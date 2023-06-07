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Гросси прокомментировал ситуацию вокруг Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
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21:03 07.06.2023 (обновлено: 21:13 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/ges-1876818303.html
Гросси прокомментировал ситуацию вокруг Каховской ГЭС
Гросси прокомментировал ситуацию вокруг Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
Гросси прокомментировал ситуацию вокруг Каховской ГЭС
МАГАТЭ признает, что ситуация вокруг Каховской ГЭС серьезная, но оснований для паники сейчас нет, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор агентства... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T21:03
2023-06-07T21:13
магатэ
рафаэль гросси
россия
херсонская область
разрушение каховской гэс
новая каховка
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ВЕНА, 7 июн – РИА Новости. МАГАТЭ признает, что ситуация вокруг Каховской ГЭС серьезная, но оснований для паники сейчас нет, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор агентства Рафаэль Гросси."Мы хотели бы найти здесь правильный баланс. Мы не хотим раздувать пламя, сеять панику, потому что для этого нет основания. В то же время это серьезная ситуация. Мы не хотим ее приуменьшать, говоря, что проблемы здесь нет", - сказал он.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского.Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
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россия
херсонская область
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магатэ, рафаэль гросси, россия, херсонская область , разрушение каховской гэс, новая каховка
МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Россия, Херсонская область , Разрушение Каховской ГЭС, Новая Каховка
Гросси прокомментировал ситуацию вокруг Каховской ГЭС

Гросси: МАГАТЭ считает ситуацию с Каховской ГЭС серьезной, но повода для паники нет

© РИА НовостиМесто разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
© РИА Новости
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
Читать ria.ru в
ВЕНА, 7 июн – РИА Новости. МАГАТЭ признает, что ситуация вокруг Каховской ГЭС серьезная, но оснований для паники сейчас нет, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
"Мы хотели бы найти здесь правильный баланс. Мы не хотим раздувать пламя, сеять панику, потому что для этого нет основания. В то же время это серьезная ситуация. Мы не хотим ее приуменьшать, говоря, что проблемы здесь нет", - сказал он.
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
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6 июня, 15:45
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского.
Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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МАГАТЭРафаэль ГроссиРоссияХерсонская областьРазрушение Каховской ГЭСНовая Каховка
 
 
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