https://ria.ru/20230607/marka-1876819057.html

В Совете Федерации погасили почтовую марку к 100-летию Расула Гамзатова

В Совете Федерации погасили почтовую марку к 100-летию Расула Гамзатова - РИА Новости, 07.06.2023

В Совете Федерации погасили почтовую марку к 100-летию Расула Гамзатова

Гашение почтовой марки, выпущенной к 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, состоялось в Совете Федерации, сообщили в... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T21:05

2023-06-07T21:05

2023-06-07T21:05

республика дагестан

республика дагестан

расул гамзатов

совет федерации рф

валентина матвиенко

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МАХАЧКАЛА, 7 июн — РИА Новости. Гашение почтовой марки, выпущенной к 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, состоялось в Совете Федерации, сообщили в пресс-службе главы республики.В среду в Совфеде прошла церемония открытия Дней Расула Гамзатова. В верхней палате состоялись показ видеофильма о жизни и творческом пути поэта, концерт, в котором прозвучали песни на произведения Гамзатова, а также открытие тематической выставки.“Завершилось мероприятие церемонией гашения марки “100 лет со дня рождения Р.Г. Гамзатова”, выпущенной специально к вековому юбилею мастера слова. В памятном гашении участвовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и глава Дагестана Сергей Меликов: были подписаны конверты первого дня и проставлены оттиски специального сувенирного штемпеля на новом государственном знаке почтовой оплаты”, – говорится в сообщении.Конверты поступили в обращение в количестве 120 тысяч экземпляров. На почтовой марке изображен портрет Расула Гамзатова на фоне гор и летящие журавли.Расул Гамзатов – поэт, прозаик, публицист, общественный и политический деятель, переводчик. Герой Социалистического Труда. Указ о праздновании 100-летия со дня рождения поэта в прошлом году подписал президент России Владимир Путин. Выставки, концерты, творческие встречи, приуроченные к этой дате, проходят во многих регионах страны.

https://ria.ru/20230607/kultura-1876810312.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика дагестан, расул гамзатов, совет федерации рф, валентина матвиенко