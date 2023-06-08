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Эксперты назвали самые дешевые направления для пляжного отдыха в конце июня

Эксперты назвали самые дешевые направления для пляжного отдыха в конце июня - РИА Новости, 08.06.2023

Эксперты назвали самые дешевые направления для пляжного отдыха в конце июня

Определены самые бюджетные направления для отдыха на море в конце июня, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T11:00

2023-06-08T11:00

2023-06-08T11:00

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Определены самые бюджетные направления для отдыха на море в конце июня, сообщает АТОР.Эксперты проанализировали цены на отдых на десять дней на двоих в отелях категории "три звезды" с типичным для курорта вариантом питания и перелетом на период с 19 по 25 июня.Оказалось, что 58 процентов пользователей в этот период стремятся провести отпуск в Турции, по 16 процентов – в РФ и Египте. Также много запросов на ОАЭ и Кубу.Самый бюджетный пляжный отдых в июне – в России. Провести десять дней в Анапе и Сочи можно за 60 тысяч рублей. На третьей строке списка – Абхазия, минимальная цена визита туда – 68 тысяч рублей. За 75 тысяч рублей можно отдохнуть в Казахстане – в Актау, а отдав не менее 82 тысяч рублей – на Эгейском побережье Турции и в ОАЭ.Стоимость отдыха в Калининградской области начинается от 87 тысячи рублей. За 98 тысяч рублей можно купить путевку на Иссык-Куль.За сумму от 100 до 120 тысяч рублей туроператоры предлагают каникулы в Геленджике, на Кипре и в Бахрейне. Таиланд дороже – от 129 тысяч рублей. Цены на отдых в популярной у россиян Анталье начинаются от 131 тысяч рублей. Чуть дороже – Гоа, Шри-Ланка и Катар. Для поездки на Мальдивы нужно увеличить расходы как минимум на 50 тысяч рублей.Дороже 200 тысяч рублей стоит отдых на Сейшелах, Кубе и в Греции.

https://ria.ru/20230608/puteshestviya-1876802345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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