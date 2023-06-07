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В Совете Федерации погасили почтовую марку к 100-летию Расула Гамзатова - РИА Новости, 07.06.2023
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Республика Дагестан
 
21:05 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/marka-1876819057.html
В Совете Федерации погасили почтовую марку к 100-летию Расула Гамзатова
В Совете Федерации погасили почтовую марку к 100-летию Расула Гамзатова - РИА Новости, 07.06.2023
В Совете Федерации погасили почтовую марку к 100-летию Расула Гамзатова
Гашение почтовой марки, выпущенной к 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, состоялось в Совете Федерации, сообщили в... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T21:05
2023-06-07T21:05
республика дагестан
республика дагестан
расул гамзатов
совет федерации рф
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МАХАЧКАЛА, 7 июн — РИА Новости. Гашение почтовой марки, выпущенной к 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, состоялось в Совете Федерации, сообщили в пресс-службе главы республики.В среду в Совфеде прошла церемония открытия Дней Расула Гамзатова. В верхней палате состоялись показ видеофильма о жизни и творческом пути поэта, концерт, в котором прозвучали песни на произведения Гамзатова, а также открытие тематической выставки.“Завершилось мероприятие церемонией гашения марки “100 лет со дня рождения Р.Г. Гамзатова”, выпущенной специально к вековому юбилею мастера слова. В памятном гашении участвовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и глава Дагестана Сергей Меликов: были подписаны конверты первого дня и проставлены оттиски специального сувенирного штемпеля на новом государственном знаке почтовой оплаты”, – говорится в сообщении.Конверты поступили в обращение в количестве 120 тысяч экземпляров. На почтовой марке изображен портрет Расула Гамзатова на фоне гор и летящие журавли.Расул Гамзатов – поэт, прозаик, публицист, общественный и политический деятель, переводчик. Герой Социалистического Труда. Указ о праздновании 100-летия со дня рождения поэта в прошлом году подписал президент России Владимир Путин. Выставки, концерты, творческие встречи, приуроченные к этой дате, проходят во многих регионах страны.
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республика дагестан, расул гамзатов, совет федерации рф, валентина матвиенко
Республика Дагестан, Республика Дагестан, Расул Гамзатов, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко

В Совете Федерации погасили почтовую марку к 100-летию Расула Гамзатова

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации РФ
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 7 июн — РИА Новости. Гашение почтовой марки, выпущенной к 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, состоялось в Совете Федерации, сообщили в пресс-службе главы республики.
В среду в Совфеде прошла церемония открытия Дней Расула Гамзатова. В верхней палате состоялись показ видеофильма о жизни и творческом пути поэта, концерт, в котором прозвучали песни на произведения Гамзатова, а также открытие тематической выставки.
“Завершилось мероприятие церемонией гашения марки “100 лет со дня рождения Р.Г. Гамзатова”, выпущенной специально к вековому юбилею мастера слова. В памятном гашении участвовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и глава Дагестана Сергей Меликов: были подписаны конверты первого дня и проставлены оттиски специального сувенирного штемпеля на новом государственном знаке почтовой оплаты”, – говорится в сообщении.
Конверты поступили в обращение в количестве 120 тысяч экземпляров. На почтовой марке изображен портрет Расула Гамзатова на фоне гор и летящие журавли.
Расул Гамзатов – поэт, прозаик, публицист, общественный и политический деятель, переводчик. Герой Социалистического Труда. Указ о праздновании 100-летия со дня рождения поэта в прошлом году подписал президент России Владимир Путин. Выставки, концерты, творческие встречи, приуроченные к этой дате, проходят во многих регионах страны.
В Совете Федерации состоялось открытие Дней Расула Гамзатова - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
В Совете Федерации состоялось открытие Дней Расула Гамзатова
Вчера, 20:06
 
Республика ДагестанРеспублика ДагестанРасул ГамзатовСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
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