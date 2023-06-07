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Гросси прокомментировал ситуацию вокруг Каховской ГЭС
Гросси прокомментировал ситуацию вокруг Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
Гросси прокомментировал ситуацию вокруг Каховской ГЭС
МАГАТЭ признает, что ситуация вокруг Каховской ГЭС серьезная, но оснований для паники сейчас нет, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор агентства... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T21:03
2023-06-07T21:03
2023-06-07T21:13
магатэ
рафаэль гросси
россия
херсонская область
разрушение каховской гэс
новая каховка
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ВЕНА, 7 июн – РИА Новости. МАГАТЭ признает, что ситуация вокруг Каховской ГЭС серьезная, но оснований для паники сейчас нет, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор агентства Рафаэль Гросси."Мы хотели бы найти здесь правильный баланс. Мы не хотим раздувать пламя, сеять панику, потому что для этого нет основания. В то же время это серьезная ситуация. Мы не хотим ее приуменьшать, говоря, что проблемы здесь нет", - сказал он.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского.Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
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магатэ, рафаэль гросси, россия, херсонская область , разрушение каховской гэс, новая каховка
МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Россия, Херсонская область , Разрушение Каховской ГЭС, Новая Каховка
Гросси прокомментировал ситуацию вокруг Каховской ГЭС
Гросси: МАГАТЭ считает ситуацию с Каховской ГЭС серьезной, но повода для паники нет