https://ria.ru/20230607/magadan-1876693578.html
В Магадане объяснили, почему не покажут город пассажирам рейса Air India
В Магадане объяснили, почему не покажут город пассажирам рейса Air India - РИА Новости, 07.06.2023
В Магадане объяснили, почему не покажут город пассажирам рейса Air India
Иностранные граждане, находящиеся в Магадане после аварийной посадки самолета Air India, не смогут познакомиться с городом, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:30
2023-06-07T14:30
2023-06-07T14:35
туризм
туризм
новости - туризм
магадан
дели
сан-франциско
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
пассажиры
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Иностранные граждане, находящиеся в Магадане после аварийной посадки самолета Air India, не смогут познакомиться с городом, рассказал РИА Новости источник в городской мэрии."У них нет российских виз. По правилам они должны находиться на борту самолета, то есть на территории государства, которому принадлежит лайнер. Но, понимая обстоятельства, в которых оказали путешественники, их разместили в здании школы, где организовали центр временного пребывания", — пояснил собеседник. Пассажиры находятся под присмотром пограничников.Эксперт добавил, что местный аэропорт — не международный, там нет системы пограничного контроля. "Хотелось бы показать пассажирам Магадан, но такого разрешения у городских властей нет", — рассказал собеседник.Летевший из Дели в Сан-Франциско лайнер 6 июня совершил аварийную посадку в Магадане из-за неисправности двигателя, сообщила пресс-служба Росавиации. На борту находились 232 пассажира и 11 членов экипажа, все — иностранные граждане. Самолет обследовали специалисты и выяснили, что восстановить его своими силами невозможно. Пассажиров расселили во временные пункты размещения. Росавиация разрешила прибытие резервного самолета индийской авиакомпании, оно ожидается утром в четверг.
https://ria.ru/20230606/passazhiry-1876477380.html
магадан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, магадан, дели, сан-франциско, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), пассажиры
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Магадан, Дели, Сан-Франциско, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Пассажиры
В Магадане объяснили, почему не покажут город пассажирам рейса Air India
В мэрии заявили, что пассажирам рейса Air India не покажут Магадан из-за отсутствия виз
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Иностранные граждане, находящиеся в Магадане после аварийной посадки самолета Air India, не смогут познакомиться с городом, рассказал РИА Новости источник в городской мэрии.
"У них нет российских виз. По правилам они должны находиться на борту самолета, то есть на территории государства, которому принадлежит лайнер. Но, понимая обстоятельства, в которых оказали путешественники, их разместили в здании школы, где организовали центр временного пребывания", — пояснил собеседник. Пассажиры находятся под присмотром пограничников.
Эксперт добавил, что местный аэропорт — не международный, там нет системы пограничного контроля. "Хотелось бы показать пассажирам Магадан, но такого разрешения у городских властей нет", — рассказал собеседник.
Летевший из Дели в Сан-Франциско лайнер 6 июня совершил
аварийную посадку в Магадане из-за неисправности двигателя, сообщила
пресс-служба Росавиации. На борту находились
232 пассажира и 11 членов экипажа, все — иностранные граждане. Самолет обследовали специалисты и выяснили, что восстановить его своими силами невозможно. Пассажиров расселили во временные пункты размещения. Росавиация разрешила
прибытие резервного самолета индийской авиакомпании, оно ожидается утром в четверг.
Пассажиров рейса Дели — Сан-Франциско расселят в гостиницы в Магадане