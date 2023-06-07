https://ria.ru/20230607/magadan-1876693578.html

В Магадане объяснили, почему не покажут город пассажирам рейса Air India

В Магадане объяснили, почему не покажут город пассажирам рейса Air India - РИА Новости, 07.06.2023

В Магадане объяснили, почему не покажут город пассажирам рейса Air India

Иностранные граждане, находящиеся в Магадане после аварийной посадки самолета Air India, не смогут познакомиться с городом, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T14:30

2023-06-07T14:30

2023-06-07T14:35

туризм

туризм

новости - туризм

магадан

дели

сан-франциско

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

пассажиры

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Иностранные граждане, находящиеся в Магадане после аварийной посадки самолета Air India, не смогут познакомиться с городом, рассказал РИА Новости источник в городской мэрии."У них нет российских виз. По правилам они должны находиться на борту самолета, то есть на территории государства, которому принадлежит лайнер. Но, понимая обстоятельства, в которых оказали путешественники, их разместили в здании школы, где организовали центр временного пребывания", — пояснил собеседник. Пассажиры находятся под присмотром пограничников.Эксперт добавил, что местный аэропорт — не международный, там нет системы пограничного контроля. "Хотелось бы показать пассажирам Магадан, но такого разрешения у городских властей нет", — рассказал собеседник.Летевший из Дели в Сан-Франциско лайнер 6 июня совершил аварийную посадку в Магадане из-за неисправности двигателя, сообщила пресс-служба Росавиации. На борту находились 232 пассажира и 11 членов экипажа, все — иностранные граждане. Самолет обследовали специалисты и выяснили, что восстановить его своими силами невозможно. Пассажиров расселили во временные пункты размещения. Росавиация разрешила прибытие резервного самолета индийской авиакомпании, оно ожидается утром в четверг.

https://ria.ru/20230606/passazhiry-1876477380.html

магадан

дели

сан-франциско

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, магадан, дели, сан-франциско, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), пассажиры