достаточное количество писем от известных исполнителей, которые известили нас, что они исключают из своего репертуара эти песни", – рассказал Зубов в ходе пленарного заседания в Госдуме.
Однако он не назвал музыкантов, которые обратились в правоохранительные органы.
Во вторник Госдума приняла в первом чтении три законопроекта, предусматривающие уголовную и административную ответственность за повторную пропаганду в интернете незаконного оборота и потребления наркотиков.
Ранее Зубов заявлял
, что рэперы за песни о запрещенных веществах рискуют попасть под уголовную ответственность, если закон вступит в силу в 2024 году.
Суть изменений сводится к введению ответственности за пропаганду употребления наркотиков в музыке, кинематографе, интернете (в том числе личных аккаунтах в социальных сетях). Кроме того, закон должен обязать использовать обязательную маркировку в произведениях, если там идет речь о запрещенных веществах.
Уголовная ответственность будет наступать не сразу, а лишь после того, как гражданин, провайдер, исполнитель и другие два и более раз будут привлечены к административной ответственности за подобные нарушения.
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